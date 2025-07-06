Пенсіонерку на Івано-Франківщині засудили за виправдання агресії РФ

Суд призначив три роки умовного ув'язнення пенсіонерці з Донеччини, яка поширювала в забороненій в Україні соцмережі проросійські дописи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вирок Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.

Зазначається, що обвинувачена — уродженка селища Нижня Кринка. Літня жінка створила у соцмережі "Одноклассники" відкриту сторінку, щоб спілкуватися з іншими людьми.

"Не пізніше 23 січня 2024 року на особистій сторінці вона натиснула "Класс" та поширила публікацію з таким змістом: "Дослівний переказ того, хто повернувся з цього пекла. Ви маєте знати, з якими тваринами, покидьками та нелюдьми воюють наші хлопці на Донбасі. І те, що їх з кожним днем стає все менше на землі, це — заслуга наших хлопців. Слава армії Росії", - йдеться у вироку.

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Також 8 квітня 2024 року на сторінці пенсіонерки з'явився ще один репост допису з наступним змістом: "Особа_9 був єдиним у світі головою держави, який особисто воював зі зброєю в руках, бувши першою людиною країни. Як мінімум за це — слава і світла пам'ять".

Обвинувачену судили за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. На засіданні вона не заперечила, що поширювала ці публікації. Жінка також попросила вибачення та заявила, що зараз не схвалює збройну агресію РФ.

Пенсіонерці з Донеччини призначили три роки іспитового терміну. Суд врахував те, що вона визнала вину, її похилий вік, а також наявність захворювань.

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