Вибух пролунав в Одесі. Загроза балістики

В Одесі під час тривоги пролунав вибух. Місто під атакою балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики та швидкісну ціль в бік Одеси.

Згодом у місті пролунав вибух.

Мер Труханов повідомив про рух ворожого розвідувального дрона на Одесу.

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