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Новини Обстріл Одеси Вибух в Одесі
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Вибух пролунав в Одесі. Загроза балістики

Вибух в Одесі 3 липня 2025 року. Що відомо

В Одесі під час тривоги пролунав вибух. Місто під атакою балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики та швидкісну ціль в бік Одеси.

Згодом у місті пролунав вибух.

Мер Труханов повідомив про рух ворожого розвідувального дрона на Одесу.

Читайте: МЗС після атаки дронами на Одесу: РФ не зупиниться. Терміново потрібна рішуча підтримка

Автор: 

обстріл (29620) Одеса (5548) Одеська область (3360) Одеський район (231)


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а піаніст по Даніям гуляє
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03.07.2025 13:04 Відповісти
А від того, щоб пісюніст сидів в Києві в "погрребі", кацапи не вистрелили б по Одесі?
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03.07.2025 13:14 Відповісти
Не стріляли.
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03.07.2025 13:43 Відповісти
то може він звідти і вистрелив??. Що в вас з головами..
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03.07.2025 13:25 Відповісти
Треба зраду качати, обов'язково з прив'язкою до зєлі, щоб на наступних виборах "кто угодно, хоть дмітрук с бєзумной, только нє зєля".
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03.07.2025 13:35 Відповісти
А чому не "хоча б порох чи залужний"?
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03.07.2025 13:44 Відповісти
ну є таке.. Якщо в реальності "зради" немає, то вони її вигадують.
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03.07.2025 14:04 Відповісти
істота тампон знов скаже що він наблюдає
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03.07.2025 13:08 Відповісти
да, навыбирал нам тампон, не будем его больше слушать
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03.07.2025 13:25 Відповісти
 
 