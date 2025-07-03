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Новости Атака беспилотников на Одессу
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МИД после атаки дронов на Одессу: РФ не остановится. Срочно нужна решительная поддержка

мзс

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров к срочной решительной поддержке Украины после очередной дроновой атаки России на Одессу.

Об этом говорится в заметке МИД в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Россия совершила очередное жестокое нападение на Одессу, в результате которого пятеро мирных жителей получили ранения, в том числе 7-летняя девочка и 9-летний мальчик... Это еще одно военное преступление в рамках продолжающихся нападений России на гражданское население", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что РФ не остановится, пока имеет возможность осуществлять массированные удары, и именно поэтому Украина нуждается в большей поддержке: "Срочно нужна решительная поддержка всех наших партнеров, чтобы оказать давление на агрессора и завершить эту войну".

Напомним, в ночь на 2 июля российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

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Одесса (7963) Одесская область (3704) дроны (4235) Одесский район (221)


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Топ комментарии
+3
Якась найвеличніша гнида ********** цілковито усвідомлює причини втрати міжнародної підтримки від стратегічних партнерів та союзників, яка в умовах війни є життєво необхідною для України в цілому.
Але в супереч інтересам країни повністю ігнорує зауваження щодо усунення цих причин, що прямо вказує на його нікчемність, безпорадність та як вочевидь - свідому зраду національних інтересів України.
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03.07.2025 12:22 Ответить
+2
терміново потрібна зброя!
підтримка є, термінова, рішуча, потужна, всебічна.. от тільки зброї немає
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03.07.2025 12:16 Ответить
+2
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03.07.2025 12:23 Ответить
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Трампони вже підтримали.
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03.07.2025 12:15 Ответить
терміново потрібна зброя!
підтримка є, термінова, рішуча, потужна, всебічна.. от тільки зброї немає
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03.07.2025 12:16 Ответить
З Зеленським ми і без зброї переможемо
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03.07.2025 12:29 Ответить
Вже бачу як наввипередки біжать підтримувати язиками.
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03.07.2025 12:16 Ответить
Замість слів, краще один дрон з хімічною зброєю по москві.
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03.07.2025 12:19 Ответить
В скільки дронів можна робити замість марафону !
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03.07.2025 12:32 Ответить
Ні, можна потужними відосиками завалити ворога!
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03.07.2025 12:34 Ответить
Це «міжнародні партнери» повинні сформувати Уряд Національного Порятунку України ?
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03.07.2025 12:21 Ответить
Якась найвеличніша гнида ********** цілковито усвідомлює причини втрати міжнародної підтримки від стратегічних партнерів та союзників, яка в умовах війни є життєво необхідною для України в цілому.
Але в супереч інтересам країни повністю ігнорує зауваження щодо усунення цих причин, що прямо вказує на його нікчемність, безпорадність та як вочевидь - свідому зраду національних інтересів України.
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03.07.2025 12:22 Ответить
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03.07.2025 12:23 Ответить
попередник Кулеба хоч закликав озброюватись лопатами, а цей взагалі ніпрощо
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03.07.2025 12:28 Ответить
А так хіба не підтримують? Чи не рішуче?
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03.07.2025 12:31 Ответить
Хрін вам підтримка, зелені кур...и. Краще сосніте. Ну у смислі - лягайте та сосніте.
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03.07.2025 12:50 Ответить
 
 