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Новости Обстрелы Киева
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Удар по Киеву - одно из самых ужасных нападений с начала полномасштабного вторжения, - новый президент ПА ОБСЕ Сампьетро

Пере Хуан Понс Сампиетро об ударе по Киеву

Новоизбранный президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро призвал Путина прекратить войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в соцсети Х.

"Прошлой ночью Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами на Киев. Со значительными разрушениями в нескольких районах, по меньшей мере одним погибшим человеком и 26 ранеными. Это - одно из самых ужасных нападений с начала полномасштабного вторжения. Как президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, я призываю Путина прекратить эту агрессию", - говорится в сообщении.

Президент ПА ОБСЕ также отметил, что "нам как никогда нужна европейская Украина".

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту.

Утром 5 июля стало известно, что количество жертв вражеской атаки возросло до двух.

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Автор: 

обстрел (28352) ПАСЕ (1673) Воздушные атаки на Киев (813)


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Топ комментарии
+4
Все одне що закликати- наркокартелі зупинити постачання наркотиків
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05.07.2025 13:52 Ответить
+2
да це ПНХ відправив поздоровленя для америки і трампу лічно
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05.07.2025 13:52 Ответить
+2
Дякую Кеп. Щось робити будешь ?
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05.07.2025 13:56 Ответить
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Все одне що закликати- наркокартелі зупинити постачання наркотиків
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05.07.2025 13:52 Ответить
да це ПНХ відправив поздоровленя для америки і трампу лічно
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05.07.2025 13:52 Ответить
Та трампону особисто на нас пофігу..а от рейтинг..
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05.07.2025 14:28 Ответить
Один з найвидовищніших нападів.
Багатомільйонне місто повістю в диму - так, це вражає тендітних.
А от по людським жертвам бувало і набагато гірше.
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05.07.2025 13:56 Ответить
Дякую Кеп. Щось робити будешь ?
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05.07.2025 13:56 Ответить
Я діка ізвіняюсь, що може зробити цей нікчема, якщо нас захищає досвічений потужний Лідор і його ефективні менеджери?
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05.07.2025 14:13 Ответить
Самсобіп'єтро чи придурюється, чи просто поц.
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05.07.2025 13:59 Ответить
просто.
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05.07.2025 14:46 Ответить
Ох, так, звичайно, а ми - ПА ОБСЄ, висловлюємо своє ну вкрай глибоке занепокоєння.
Ми так цим занепокоїлись, що навіть не можемо заспокоїтись
через таке глибоке занепокоєння!
Мерзотні, продажні, про-путінські лицеміри!
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05.07.2025 14:11 Ответить
 
 