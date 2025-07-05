Масована атака РФ на Київ 4 липня: кількість постраждалих зросла до 32

Кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу РФ по Києву 4 липня зросла до 32 людей.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. У лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу", - повідомив посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

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