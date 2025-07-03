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Новости Обстрел Одессы Взрыв в Одессе
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Взрыв прогремел в Одессе. Угроза баллистики

Взрыв в Одессе 3 июля 2025 года. Что известно

В Одессе во время тревоги прогремел взрыв. Город под атакой баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и скоростной цели в сторону Одессы.

Впоследствии в городе прогремел взрыв.

Мэр Труханов сообщил о движении вражеского разведывательного дрона на Одессу.

Читайте: МИД после атаки дронами на Одессу: РФ не остановится. Срочно нужна решительная поддержка

Автор: 

обстрел (28298) Одесса (7967) Одесская область (3704) Одесский район (221)


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Топ комментарии
+5
істота тампон знов скаже що він наблюдає
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03.07.2025 13:08 Ответить
+5
А від того, щоб пісюніст сидів в Києві в "погрребі", кацапи не вистрелили б по Одесі?
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03.07.2025 13:14 Ответить
+4
а піаніст по Даніям гуляє
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03.07.2025 13:04 Ответить
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а піаніст по Даніям гуляє
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03.07.2025 13:04 Ответить
А від того, щоб пісюніст сидів в Києві в "погрребі", кацапи не вистрелили б по Одесі?
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03.07.2025 13:14 Ответить
Не стріляли.
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03.07.2025 13:43 Ответить
то може він звідти і вистрелив??. Що в вас з головами..
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03.07.2025 13:25 Ответить
Треба зраду качати, обов'язково з прив'язкою до зєлі, щоб на наступних виборах "кто угодно, хоть дмітрук с бєзумной, только нє зєля".
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03.07.2025 13:35 Ответить
А чому не "хоча б порох чи залужний"?
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03.07.2025 13:44 Ответить
Тому що першого до виборів не допустять, другий - сам не хоче, а як захоче - теж не допустять.
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03.07.2025 14:45 Ответить
ну є таке.. Якщо в реальності "зради" немає, то вони її вигадують.
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03.07.2025 14:04 Ответить
істота тампон знов скаже що він наблюдає
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03.07.2025 13:08 Ответить
да, навыбирал нам тампон, не будем его больше слушать
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03.07.2025 13:25 Ответить
 
 