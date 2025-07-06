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Новости Оправдывание агрессии РФ
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Пенсионерку в Ивано-Франковской области осудили за оправдание агрессии РФ

Харьковский суд вынес приговор администратору, распространявшему советские нарративы

Суд назначил три года условного заключения пенсионерке из Донецкой области, которая распространяла в запрещенной в Украине соцсети пророссийские сообщения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области.

Отмечается, что обвиняемая - уроженка поселка Нижняя Крынка. Пожилая женщина создала в соцсети "Одноклассники" открытую страницу, чтобы общаться с другими людьми.

"Не позднее 23 января 2024 года на личной странице она нажала "Класс" и распространила публикацию с таким содержанием: "Дословный пересказ того, кто вернулся из этого ада. Вы должны знать, с какими животными, отбросами и нелюдями воюют наши ребята на Донбассе. И то, что их с каждым днем становится все меньше на земле, это - заслуга наших ребят. Слава армии России", - говорится в приговоре.

Читайте: Восхваляли рашистов и сдавали локации ВСУ: задержаны 14 интернет-агитаторов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Также 8 апреля 2024 года на странице пенсионерки появился еще один репост сообщения со следующим содержанием:"Лицо_9 был единственным в мире главой государства, который лично воевал с оружием в руках, будучи первым человеком страны. Как минимум за это - слава и светлая память".

Обвиняемую судили по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. На заседании она не отрицала, что распространяла эти публикации. Женщина также попросила прощения и заявила, что сейчас не одобряет вооруженную агрессию РФ.

Пенсионерке из Донецкой области назначили три года испытательного срока. Суд учел то, что она признала вину, ее преклонный возраст, а также наличие заболеваний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выкрикивал "Слава России" с триколором на похоронах военного: в Винницкой области мужчина взят под стражу на 60 суток

Автор: 

суд (25159) Ивано-Франковская область (939) военные преступления (1473) война в Украине (5081)


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Топ комментарии
+15
Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Ответить
+7
Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Ответить
+6
Не депортуючи або не позбавляючи права голосутна виборах таких істот, ми самі створюємо умови для ждунів любителів руского міра, які відчуваючи безкарність будуть голосувати за ригоаналів, опзж, наводити ракети, палити автівки, вбивати патріотів.
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06.07.2025 20:11 Ответить
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Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Ответить
На Івано-Франківщині, умовно після того як всі навколо взнали, що тварина наговорила, гірше ніж ПЖ, хіба що виїхати кудись встигне, хоча навряд! А от у суді могила вже навчитися що рашка пишеться з маленької!
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06.07.2025 20:26 Ответить
!!!!!!!!!!!
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06.07.2025 20:37 Ответить
ЗЕлупа руснява що скажеш?
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06.07.2025 20:33 Ответить
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06.07.2025 20:42 Ответить
https://www.nefterynok.info/search/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97%20%d0%b3%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%b8, хотів подивитися новину про нафту, але на цьому ресурсі що вказали нема такої новини, і його співзасновник воює - красень, так що то картинка що зроблена потомственно опущеними піда.російськими лишньохромосомим імбецилами, та з метою розповсюдження серед людей що не в силу слабого розуму не можуть перевірити інфу, а може ще дискредитації співзасновника!
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06.07.2025 20:49 Ответить
Шо-шо? Условно? За такие дела условный срок это как-то странно, может судью который вынес такой приговор, самого пора судить?
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06.07.2025 20:05 Ответить
руснявий ЗЕпідорасіна Серый Вовк ой ну не пізди. Ця методичка вже давно не катить. Мала б знати, вже півроку в ботах на зарплаті.
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06.07.2025 20:31 Ответить
Тиждень тому одне тєло розповідало як гарно в кацапстані, яка в кацапів велична культура і що що скоро ;нацики; типу мене будуть тікати з його землі.
Я викликав поліцію. Поліція навіть не перевірила в нього документи, не опитала свідків, натомість тричі пробивала мене чи я не ухилянт.
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06.07.2025 20:10 Ответить
Я там уже був. Три роки.
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06.07.2025 20:21 Ответить
Ди ви були? Ви ж ухилянт
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06.07.2025 20:53 Ответить
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06.07.2025 20:43 Ответить
Организовывай группу и решай локальную проблему. Ну или на худой конец обнародвай в какой РОВД и когда звонил, кто и когда приехал, толку от анонимности. И если и то и то проблемно для тебя, что мешало проследить где живёт ну и хотя бу входную дверь сжечь.
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06.07.2025 20:37 Ответить
Не депортуючи або не позбавляючи права голосутна виборах таких істот, ми самі створюємо умови для ждунів любителів руского міра, які відчуваючи безкарність будуть голосувати за ригоаналів, опзж, наводити ракети, палити автівки, вбивати патріотів.
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06.07.2025 20:11 Ответить
Що робити з тими,хто голосував за ішака?Можливо теж позбавити громадянства?По приколу проголосували і захищати свій вибір скоти не хочуть
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06.07.2025 20:14 Ответить
А що то був за бардак у 2013, які події називаєте бардаком?
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06.07.2025 20:24 Ответить
Кажись це кацапська тупа консерва.
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06.07.2025 20:25 Ответить
Стопудово то якась паскуда.
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06.07.2025 20:35 Ответить
Є два варіанти - з тих хто влаштував. 1 - донецький трижди судимий зек, котрий поставив всіх силових міністрів України - генералів фсб рашистів і котрі готували все для входження України у склад рашистів. 2 - це українці котрі вийшли на Майдан та гинули від рашистських снайперів у Киьові. Акцентуйте. Може у вас є ще варіанти.
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06.07.2025 20:28 Ответить
До чого тут - до безладу 13 року, за вашими словами, оті країни шо порахували. Взагалі якись *****...ь, а не коментар.
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06.07.2025 20:38 Ответить
Це ідейні. Ідея - ржака, вана з шампусіком, хуже не буде.... це тіки як тих собак....
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06.07.2025 20:23 Ответить
можливо заборонити займати державні посади і голосувати
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06.07.2025 20:15 Ответить
Дааа, смердючий Совок у 95% иоїх ровесників викоринити ніяк не можливо.
Даремно що условно. Треба давати п'ятирічку шоб відчули всі перевага Совка.
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06.07.2025 20:11 Ответить
При сталінському совку взагалі б розстріляли
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06.07.2025 20:26 Ответить
Стара мочалка в 2019 році явно підтримала блазня. Там всі такі.
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06.07.2025 20:16 Ответить
само собою.
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06.07.2025 20:48 Ответить
Ось такі гниди порозлазились по всій Україні
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06.07.2025 20:19 Ответить
І кричать про мобілізацію з 18-ти років. Навіть сидячи на дивані стараються знищити Україну.
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06.07.2025 21:01 Ответить
А того, хто казав, що московити ніколи не нападуть, бо теж люди? А ту зграю, яка репетувала, що попередження європейців та американців - то "нагнітання істерики"? А тих, хто відмовився підвищувати видатнки на армію напередодні повномаштабного вторгнення ("ми могли б збільшити фінансування армії, але як тоді будувати дороги? Для нас це проблема!" або "виділення додаткових коштів на армію - то популізм")?
Знаю-знаю!
"Не на часі" (с)
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06.07.2025 20:22 Ответить
Главно дєло шоб не позбавили її виборчого права. А ще жаль, що вона не педагог, тоді би користі було би в рази більше.
Правільнай дарогай ідьотє, таваріщі!
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06.07.2025 20:22 Ответить
Депорт , на парашу
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06.07.2025 20:23 Ответить
Заряд в жопу і на кацапстан. Хай летить.
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06.07.2025 20:40 Ответить
"Засудили" - означає, що ***** їй не зробили. Скасувати суці пенсію, забрати громадянство і депортувати ***** на "дамбас".
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06.07.2025 20:47 Ответить
"Дослівний переказ того, хто повернувся з цього пекла. Ви маєте знати, з якими тваринами, покидьками та нелюдьми воюють наші хлопці на Донбасі. І те, що їх з кожним днем стає все менше на землі, це - заслуга наших хлопців. Слава армії Росії", - йдеться у вироку. Джерело: https://censor.net/ua/n3561827
якось не дуже гарне речення.
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06.07.2025 20:49 Ответить
назад на Донеччину курву стару
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06.07.2025 20:55 Ответить
А чому ця паскуда приїхала в Франківськ ? в днр чи на кацапщину,гнати цю погань .
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06.07.2025 21:10 Ответить
 
 