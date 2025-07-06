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Новини Виправдовування збройної агресії РФ
2 061 44

Пенсіонерку на Івано-Франківщині засудили за виправдання агресії РФ

Харківський суд виніс вирок адміністратору, що поширював радянські наративи

Суд призначив три роки умовного ув'язнення пенсіонерці з Донеччини, яка поширювала в забороненій в Україні соцмережі проросійські дописи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вирок Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.

Зазначається, що обвинувачена — уродженка селища Нижня Кринка. Літня жінка створила у соцмережі "Одноклассники" відкриту сторінку, щоб спілкуватися з іншими людьми.

"Не пізніше 23 січня 2024 року на особистій сторінці вона натиснула "Класс" та поширила публікацію з таким змістом: "Дослівний переказ того, хто повернувся з цього пекла. Ви маєте знати, з якими тваринами, покидьками та нелюдьми воюють наші хлопці на Донбасі. І те, що їх з кожним днем стає все менше на землі, це — заслуга наших хлопців. Слава армії Росії", - йдеться у вироку.

Читайте: Вихваляли рашистів та здавали локації ЗСУ: затримано 14 інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також 8 квітня 2024 року на сторінці пенсіонерки з'явився ще один репост допису з наступним змістом: "Особа_9 був єдиним у світі головою держави, який особисто воював зі зброєю в руках, бувши першою людиною країни. Як мінімум за це — слава і світла пам'ять".

Обвинувачену судили за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. На засіданні вона не заперечила, що поширювала ці публікації. Жінка також попросила вибачення та заявила, що зараз не схвалює збройну агресію РФ.

Пенсіонерці з Донеччини призначили три роки іспитового терміну. Суд врахував те, що вона визнала вину, її похилий вік, а також наявність захворювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигукував "Слава Росії" з триколором на похороні військового: на Вінниччині чоловіка взято під варту на 60 діб

Автор: 

суд (11767) Івано-Франківська область (970) воєнні злочини (1898) війна в Україні (5118)


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Топ коментарі
+19
Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Відповісти
+8
Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Відповісти
+7
Дааа, смердючий Совок у 95% иоїх ровесників викоринити ніяк не можливо.
Даремно що условно. Треба давати п'ятирічку шоб відчули всі перевага Совка.
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06.07.2025 20:11 Відповісти
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Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Відповісти
На Івано-Франківщині, умовно після того як всі навколо взнали, що тварина наговорила, гірше ніж ПЖ, хіба що виїхати кудись встигне, хоча навряд! А от у суді могила вже навчитися що рашка пишеться з маленької!
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06.07.2025 20:26 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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06.07.2025 20:37 Відповісти
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06.07.2025 20:42 Відповісти
https://www.nefterynok.info/search/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97%20%d0%b3%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%b8, хотів подивитися новину про нафту, але на цьому ресурсі що вказали нема такої новини, і його співзасновник воює - красень, так що то картинка що зроблена потомственно опущеними піда.російськими лишньохромосомим імбецилами, та з метою розповсюдження серед людей що не в силу слабого розуму не можуть перевірити інфу, а може ще дискредитації співзасновника!
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06.07.2025 20:49 Відповісти
Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Відповісти
Тиждень тому одне тєло розповідало як гарно в кацапстані, яка в кацапів велична культура і що що скоро ;нацики; типу мене будуть тікати з його землі.
Я викликав поліцію. Поліція навіть не перевірила в нього документи, не опитала свідків, натомість тричі пробивала мене чи я не ухилянт.
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06.07.2025 20:10 Відповісти
Я там уже був. Три роки.
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06.07.2025 20:21 Відповісти
Ди ви були? Ви ж ухилянт
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06.07.2025 20:53 Відповісти
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06.07.2025 20:43 Відповісти
Организовывай группу и решай локальную проблему. Ну или на худой конец обнародвай в какой РОВД и когда звонил, кто и когда приехал, толку от анонимности. И если и то и то проблемно для тебя, что мешало проследить где живёт ну и хотя бу входную дверь сжечь.
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06.07.2025 20:37 Відповісти
Не депортуючи або не позбавляючи права голосутна виборах таких істот, ми самі створюємо умови для ждунів любителів руского міра, які відчуваючи безкарність будуть голосувати за ригоаналів, опзж, наводити ракети, палити автівки, вбивати патріотів.
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06.07.2025 20:11 Відповісти
Що робити з тими,хто голосував за ішака?Можливо теж позбавити громадянства?По приколу проголосували і захищати свій вибір скоти не хочуть
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06.07.2025 20:14 Відповісти
А що то був за бардак у 2013, які події називаєте бардаком?
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06.07.2025 20:24 Відповісти
Кажись це кацапська тупа консерва.
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06.07.2025 20:25 Відповісти
Стопудово то якась паскуда.
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06.07.2025 20:35 Відповісти
Є два варіанти - з тих хто влаштував. 1 - донецький трижди судимий зек, котрий поставив всіх силових міністрів України - генералів фсб рашистів і котрі готували все для входження України у склад рашистів. 2 - це українці котрі вийшли на Майдан та гинули від рашистських снайперів у Киьові. Акцентуйте. Може у вас є ще варіанти.
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06.07.2025 20:28 Відповісти
До чого тут - до безладу 13 року, за вашими словами, оті країни шо порахували. Взагалі якись *****...ь, а не коментар.
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06.07.2025 20:38 Відповісти
Це ідейні. Ідея - ржака, вана з шампусіком, хуже не буде.... це тіки як тих собак....
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06.07.2025 20:23 Відповісти
можливо заборонити займати державні посади і голосувати
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06.07.2025 20:15 Відповісти
Дааа, смердючий Совок у 95% иоїх ровесників викоринити ніяк не можливо.
Даремно що условно. Треба давати п'ятирічку шоб відчули всі перевага Совка.
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06.07.2025 20:11 Відповісти
При сталінському совку взагалі б розстріляли
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06.07.2025 20:26 Відповісти
Стара мочалка в 2019 році явно підтримала блазня. Там всі такі.
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06.07.2025 20:16 Відповісти
само собою.
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06.07.2025 20:48 Відповісти
Ось такі гниди порозлазились по всій Україні
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06.07.2025 20:19 Відповісти
І кричать про мобілізацію з 18-ти років. Навіть сидячи на дивані стараються знищити Україну.
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06.07.2025 21:01 Відповісти
А того, хто казав, що московити ніколи не нападуть, бо теж люди? А ту зграю, яка репетувала, що попередження європейців та американців - то "нагнітання істерики"? А тих, хто відмовився підвищувати видатнки на армію напередодні повномаштабного вторгнення ("ми могли б збільшити фінансування армії, але як тоді будувати дороги? Для нас це проблема!" або "виділення додаткових коштів на армію - то популізм")?
Знаю-знаю!
"Не на часі" (с)
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06.07.2025 20:22 Відповісти
Главно дєло шоб не позбавили її виборчого права. А ще жаль, що вона не педагог, тоді би користі було би в рази більше.
Правільнай дарогай ідьотє, таваріщі!
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06.07.2025 20:22 Відповісти
Депорт , на парашу
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06.07.2025 20:23 Відповісти
Заряд в жопу і на кацапстан. Хай летить.
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06.07.2025 20:40 Відповісти
"Засудили" - означає, що ***** їй не зробили. Скасувати суці пенсію, забрати громадянство і депортувати ***** на "дамбас".
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06.07.2025 20:47 Відповісти
"Дослівний переказ того, хто повернувся з цього пекла. Ви маєте знати, з якими тваринами, покидьками та нелюдьми воюють наші хлопці на Донбасі. І те, що їх з кожним днем стає все менше на землі, це - заслуга наших хлопців. Слава армії Росії", - йдеться у вироку. Джерело: https://censor.net/ua/n3561827
якось не дуже гарне речення.
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06.07.2025 20:49 Відповісти
назад на Донеччину курву стару
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06.07.2025 20:55 Відповісти
А чому ця паскуда приїхала в Франківськ ? в днр чи на кацапщину,гнати цю погань .
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06.07.2025 21:10 Відповісти
 
 