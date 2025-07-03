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Вибух пролунав в Одесі. Загроза балістики
В Одесі під час тривоги пролунав вибух. Місто під атакою балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики та швидкісну ціль в бік Одеси.
Згодом у місті пролунав вибух.
Мер Труханов повідомив про рух ворожого розвідувального дрона на Одесу.
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Yriii Yriii #538882
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