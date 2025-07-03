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Новини Виробництво дронів
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Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку, - Умєров

Затверджено 8 дорожніх карт для підтримки України до 2027 року

Українська оборонна промисловість здатна виготовляти до 10 мільйонів безпілотників на рік за умови належного фінансування.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", - зазначив Умєров.

За його словами, держава готова підтримати компанії у пошуку партнерів в Україні, залученні інвестицій, а також створенні спільних підприємств. Йдеться, зокрема, про кооперацію у межах формату "Рамштайн".

"Ініціатива виробництва озброєння у співпраці з нашими партнерами по формату "Рамштайн" повинна поєднати українські технології із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для Сил оборони", - наголосив міністр.

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Автор: 

дрони (5044) Умєров Рустем (685)


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Топ коментарі
+47
Це просто якийсь парад виродків...
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03.07.2025 11:09 Відповісти
+29
може. а чому не виробляє? бо ви курносики всі гроші спи..здили?
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03.07.2025 11:10 Відповісти
+28
і 10 Зірок Смерті

зельоні гниди - це смерть Україні
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03.07.2025 11:10 Відповісти
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Це просто якийсь парад виродків...
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03.07.2025 11:09 Відповісти
Без Умєрова і точно не при Зєлєнскому - таки справді може.
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03.07.2025 11:24 Відповісти
халва-халва-халва-......
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03.07.2025 11:28 Відповісти
і 10 Зірок Смерті

зельоні гниди - це смерть Україні
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03.07.2025 11:10 Відповісти
Це, як в тому анекдоті про тигра в Зоопарку і чи він з'їсть 200кг м'яса - "з'їсти то він з'їсть, але...хто ж йому стільки дасть!"
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03.07.2025 12:39 Відповісти
може. а чому не виробляє? бо ви курносики всі гроші спи..здили?
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03.07.2025 11:10 Відповісти
Потому что Умерову, надо оплачивать проживание семьи в США... А это не дешевое удовольствие.
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03.07.2025 11:13 Відповісти
логічно. та і зєля ще повинен на щось утримуватисвоїх батьків за кордоном
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03.07.2025 11:31 Відповісти
"Уряд призначив Професору Олександру Зеленському довічну стипендію "за видатні заслуги у сфері вищої освіти".
Йому не вистачає? 😂
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03.07.2025 11:42 Відповісти
І не одному Умєрову... І не одної сім'ї... І не тільки у США...
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03.07.2025 11:40 Відповісти
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03.07.2025 11:11 Відповісти
Грьобаний єкібазтуз - до чого ці балачки?
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03.07.2025 11:11 Відповісти
Приходить син до батька, і питає:
- Яка різниця між "перспективою" і "можливістю", та "реальністю"? Батько пояснював, "по-науковому", але син так і не зрозумів. Батько перейшов до практики. Кличе жінку:
- Наталко! От скажи - ти могла-б переспать з негром?
- Та ти що?
- А за тисячу доларів?
- М-м-м... Ну, ти ж знаєш -нам борги віддавать треба...
- Ясно... Іди...
Кличе дочку:
- Лєно! А ти могла-б стать утриманкою якогось багатого "папіка"?
- Тату! Та ти що?!!!
- А якщо він тобі платитиме кожен місяць, мінімум 50 тсяч доларів?
- М-м-м... Ну, тату... Мені ж треба за щось в університеті вчиться...
- Ясно... Іди...
- А тепер, синку, дивися: в перспективі, наша сім"я - МІЛЬЙОНЕРИ... А реально маємо в сім"ї двох бл*дєй...
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03.07.2025 11:46 Відповісти
7-а Божа заповідь: не кради.
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03.07.2025 11:13 Відповісти
Це для рабів, в інших кгигах дозволяється
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03.07.2025 11:20 Відповісти
"Украді у бліжнєво сваєво, ібо каґда пріідєт дальній і украдьот у тєбя, то бліжній твой возрадуєцца!"
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03.07.2025 11:44 Відповісти
Тут скоріше не піз....ді...
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03.07.2025 11:34 Відповісти
Ти за щось відповідаєш в цій країні ? ти хоч раз поїдь на фронт, а не дурником прикидатись так званий міністр.
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03.07.2025 11:13 Відповісти
Ніколи йому - він за армію думає, і рефлекторно 3,14здить гроші, бо ДЮЖЕ сильно за Неньку пережива. Хоча, якщо його сім'я в Маямі, то виходить і Ненька там
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03.07.2025 11:29 Відповісти
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03.07.2025 11:14 Відповісти
Що означає цей жест його руки?...
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03.07.2025 11:15 Відповісти
позолоти ручку
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03.07.2025 11:20 Відповісти
Це вам не мішки ворочати...
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03.07.2025 11:16 Відповісти
Україна може, а рф скільки тоді їх клепає по факту ?
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03.07.2025 11:16 Відповісти
"Слуга народу" Федір Веніславський купив квартиру в Дубаї за понад 1 мільйон доларів.
Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідкиФедір Веніславський 22 лютого 2025 року придбав квартиру в Дубаї. Про це proxy.php?link=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1AiJjudWXN%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr&hash=f5631e333f892e55b315355224fe9c6d повідомляє Ігор Мосійчук у своєму Фейсбуці. При цьому колишній нардеп Мосійчук наводить скан Сертифікату про право власності на нерухомість, де чітко видно ім'я та
прізвище власника: Fedor Venislavsky. Із наведених у пості політика документів виходить, що 22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю.

Основні характеристики об'єкта:

Тип нерухомості: квартира Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²) Паркомісце: P29 Статус іпотеки: квартира не перебуває під заставою Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка). "Ціни на житло таких параметрів у будинку, де він придбав квартиру, становлять понад 1 млн 200 тис доларів США, в гривнях це більше 50 млн. Хмарочос поки ще на стадії будівництва, але в декларації, яку подає народний депутат України Федір Веніславський, жодних відомостей, які б дозволили придбання цієї елітної нерухомості - немає", - заявив Мосійчук.

Ігор Мосійчук пише, що маємо справу з незаконним збагаченням, та що вони з юристами готують відповідні заяви про скоєння злочину в НАЗК, НАБУ і ДБР. Окремо в дописі автор подякував небайдужим підписникам, які допомагають викривати мародерство під час війни.
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03.07.2025 11:17 Відповісти
Ну чого ****....сь, там він буде готувати з родини захисників вітчизни. Тільки якої ще не вирішив
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03.07.2025 11:37 Відповісти
Про хатинку Халімона на Печерських пагорбах вже давно всі забули...
"За два роки розслідування НАБУ не знайшло доказів незаконного збагачення депутата Халімона".
Мабуть теж "малину продавав".
А скільки ще таких "шалашів" мають чиновники?
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03.07.2025 11:48 Відповісти
Словесний понос виходить штука заразна.
Спочатку Зеленський захворів - тепер це передалося "по ланцюжку"...
Усі наближені до Зеленського серуть словами - але то вітер носить....
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03.07.2025 11:19 Відповісти
1 ! Три ! Чотири! 8 ! Тепер вже десять!!! Росте Патужність Шмарофону...
Потужна команда Гундосика. Аж гордість захоплює...... Когось з глядачів
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03.07.2025 11:20 Відповісти
це було б смішно якщо б не викликало бурю ненависті до цих виродків бо через їх ігри гинуть та страждають люди и гине країна
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03.07.2025 11:28 Відповісти
Умєров, при цьому, не уточняє де взяти скільки літієвих акумуляторів для 10млн дронів.
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03.07.2025 11:40 Відповісти
А що йому важко сказати, що Шапітолій може виробляти 20 мільйонів літієвих акомуляторів?
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03.07.2025 11:52 Відповісти
Прямо как в бородатом анекдоте про слона: Сделать то может, да кто ж ей даст.
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03.07.2025 11:20 Відповісти
Потрібно більше, десь біля 100 мільйонів щоб завдавати ефективних ударів по кацапстану!
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03.07.2025 11:20 Відповісти
керувати будуть вчителі з 4К доларів зарплати, все рівно учні тікають з країни.
а тренувальний полігон буде між мільйоном посаджених дерев
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03.07.2025 11:21 Відповісти
Через Дію керувати дронами
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03.07.2025 12:56 Відповісти
"Країна мрій"...
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03.07.2025 11:21 Відповісти
Нє, басурмане, дай вже мільярд - брехати так брехати! Зелиним дурням на чолі з самим таке заходить!
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03.07.2025 11:21 Відповісти
Конкурси на най крутіші обіцянки набирає оберти.
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03.07.2025 11:22 Відповісти
Красиво бреше
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03.07.2025 11:23 Відповісти
Ключове-"може".**** пафосна
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03.07.2025 11:23 Відповісти
- Тату, а слон може відро води випити?
- Може, синку.
- А відро горілки?
- Може. Тільки хто ж йому дасть?
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03.07.2025 11:23 Відповісти
В ви можете тільки красти..
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03.07.2025 11:24 Відповісти
Слуги мудрова наріда влаштували змагання "хто сбреше більше". Бо нарід схаває все, ще й добавки попросить... Не встигли слуги народу на чолі з найпотужнішим брехлом зробити 1 мільйон дронів за 2 роки, як двже брешуть про 10 мільйонів... Найстрашніше навіть не те що вони брешуть займаючи такі високі посади, а те, що в це зелене лайно вірять мільйони ідіотів.
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03.07.2025 11:24 Відповісти
Ти сам себе кажи, мільйони українців про це і не чули, а якщо чули, то як та обез'яна з анекдоту "... Ну і ****...ть, ну і ****...ть."
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03.07.2025 11:42 Відповісти
якщо ти, як і мільйони інших дивитеся лише єдЫнЫй шмарафон, то хто ж вам винен, що ви ні про що не чули та нічого не знаєте, окрім позитивної брехні від влади брехливих покидьків?
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03.07.2025 11:46 Відповісти
Дивився перший три дні війни, зараз інформацію отримую з інтернету, а по телевізору дивлюся тільки пізнавальних канали, та іноді фільми. Цю владу я не обікрав і надалі не буду. Но і не буду хаяти мільйони своїх громадян, за їх вибір. Назви мені хоч один достойний вибір президента в Україні
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03.07.2025 11:56 Відповісти
У 2019 у 1 турі я голосував за Кошулинського, хоча розумів, що малоймовірно, що мудрий нарід його обере. Так і вийшло. У 2 турі без вагань голосував за Порошенка і не жалкую, бо в порівнянні з тим руйнівником української держави, якого наобирали у 2019, Порошенко оптимальний варіант. Бо найкращих, найдостойніших ми вже проїбали у 90-х роках, не обравши Чорновола і наобиравши тоді комуняк-номенклатурників, що розвернуло вектор розвитку України в протилежний бік від того, куди країни Балтії, Польша і т.д. рухались вже з 90-х років. Зараз з того що є краше Пороха не проглядається нікого, окрім Залужного. Але ІМХО він в політику не піде, а якщо так, то мудрий нарід знов переобере кремлівського скомороха, який остаточно доб"є те, що залишилося від тої України, яку він отримав у 2019. Не лише я вважаю, що обравши Порошенка у 2019, широкомасштабного вторгнення не було б. З цього приводу є цікаве інтервью з українським філосоіом та перекладачем Олексієм Паничем https://www.facebook.com/reel/1408204716875643?locale=ru_RU Згоден з ним абсолютно.
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03.07.2025 12:20 Відповісти
Окунь...
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03.07.2025 11:24 Відповісти
Звичайно може, але ж мудрий нарід в 19-му привів вас, зелених утирків, до влади, і тепер це лише балачки
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03.07.2025 11:25 Відповісти
Як ви 2% вже задовбали. Ну помилилися люди, бажали як ліпше, а вийшло як завжди. Зараз вони захищають Україну, а коли все закінчиться повернуться і спитають за все.
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03.07.2025 11:46 Відповісти
Хто дозволив перебріхувати самого Зеленського? Він обіцяв лише мільйон дронів на рік! Взагалі-то менше крадіть і все у вас( тобто у нас )буде...
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03.07.2025 11:25 Відповісти
Вже ж пи₴дів таке? Це на біс? Яке може бути належне фінансування якщо МО тільки гроші краде?
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03.07.2025 11:27 Відповісти
Знову обісцянки про майбутнє.
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03.07.2025 11:27 Відповісти
Можно його тролити активно, але є проблема- у зелених нема досвідчених цеховіков , які можуть швидко организувати виробництво. А е актери
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03.07.2025 11:31 Відповісти
Зате у потiчкових цеховикiв - все чiкi-пукi, при тому, навiть занадто оперативно. Пiсля жида резнiка нiчого не змiнилося, розкрадання грошей на поставках вiйськовим продовжуються. ЗЫ... целую зиму на балконе провозился, но у меня, как и у Умерова, аж ничегосеньки не получилось.
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03.07.2025 11:47 Відповісти
Ви ЗЕлені потвори по кругу анонсуєте що може виготовляти Україна:ЗЕленський особисто,Федоров,Умєров.Це що ви кажете повинно працювати вчора.Перестаньте красти і якщо хочете здолати(якщо хочете?) кацапстан то виробляйте, а не язиком бла-бла-бла.Язиком тріпати не ящики ворочати.
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03.07.2025 11:33 Відповісти
Насправді Умєров прибідняється - Україна може виготовляти мільярд дронів щороку. А ще Умєров може повторювати слово «сахар», поки в роті не стане солодко, ну або поки піна з його рота не піде.
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03.07.2025 11:35 Відповісти
Це занадто, що року це забагато, а ось за тиждень то це так.
Та .... поки хлебало не склеится
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03.07.2025 11:50 Відповісти
Може і виробляє - відчуваєте різницю? Навіщо цей "позитивний" звіздеж? Те паче з вуст цього діяча.
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03.07.2025 11:35 Відповісти
Може, але... НЕ ХОЧЕ?!!
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03.07.2025 11:37 Відповісти
Не може, всі гроші "миші з'їли"
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03.07.2025 11:54 Відповісти
Ага. Великі такі,зєлененьки.
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03.07.2025 12:16 Відповісти
Зеленим язиком та хоч СТО МІЛЬЙОНІВ, хоч МІЛЬЯРД!!!
А ось руками і десяти тисяч не здатні.
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03.07.2025 11:40 Відповісти
Умэров,хоть око прижмурь.
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03.07.2025 11:41 Відповісти
Справка: ключовi слова триндобола - може, треба, дай менi.
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03.07.2025 11:41 Відповісти
Якщо коротше: давайте нам більше грошів і скільки зробимо то вже наші справи.
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03.07.2025 11:43 Відповісти
Звиздун і злодій це вішає лапшу вам лохтурату..Без волонтерів і донатів вже давно був би *********.
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03.07.2025 11:44 Відповісти
чогось згадалось, що за 40 млрд гривень ми зможемо побудувати ого-го скільки фортифікаційних споруд...
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03.07.2025 11:46 Відповісти
А потім дивимося на Харків та Суми і розуміємо - дійсно зможемо... колись потім...
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03.07.2025 11:56 Відповісти
Побудували. Гроші засвоїли (чи присвоїли)!
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03.07.2025 12:15 Відповісти
Але ж їм заважатиме літати мільярд дерев!
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03.07.2025 11:52 Відповісти
Ключове слово "МОЖЕ" але не випускає. І про це ******* вже давно. Іншими словами: "головне обіцяти обіцять".
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03.07.2025 11:57 Відповісти
***** назвал Ярослава Мудрого их российским князем.передайте этому кривоногому золотоордынцу что их российский князь это батый а Ярослав Мудрый князь Киевской Руси.а между россией и Русью общего столько же,сколько между гонореей и гонораром!
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03.07.2025 12:05 Відповісти
Який ти вумний, ізторик! А яке це відношення до теми має?
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03.07.2025 12:27 Відповісти
у тебя и чувства юмора нет,совсем плохой
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03.07.2025 12:29 Відповісти
Бо я цей "йумор" 1000 разів бачив, від таких "профільних" ізториків. Жарт повторений двічі не смішний, а цей вже набагато більше.
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03.07.2025 12:33 Відповісти
Десь з пів-року назад він вже казав про ці 10 міліонів дронів на рік - хоч у цифрах не бреше.
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03.07.2025 12:10 Відповісти
Може,але гроші зє&к° потрібніше для особистого збагаченя.
Зараз ахідні змі таке не пишуть(бо виборці не зрозуміють!),але на кінець 2021 зє особисто мав у офшорах ~2 мільярда $ + на 0.6 мільярда нерухомості офіційно.
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03.07.2025 12:12 Відповісти
Тоді ніяка допомога США не потрібна. Потужна Україна сама в 100 разів більше за них виготовляє.
Так що все збс.
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03.07.2025 12:25 Відповісти
Копіює шефа(зє)! В того теж - в гундосику щось прогундосив,записав, хрюкало закрив.
І все. Роботу зробив!
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03.07.2025 12:27 Відповісти
А я можу кожного ранку виходити на пробіжку, але ...
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03.07.2025 12:27 Відповісти
Так зможе виробляти чи виробляє?? Це різні речі, фантасти!
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03.07.2025 12:36 Відповісти
мій сусід казав, що може свою жіночку 10 разів за ніч
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03.07.2025 12:56 Відповісти
І всі 10 млн дронів купити в Міндича і Ко. О , так ви можете...
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03.07.2025 13:01 Відповісти
"За умови належного фінансування"

неделю назад было 4 млн. дронов, сейчас 10, еще через неделю должно быть 16, следуя арифметической прогрессии, к концу года завалим дронами весь мир. но, надо заставы платить, так что с финансированием не очень
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03.07.2025 13:31 Відповісти
 
 