Украина может производить до 10 миллионов дронов ежегодно, - Умеров

Украинская оборонная промышленность способна производить до 10 миллионов беспилотников в год при условии надлежащего финансирования.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Наша промышленность уже способна изготавливать до 10 млн дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", - отметил Умеров.

По его словам, государство готово поддержать компании в поиске партнеров в Украине, привлечении инвестиций, а также создании совместных предприятий. Речь идет, в частности, о кооперации в рамках формата "Рамштайн".

"Инициатива производства вооружения в сотрудничестве с нашими партнерами по формату "Рамштайн" должна совместить украинские технологии с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны", - подчеркнул министр.

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