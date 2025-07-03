МЗС після атаки дронами на Одесу: РФ не зупиниться. Терміново потрібна рішуча підтримка
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів до термінової рішучої підтримки України після чергової дронової атаки Росії на Одесу.
Про це йдеться у дописі МЗС у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Росія здійснила черговий жорстокий напад на Одесу, в результаті якого п'ятеро мирних жителів отримали поранення, зокрема 7-річна дівчинка та 9-річний хлопчик… Це ще один воєнний злочин у рамках триваючих нападів Росії на цивільне населення", - наголосили в МЗС.
У відомстві підкреслили, що РФ не зупиниться, доки має можливість здійснювати масовані удари, і саме тому Україна потребує більшої підтримки: "Терміново потрібна рішуча підтримка всіх наших партнерів, щоб чинити тиск на агресора та завершити цю війну".
Нагадаємо, вночі проти 2 липня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
підтримка є, термінова, рішуча, потужна, всебічна.. от тільки зброї немає
Але в супереч інтересам країни повністю ігнорує зауваження щодо усунення цих причин, що прямо вказує на його нікчемність, безпорадність та як вочевидь - свідому зраду національних інтересів України.