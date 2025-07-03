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Новости Производство дронов
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Украина может производить до 10 миллионов дронов ежегодно, - Умеров

Утверждены 8 дорожных карт для поддержки Украины до 2027 года

Украинская оборонная промышленность способна производить до 10 миллионов беспилотников в год при условии надлежащего финансирования.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Наша промышленность уже способна изготавливать до 10 млн дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", - отметил Умеров.

По его словам, государство готово поддержать компании в поиске партнеров в Украине, привлечении инвестиций, а также создании совместных предприятий. Речь идет, в частности, о кооперации в рамках формата "Рамштайн".

"Инициатива производства вооружения в сотрудничестве с нашими партнерами по формату "Рамштайн" должна совместить украинские технологии с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны", - подчеркнул министр.

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Автор: 

дроны (4235) Умеров Рустем (601)


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Топ комментарии
+42
Це просто якийсь парад виродків...
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03.07.2025 11:09 Ответить
+26
і 10 Зірок Смерті

зельоні гниди - це смерть Україні
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03.07.2025 11:10 Ответить
+26
може. а чому не виробляє? бо ви курносики всі гроші спи..здили?
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03.07.2025 11:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це просто якийсь парад виродків...
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03.07.2025 11:09 Ответить
Без Умєрова і точно не при Зєлєнскому - таки справді може.
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03.07.2025 11:24 Ответить
халва-халва-халва-......
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03.07.2025 11:28 Ответить
і 10 Зірок Смерті

зельоні гниди - це смерть Україні
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03.07.2025 11:10 Ответить
Це, як в тому анекдоті про тигра в Зоопарку і чи він з'їсть 200кг м'яса - "з'їсти то він з'їсть, але...хто ж йому стільки дасть!"
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03.07.2025 12:39 Ответить
може. а чому не виробляє? бо ви курносики всі гроші спи..здили?
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03.07.2025 11:10 Ответить
Потому что Умерову, надо оплачивать проживание семьи в США... А это не дешевое удовольствие.
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03.07.2025 11:13 Ответить
логічно. та і зєля ще повинен на щось утримуватисвоїх батьків за кордоном
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03.07.2025 11:31 Ответить
"Уряд призначив Професору Олександру Зеленському довічну стипендію "за видатні заслуги у сфері вищої освіти".
Йому не вистачає? 😂
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03.07.2025 11:42 Ответить
І не одному Умєрову... І не одної сім'ї... І не тільки у США...
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03.07.2025 11:40 Ответить
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03.07.2025 11:11 Ответить
Грьобаний єкібазтуз - до чого ці балачки?
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03.07.2025 11:11 Ответить
Приходить син до батька, і питає:
- Яка різниця між "перспективою" і "можливістю", та "реальністю"? Батько пояснював, "по-науковому", але син так і не зрозумів. Батько перейшов до практики. Кличе жінку:
- Наталко! От скажи - ти могла-б переспать з негром?
- Та ти що?
- А за тисячу доларів?
- М-м-м... Ну, ти ж знаєш -нам борги віддавать треба...
- Ясно... Іди...
Кличе дочку:
- Лєно! А ти могла-б стать утриманкою якогось багатого "папіка"?
- Тату! Та ти що?!!!
- А якщо він тобі платитиме кожен місяць, мінімум 50 тсяч доларів?
- М-м-м... Ну, тату... Мені ж треба за щось в університеті вчиться...
- Ясно... Іди...
- А тепер, синку, дивися: в перспективі, наша сім"я - МІЛЬЙОНЕРИ... А реально маємо в сім"ї двох бл*дєй...
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03.07.2025 11:46 Ответить
7-а Божа заповідь: не кради.
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03.07.2025 11:13 Ответить
Це для рабів, в інших кгигах дозволяється
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03.07.2025 11:20 Ответить
"Украді у бліжнєво сваєво, ібо каґда пріідєт дальній і украдьот у тєбя, то бліжній твой возрадуєцца!"
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03.07.2025 11:44 Ответить
Тут скоріше не піз....ді...
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03.07.2025 11:34 Ответить
Ти за щось відповідаєш в цій країні ? ти хоч раз поїдь на фронт, а не дурником прикидатись так званий міністр.
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03.07.2025 11:13 Ответить
Ніколи йому - він за армію думає, і рефлекторно 3,14здить гроші, бо ДЮЖЕ сильно за Неньку пережива. Хоча, якщо його сім'я в Маямі, то виходить і Ненька там
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03.07.2025 11:29 Ответить
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03.07.2025 11:14 Ответить
Що означає цей жест його руки?...
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03.07.2025 11:15 Ответить
позолоти ручку
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03.07.2025 11:20 Ответить
Це вам не мішки ворочати...
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03.07.2025 11:16 Ответить
Україна може, а рф скільки тоді їх клепає по факту ?
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03.07.2025 11:16 Ответить
"Слуга народу" Федір Веніславський купив квартиру в Дубаї за понад 1 мільйон доларів.
Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідкиФедір Веніславський 22 лютого 2025 року придбав квартиру в Дубаї. Про це proxy.php?link=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1AiJjudWXN%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr&hash=f5631e333f892e55b315355224fe9c6d повідомляє Ігор Мосійчук у своєму Фейсбуці. При цьому колишній нардеп Мосійчук наводить скан Сертифікату про право власності на нерухомість, де чітко видно ім'я та
прізвище власника: Fedor Venislavsky. Із наведених у пості політика документів виходить, що 22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю.

Основні характеристики об'єкта:

Тип нерухомості: квартира Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²) Паркомісце: P29 Статус іпотеки: квартира не перебуває під заставою Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка). "Ціни на житло таких параметрів у будинку, де він придбав квартиру, становлять понад 1 млн 200 тис доларів США, в гривнях це більше 50 млн. Хмарочос поки ще на стадії будівництва, але в декларації, яку подає народний депутат України Федір Веніславський, жодних відомостей, які б дозволили придбання цієї елітної нерухомості - немає", - заявив Мосійчук.

Ігор Мосійчук пише, що маємо справу з незаконним збагаченням, та що вони з юристами готують відповідні заяви про скоєння злочину в НАЗК, НАБУ і ДБР. Окремо в дописі автор подякував небайдужим підписникам, які допомагають викривати мародерство під час війни.
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03.07.2025 11:17 Ответить
Ну чого ****....сь, там він буде готувати з родини захисників вітчизни. Тільки якої ще не вирішив
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03.07.2025 11:37 Ответить
Про хатинку Халімона на Печерських пагорбах вже давно всі забули...
"За два роки розслідування НАБУ не знайшло доказів незаконного збагачення депутата Халімона".
Мабуть теж "малину продавав".
А скільки ще таких "шалашів" мають чиновники?
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03.07.2025 11:48 Ответить
Словесний понос виходить штука заразна.
Спочатку Зеленський захворів - тепер це передалося "по ланцюжку"...
Усі наближені до Зеленського серуть словами - але то вітер носить....
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03.07.2025 11:19 Ответить
1 ! Три ! Чотири! 8 ! Тепер вже десять!!! Росте Патужність Шмарофону...
Потужна команда Гундосика. Аж гордість захоплює...... Когось з глядачів
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03.07.2025 11:20 Ответить
це було б смішно якщо б не викликало бурю ненависті до цих виродків бо через їх ігри гинуть та страждають люди и гине країна
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03.07.2025 11:28 Ответить
Умєров, при цьому, не уточняє де взяти скільки літієвих акумуляторів для 10млн дронів.
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03.07.2025 11:40 Ответить
А що йому важко сказати, що Шапітолій може виробляти 20 мільйонів літієвих акомуляторів?
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03.07.2025 11:52 Ответить
Прямо как в бородатом анекдоте про слона: Сделать то может, да кто ж ей даст.
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03.07.2025 11:20 Ответить
Потрібно більше, десь біля 100 мільйонів щоб завдавати ефективних ударів по кацапстану!
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03.07.2025 11:20 Ответить
керувати будуть вчителі з 4К доларів зарплати, все рівно учні тікають з країни.
а тренувальний полігон буде між мільйоном посаджених дерев
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03.07.2025 11:21 Ответить
Через Дію керувати дронами
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03.07.2025 12:56 Ответить
"Країна мрій"...
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03.07.2025 11:21 Ответить
Нє, басурмане, дай вже мільярд - брехати так брехати! Зелиним дурням на чолі з самим таке заходить!
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03.07.2025 11:21 Ответить
Конкурси на най крутіші обіцянки набирає оберти.
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03.07.2025 11:22 Ответить
Красиво бреше
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03.07.2025 11:23 Ответить
Ключове-"може".**** пафосна
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03.07.2025 11:23 Ответить
- Тату, а слон може відро води випити?
- Може, синку.
- А відро горілки?
- Може. Тільки хто ж йому дасть?
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03.07.2025 11:23 Ответить
В ви можете тільки красти..
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03.07.2025 11:24 Ответить
Слуги мудрова наріда влаштували змагання "хто сбреше більше". Бо нарід схаває все, ще й добавки попросить... Не встигли слуги народу на чолі з найпотужнішим брехлом зробити 1 мільйон дронів за 2 роки, як двже брешуть про 10 мільйонів... Найстрашніше навіть не те що вони брешуть займаючи такі високі посади, а те, що в це зелене лайно вірять мільйони ідіотів.
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03.07.2025 11:24 Ответить
Ти сам себе кажи, мільйони українців про це і не чули, а якщо чули, то як та обез'яна з анекдоту "... Ну і ****...ть, ну і ****...ть."
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03.07.2025 11:42 Ответить
якщо ти, як і мільйони інших дивитеся лише єдЫнЫй шмарафон, то хто ж вам винен, що ви ні про що не чули та нічого не знаєте, окрім позитивної брехні від влади брехливих покидьків?
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03.07.2025 11:46 Ответить
Дивився перший три дні війни, зараз інформацію отримую з інтернету, а по телевізору дивлюся тільки пізнавальних канали, та іноді фільми. Цю владу я не обікрав і надалі не буду. Но і не буду хаяти мільйони своїх громадян, за їх вибір. Назви мені хоч один достойний вибір президента в Україні
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03.07.2025 11:56 Ответить
У 2019 у 1 турі я голосував за Кошулинського, хоча розумів, що малоймовірно, що мудрий нарід його обере. Так і вийшло. У 2 турі без вагань голосував за Порошенка і не жалкую, бо в порівнянні з тим руйнівником української держави, якого наобирали у 2019, Порошенко оптимальний варіант. Бо найкращих, найдостойніших ми вже проїбали у 90-х роках, не обравши Чорновола і наобиравши тоді комуняк-номенклатурників, що розвернуло вектор розвитку України в протилежний бік від того, куди країни Балтії, Польша і т.д. рухались вже з 90-х років. Зараз з того що є краше Пороха не проглядається нікого, окрім Залужного. Але ІМХО він в політику не піде, а якщо так, то мудрий нарід знов переобере кремлівського скомороха, який остаточно доб"є те, що залишилося від тої України, яку він отримав у 2019. Не лише я вважаю, що обравши Порошенка у 2019, широкомасштабного вторгнення не було б. З цього приводу є цікаве інтервью з українським філосоіом та перекладачем Олексієм Паничем https://www.facebook.com/reel/1408204716875643?locale=ru_RU Згоден з ним абсолютно.
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03.07.2025 12:20 Ответить
Окунь...
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03.07.2025 11:24 Ответить
Звичайно може, але ж мудрий нарід в 19-му привів вас, зелених утирків, до влади, і тепер це лише балачки
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03.07.2025 11:25 Ответить
Як ви 2% вже задовбали. Ну помилилися люди, бажали як ліпше, а вийшло як завжди. Зараз вони захищають Україну, а коли все закінчиться повернуться і спитають за все.
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03.07.2025 11:46 Ответить
Хто дозволив перебріхувати самого Зеленського? Він обіцяв лише мільйон дронів на рік! Взагалі-то менше крадіть і все у вас( тобто у нас )буде...
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03.07.2025 11:25 Ответить
Вже ж пи₴дів таке? Це на біс? Яке може бути належне фінансування якщо МО тільки гроші краде?
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03.07.2025 11:27 Ответить
Знову обісцянки про майбутнє.
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03.07.2025 11:27 Ответить
Можно його тролити активно, але є проблема- у зелених нема досвідчених цеховіков , які можуть швидко организувати виробництво. А е актери
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03.07.2025 11:31 Ответить
Зате у потiчкових цеховикiв - все чiкi-пукi, при тому, навiть занадто оперативно. Пiсля жида резнiка нiчого не змiнилося, розкрадання грошей на поставках вiйськовим продовжуються. ЗЫ... целую зиму на балконе провозился, но у меня, как и у Умерова, аж ничегосеньки не получилось.
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03.07.2025 11:47 Ответить
Ви ЗЕлені потвори по кругу анонсуєте що може виготовляти Україна:ЗЕленський особисто,Федоров,Умєров.Це що ви кажете повинно працювати вчора.Перестаньте красти і якщо хочете здолати(якщо хочете?) кацапстан то виробляйте, а не язиком бла-бла-бла.Язиком тріпати не ящики ворочати.
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03.07.2025 11:33 Ответить
Насправді Умєров прибідняється - Україна може виготовляти мільярд дронів щороку. А ще Умєров може повторювати слово «сахар», поки в роті не стане солодко, ну або поки піна з його рота не піде.
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03.07.2025 11:35 Ответить
Це занадто, що року це забагато, а ось за тиждень то це так.
Та .... поки хлебало не склеится
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03.07.2025 11:50 Ответить
Може і виробляє - відчуваєте різницю? Навіщо цей "позитивний" звіздеж? Те паче з вуст цього діяча.
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03.07.2025 11:35 Ответить
Може, але... НЕ ХОЧЕ?!!
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03.07.2025 11:37 Ответить
Не може, всі гроші "миші з'їли"
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03.07.2025 11:54 Ответить
Ага. Великі такі,зєлененьки.
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03.07.2025 12:16 Ответить
Зеленим язиком та хоч СТО МІЛЬЙОНІВ, хоч МІЛЬЯРД!!!
А ось руками і десяти тисяч не здатні.
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03.07.2025 11:40 Ответить
Умэров,хоть око прижмурь.
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03.07.2025 11:41 Ответить
Справка: ключовi слова триндобола - може, треба, дай менi.
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03.07.2025 11:41 Ответить
Якщо коротше: давайте нам більше грошів і скільки зробимо то вже наші справи.
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03.07.2025 11:43 Ответить
Звиздун і злодій це вішає лапшу вам лохтурату..Без волонтерів і донатів вже давно був би *********.
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03.07.2025 11:44 Ответить
чогось згадалось, що за 40 млрд гривень ми зможемо побудувати ого-го скільки фортифікаційних споруд...
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03.07.2025 11:46 Ответить
А потім дивимося на Харків та Суми і розуміємо - дійсно зможемо... колись потім...
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03.07.2025 11:56 Ответить
Побудували. Гроші засвоїли (чи присвоїли)!
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03.07.2025 12:15 Ответить
Але ж їм заважатиме літати мільярд дерев!
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03.07.2025 11:52 Ответить
Ключове слово "МОЖЕ" але не випускає. І про це ******* вже давно. Іншими словами: "головне обіцяти обіцять".
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03.07.2025 11:57 Ответить
***** назвал Ярослава Мудрого их российским князем.передайте этому кривоногому золотоордынцу что их российский князь это батый а Ярослав Мудрый князь Киевской Руси.а между россией и Русью общего столько же,сколько между гонореей и гонораром!
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03.07.2025 12:05 Ответить
Який ти вумний, ізторик! А яке це відношення до теми має?
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03.07.2025 12:27 Ответить
у тебя и чувства юмора нет,совсем плохой
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03.07.2025 12:29 Ответить
Бо я цей "йумор" 1000 разів бачив, від таких "профільних" ізториків. Жарт повторений двічі не смішний, а цей вже набагато більше.
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03.07.2025 12:33 Ответить
Десь з пів-року назад він вже казав про ці 10 міліонів дронів на рік - хоч у цифрах не бреше.
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03.07.2025 12:10 Ответить
Може,але гроші зє&к° потрібніше для особистого збагаченя.
Зараз ахідні змі таке не пишуть(бо виборці не зрозуміють!),але на кінець 2021 зє особисто мав у офшорах ~2 мільярда $ + на 0.6 мільярда нерухомості офіційно.
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03.07.2025 12:12 Ответить
Тоді ніяка допомога США не потрібна. Потужна Україна сама в 100 разів більше за них виготовляє.
Так що все збс.
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03.07.2025 12:25 Ответить
Копіює шефа(зє)! В того теж - в гундосику щось прогундосив,записав, хрюкало закрив.
І все. Роботу зробив!
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03.07.2025 12:27 Ответить
А я можу кожного ранку виходити на пробіжку, але ...
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03.07.2025 12:27 Ответить
Так зможе виробляти чи виробляє?? Це різні речі, фантасти!
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03.07.2025 12:36 Ответить
мій сусід казав, що може свою жіночку 10 разів за ніч
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03.07.2025 12:56 Ответить
І всі 10 млн дронів купити в Міндича і Ко. О , так ви можете...
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03.07.2025 13:01 Ответить
 
 