УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11961 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників на Одесу
802 15

МЗС після атаки дронами на Одесу: РФ не зупиниться. Терміново потрібна рішуча підтримка

мзс

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів до термінової рішучої підтримки України після чергової дронової атаки Росії на Одесу.

Про це йдеться у дописі МЗС у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Росія здійснила черговий жорстокий напад на Одесу, в результаті якого п'ятеро мирних жителів отримали поранення, зокрема 7-річна дівчинка та 9-річний хлопчик… Це ще один воєнний злочин у рамках триваючих нападів Росії на цивільне населення", - наголосили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що РФ не зупиниться, доки має можливість здійснювати масовані удари, і саме тому Україна потребує більшої підтримки: "Терміново потрібна рішуча підтримка всіх наших партнерів, щоб чинити тиск на агресора та завершити цю війну".

Нагадаємо, вночі проти 2 липня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку, - Умєров

Автор: 

Одеса (5548) Одеська область (3360) дрони (5044) Одеський район (231)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Якась найвеличніша гнида ********** цілковито усвідомлює причини втрати міжнародної підтримки від стратегічних партнерів та союзників, яка в умовах війни є життєво необхідною для України в цілому.
Але в супереч інтересам країни повністю ігнорує зауваження щодо усунення цих причин, що прямо вказує на його нікчемність, безпорадність та як вочевидь - свідому зраду національних інтересів України.
показати весь коментар
03.07.2025 12:22 Відповісти
+4
показати весь коментар
03.07.2025 12:23 Відповісти
+2
терміново потрібна зброя!
підтримка є, термінова, рішуча, потужна, всебічна.. от тільки зброї немає
показати весь коментар
03.07.2025 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампони вже підтримали.
показати весь коментар
03.07.2025 12:15 Відповісти
терміново потрібна зброя!
підтримка є, термінова, рішуча, потужна, всебічна.. от тільки зброї немає
показати весь коментар
03.07.2025 12:16 Відповісти
З Зеленським ми і без зброї переможемо
показати весь коментар
03.07.2025 12:29 Відповісти
Вже бачу як наввипередки біжать підтримувати язиками.
показати весь коментар
03.07.2025 12:16 Відповісти
Замість слів, краще один дрон з хімічною зброєю по москві.
показати весь коментар
03.07.2025 12:19 Відповісти
В скільки дронів можна робити замість марафону !
показати весь коментар
03.07.2025 12:32 Відповісти
Ні, можна потужними відосиками завалити ворога!
показати весь коментар
03.07.2025 12:34 Відповісти
Це «міжнародні партнери» повинні сформувати Уряд Національного Порятунку України ?
показати весь коментар
03.07.2025 12:21 Відповісти
Якась найвеличніша гнида ********** цілковито усвідомлює причини втрати міжнародної підтримки від стратегічних партнерів та союзників, яка в умовах війни є життєво необхідною для України в цілому.
Але в супереч інтересам країни повністю ігнорує зауваження щодо усунення цих причин, що прямо вказує на його нікчемність, безпорадність та як вочевидь - свідому зраду національних інтересів України.
показати весь коментар
03.07.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 12:23 Відповісти
попередник Кулеба хоч закликав озброюватись лопатами, а цей взагалі ніпрощо
показати весь коментар
03.07.2025 12:28 Відповісти
А так хіба не підтримують? Чи не рішуче?
показати весь коментар
03.07.2025 12:31 Відповісти
Хрін вам підтримка, зелені кур...и. Краще сосніте. Ну у смислі - лягайте та сосніте.
показати весь коментар
03.07.2025 12:50 Відповісти
Так рішуча, чи "патужна"? Треба МЗС, вже визначитись...
показати весь коментар
03.07.2025 13:27 Відповісти
 
 