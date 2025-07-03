Взрыв прогремел в Одессе. Угроза баллистики

В Одессе во время тревоги прогремел взрыв. Город под атакой баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и скоростной цели в сторону Одессы.

Впоследствии в городе прогремел взрыв.

Мэр Труханов сообщил о движении вражеского разведывательного дрона на Одессу.

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