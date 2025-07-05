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Новини Обстріли Києва
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Удар по Києву - один із найжахливіших нападів від початку повномасштабного вторгнення, - новий президент ПА ОБСЄ Самп’єтро

Пере Хуан Понс Самп’єтро про удар по Києву

Новообраний президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро  закликав Путіна припинити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у  соцмережі Х.

"Минулої ночі Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами на Київ. Зі значними руйнуваннями в кількох районах, щонайменше однією загиблою людиною та 26 пораненими. Це – один із найжахливіших нападів від початку повномасштабного вторгнення. Як президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ, я закликаю Путіна припинити цю агресію", - йдеться у повідомленні.

Президент ПА ОБСЄ також наголосив на тому, що "нам як ніколи потрібна європейська Україна".

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.

Зранку 5 липня стало відомо, що кількість жертв ворожої атаки зросла до двох.

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обстріл (29674) ПАРЄ (854) Повітряні атаки на Київ (870)


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Все одне що закликати- наркокартелі зупинити постачання наркотиків
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05.07.2025 13:52 Відповісти
да це ПНХ відправив поздоровленя для америки і трампу лічно
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05.07.2025 13:52 Відповісти
Та трампону особисто на нас пофігу..а от рейтинг..
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05.07.2025 14:28 Відповісти
Один з найвидовищніших нападів.
Багатомільйонне місто повістю в диму - так, це вражає тендітних.
А от по людським жертвам бувало і набагато гірше.
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05.07.2025 13:56 Відповісти
Дякую Кеп. Щось робити будешь ?
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05.07.2025 13:56 Відповісти
Я діка ізвіняюсь, що може зробити цей нікчема, якщо нас захищає досвічений потужний Лідор і його ефективні менеджери?
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05.07.2025 14:13 Відповісти
Самсобіп'єтро чи придурюється, чи просто поц.
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05.07.2025 13:59 Відповісти
Ох, так, звичайно, а ми - ПА ОБСЄ, висловлюємо своє ну вкрай глибоке занепокоєння.
Ми так цим занепокоїлись, що навіть не можемо заспокоїтись
через таке глибоке занепокоєння!
Мерзотні, продажні, про-путінські лицеміри!
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05.07.2025 14:11 Відповісти
 
 