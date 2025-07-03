Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку, - Умєров
Українська оборонна промисловість здатна виготовляти до 10 мільйонів безпілотників на рік за умови належного фінансування.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
"Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", - зазначив Умєров.
За його словами, держава готова підтримати компанії у пошуку партнерів в Україні, залученні інвестицій, а також створенні спільних підприємств. Йдеться, зокрема, про кооперацію у межах формату "Рамштайн".
"Ініціатива виробництва озброєння у співпраці з нашими партнерами по формату "Рамштайн" повинна поєднати українські технології із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для Сил оборони", - наголосив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зельоні гниди - це смерть Україні
Йому не вистачає? 😂
- Яка різниця між "перспективою" і "можливістю", та "реальністю"? Батько пояснював, "по-науковому", але син так і не зрозумів. Батько перейшов до практики. Кличе жінку:
- Наталко! От скажи - ти могла-б переспать з негром?
- Та ти що?
- А за тисячу доларів?
- М-м-м... Ну, ти ж знаєш -нам борги віддавать треба...
- Ясно... Іди...
Кличе дочку:
- Лєно! А ти могла-б стать утриманкою якогось багатого "папіка"?
- Тату! Та ти що?!!!
- А якщо він тобі платитиме кожен місяць, мінімум 50 тсяч доларів?
- М-м-м... Ну, тату... Мені ж треба за щось в університеті вчиться...
- Ясно... Іди...
- А тепер, синку, дивися: в перспективі, наша сім"я - МІЛЬЙОНЕРИ... А реально маємо в сім"ї двох бл*дєй...
Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідкиФедір Веніславський 22 лютого 2025 року придбав квартиру в Дубаї. Про це proxy.php?link=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1AiJjudWXN%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr&hash=f5631e333f892e55b315355224fe9c6d повідомляє Ігор Мосійчук у своєму Фейсбуці. При цьому колишній нардеп Мосійчук наводить скан Сертифікату про право власності на нерухомість, де чітко видно ім'я та
прізвище власника: Fedor Venislavsky. Із наведених у пості політика документів виходить, що 22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю.
Основні характеристики об'єкта:
Тип нерухомості: квартира Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²) Паркомісце: P29 Статус іпотеки: квартира не перебуває під заставою Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка). "Ціни на житло таких параметрів у будинку, де він придбав квартиру, становлять понад 1 млн 200 тис доларів США, в гривнях це більше 50 млн. Хмарочос поки ще на стадії будівництва, але в декларації, яку подає народний депутат України Федір Веніславський, жодних відомостей, які б дозволили придбання цієї елітної нерухомості - немає", - заявив Мосійчук.
Ігор Мосійчук пише, що маємо справу з незаконним збагаченням, та що вони з юристами готують відповідні заяви про скоєння злочину в НАЗК, НАБУ і ДБР. Окремо в дописі автор подякував небайдужим підписникам, які допомагають викривати мародерство під час війни.
"За два роки розслідування НАБУ не знайшло доказів незаконного збагачення депутата Халімона".
Мабуть теж "малину продавав".
А скільки ще таких "шалашів" мають чиновники?
Спочатку Зеленський захворів - тепер це передалося "по ланцюжку"...
Усі наближені до Зеленського серуть словами - але то вітер носить....
Потужна команда Гундосика. Аж гордість захоплює...... Когось з глядачів
а тренувальний полігон буде між мільйоном посаджених дерев
- Може, синку.
- А відро горілки?
- Може. Тільки хто ж йому дасть?
Та .... поки хлебало не склеится
А ось руками і десяти тисяч не здатні.
Зараз ахідні змі таке не пишуть(бо виборці не зрозуміють!),але на кінець 2021 зє особисто мав у офшорах ~2 мільярда $ + на 0.6 мільярда нерухомості офіційно.
Так що все збс.
І все. Роботу зробив!
неделю назад было 4 млн. дронов, сейчас 10, еще через неделю должно быть 16, следуя арифметической прогрессии, к концу года завалим дронами весь мир. но, надо заставы платить, так что с финансированием не очень