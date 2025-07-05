Удар по Киеву - одно из самых ужасных нападений с начала полномасштабного вторжения, - новый президент ПА ОБСЕ Сампьетро
Новоизбранный президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро призвал Путина прекратить войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в соцсети Х.
"Прошлой ночью Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами на Киев. Со значительными разрушениями в нескольких районах, по меньшей мере одним погибшим человеком и 26 ранеными. Это - одно из самых ужасных нападений с начала полномасштабного вторжения. Как президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, я призываю Путина прекратить эту агрессию", - говорится в сообщении.
Президент ПА ОБСЕ также отметил, что "нам как никогда нужна европейская Украина".
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту.
Утром 5 июля стало известно, что количество жертв вражеской атаки возросло до двух.
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Багатомільйонне місто повістю в диму - так, це вражає тендітних.
А от по людським жертвам бувало і набагато гірше.
Ми так цим занепокоїлись, що навіть не можемо заспокоїтись
через таке глибоке занепокоєння!
Мерзотні, продажні, про-путінські лицеміри!