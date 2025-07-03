Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку, - Умєров

Українська оборонна промисловість здатна виготовляти до 10 мільйонів безпілотників на рік за умови належного фінансування.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", - зазначив Умєров.

За його словами, держава готова підтримати компанії у пошуку партнерів в Україні, залученні інвестицій, а також створенні спільних підприємств. Йдеться, зокрема, про кооперацію у межах формату "Рамштайн".

"Ініціатива виробництва озброєння у співпраці з нашими партнерами по формату "Рамштайн" повинна поєднати українські технології із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для Сил оборони", - наголосив міністр.

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