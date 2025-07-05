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Новини Обстріли Києва
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Масована атака РФ на Київ 4 липня: кількість постраждалих зросла до 32

обстріл Києва

Кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу РФ по Києву 4 липня зросла до 32 людей.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. У лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу", - повідомив посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Читайте також: Удар РФ по Києву 4 липня: кількість жертв зросла до двох осіб

Автор: 

Київ (19824) обстріл (29674)


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Ну де там свідки того, що все збили?

Причому, своїми очами ж бачили, не знаходячись у Києві 4 липня.
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05.07.2025 23:36 Відповісти
 
 