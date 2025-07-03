МИД после атаки дронов на Одессу: РФ не остановится. Срочно нужна решительная поддержка
Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров к срочной решительной поддержке Украины после очередной дроновой атаки России на Одессу.
Об этом говорится в заметке МИД в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Россия совершила очередное жестокое нападение на Одессу, в результате которого пятеро мирных жителей получили ранения, в том числе 7-летняя девочка и 9-летний мальчик... Это еще одно военное преступление в рамках продолжающихся нападений России на гражданское население", - отметили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что РФ не остановится, пока имеет возможность осуществлять массированные удары, и именно поэтому Украина нуждается в большей поддержке: "Срочно нужна решительная поддержка всех наших партнеров, чтобы оказать давление на агрессора и завершить эту войну".
Напомним, в ночь на 2 июля российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.
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