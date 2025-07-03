Украина может производить до 10 миллионов дронов ежегодно, - Умеров
Украинская оборонная промышленность способна производить до 10 миллионов беспилотников в год при условии надлежащего финансирования.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
"Наша промышленность уже способна изготавливать до 10 млн дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения", - отметил Умеров.
По его словам, государство готово поддержать компании в поиске партнеров в Украине, привлечении инвестиций, а также создании совместных предприятий. Речь идет, в частности, о кооперации в рамках формата "Рамштайн".
"Инициатива производства вооружения в сотрудничестве с нашими партнерами по формату "Рамштайн" должна совместить украинские технологии с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны", - подчеркнул министр.
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зельоні гниди - це смерть Україні
Йому не вистачає? 😂
- Яка різниця між "перспективою" і "можливістю", та "реальністю"? Батько пояснював, "по-науковому", але син так і не зрозумів. Батько перейшов до практики. Кличе жінку:
- Наталко! От скажи - ти могла-б переспать з негром?
- Та ти що?
- А за тисячу доларів?
- М-м-м... Ну, ти ж знаєш -нам борги віддавать треба...
- Ясно... Іди...
Кличе дочку:
- Лєно! А ти могла-б стать утриманкою якогось багатого "папіка"?
- Тату! Та ти що?!!!
- А якщо він тобі платитиме кожен місяць, мінімум 50 тсяч доларів?
- М-м-м... Ну, тату... Мені ж треба за щось в університеті вчиться...
- Ясно... Іди...
- А тепер, синку, дивися: в перспективі, наша сім"я - МІЛЬЙОНЕРИ... А реально маємо в сім"ї двох бл*дєй...
Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідкиФедір Веніславський 22 лютого 2025 року придбав квартиру в Дубаї. Про це proxy.php?link=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1AiJjudWXN%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr&hash=f5631e333f892e55b315355224fe9c6d повідомляє Ігор Мосійчук у своєму Фейсбуці. При цьому колишній нардеп Мосійчук наводить скан Сертифікату про право власності на нерухомість, де чітко видно ім'я та
прізвище власника: Fedor Venislavsky. Із наведених у пості політика документів виходить, що 22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю.
Основні характеристики об'єкта:
Тип нерухомості: квартира Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²) Паркомісце: P29 Статус іпотеки: квартира не перебуває під заставою Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка). "Ціни на житло таких параметрів у будинку, де він придбав квартиру, становлять понад 1 млн 200 тис доларів США, в гривнях це більше 50 млн. Хмарочос поки ще на стадії будівництва, але в декларації, яку подає народний депутат України Федір Веніславський, жодних відомостей, які б дозволили придбання цієї елітної нерухомості - немає", - заявив Мосійчук.
Ігор Мосійчук пише, що маємо справу з незаконним збагаченням, та що вони з юристами готують відповідні заяви про скоєння злочину в НАЗК, НАБУ і ДБР. Окремо в дописі автор подякував небайдужим підписникам, які допомагають викривати мародерство під час війни.
"За два роки розслідування НАБУ не знайшло доказів незаконного збагачення депутата Халімона".
Мабуть теж "малину продавав".
А скільки ще таких "шалашів" мають чиновники?
Спочатку Зеленський захворів - тепер це передалося "по ланцюжку"...
Усі наближені до Зеленського серуть словами - але то вітер носить....
Потужна команда Гундосика. Аж гордість захоплює...... Когось з глядачів
а тренувальний полігон буде між мільйоном посаджених дерев
- Може, синку.
- А відро горілки?
- Може. Тільки хто ж йому дасть?
Та .... поки хлебало не склеится
А ось руками і десяти тисяч не здатні.
Зараз ахідні змі таке не пишуть(бо виборці не зрозуміють!),але на кінець 2021 зє особисто мав у офшорах ~2 мільярда $ + на 0.6 мільярда нерухомості офіційно.
Так що все збс.
І все. Роботу зробив!