Удар по Києву - один із найжахливіших нападів від початку повномасштабного вторгнення, - новий президент ПА ОБСЄ Самп’єтро
Новообраний президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро закликав Путіна припинити війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.
"Минулої ночі Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами на Київ. Зі значними руйнуваннями в кількох районах, щонайменше однією загиблою людиною та 26 пораненими. Це – один із найжахливіших нападів від початку повномасштабного вторгнення. Як президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ, я закликаю Путіна припинити цю агресію", - йдеться у повідомленні.
Президент ПА ОБСЄ також наголосив на тому, що "нам як ніколи потрібна європейська Україна".
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.
Зранку 5 липня стало відомо, що кількість жертв ворожої атаки зросла до двох.
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Багатомільйонне місто повістю в диму - так, це вражає тендітних.
А от по людським жертвам бувало і набагато гірше.
Ми так цим занепокоїлись, що навіть не можемо заспокоїтись
через таке глибоке занепокоєння!
Мерзотні, продажні, про-путінські лицеміри!