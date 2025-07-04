Росіяни вдарили по центру Куп’янська: загинула жінка, ще двох людей поранено

Сьогодні, 4 липня російські війська завдали удару по цивільних жителях Куп’янська в Харківській області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка.



Повідомляється, що ще двоє людей зазнали вибухових поранень – 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їхній стан.

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