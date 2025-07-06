Массированная атака РФ на Киев 4 июля: количество пострадавших возросло до 32

Количество пострадавших в результате массированного обстрела РФ по Киеву 4 июля возросло до 32 человек.

Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек. В больницу обратилась 40-летняя женщина, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил чиновник.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля возросло до двух.

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