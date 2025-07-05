Удар по Києву - один із найжахливіших нападів від початку повномасштабного вторгнення, - новий президент ПА ОБСЄ Самп’єтро

Новообраний президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро закликав Путіна припинити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.

"Минулої ночі Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами на Київ. Зі значними руйнуваннями в кількох районах, щонайменше однією загиблою людиною та 26 пораненими. Це – один із найжахливіших нападів від початку повномасштабного вторгнення. Як президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ, я закликаю Путіна припинити цю агресію", - йдеться у повідомленні.

Президент ПА ОБСЄ також наголосив на тому, що "нам як ніколи потрібна європейська Україна".

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.

Зранку 5 липня стало відомо, що кількість жертв ворожої атаки зросла до двох.

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