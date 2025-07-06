Пенсионерку в Ивано-Франковской области осудили за оправдание агрессии РФ

Суд назначил три года условного заключения пенсионерке из Донецкой области, которая распространяла в запрещенной в Украине соцсети пророссийские сообщения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области.

Отмечается, что обвиняемая - уроженка поселка Нижняя Крынка. Пожилая женщина создала в соцсети "Одноклассники" открытую страницу, чтобы общаться с другими людьми.

"Не позднее 23 января 2024 года на личной странице она нажала "Класс" и распространила публикацию с таким содержанием: "Дословный пересказ того, кто вернулся из этого ада. Вы должны знать, с какими животными, отбросами и нелюдями воюют наши ребята на Донбассе. И то, что их с каждым днем становится все меньше на земле, это - заслуга наших ребят. Слава армии России", - говорится в приговоре.

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Также 8 апреля 2024 года на странице пенсионерки появился еще один репост сообщения со следующим содержанием:"Лицо_9 был единственным в мире главой государства, который лично воевал с оружием в руках, будучи первым человеком страны. Как минимум за это - слава и светлая память".

Обвиняемую судили по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. На заседании она не отрицала, что распространяла эти публикации. Женщина также попросила прощения и заявила, что сейчас не одобряет вооруженную агрессию РФ.

Пенсионерке из Донецкой области назначили три года испытательного срока. Суд учел то, что она признала вину, ее преклонный возраст, а также наличие заболеваний.

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