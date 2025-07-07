"Шахеди" знову атакували Харків. "Прильоти" у житлових масивах, є постраждалі (оновлено)
Харків перебуває під атакою російських ударних безпілотників.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Харків знову атакують ворожі дрони - над містом "шахеди". Будьте обережні!" - зазначив він.
Також очільник міста заявив про вибух в Харкові.
Відомо, що ще кілька шахедів заходять на місто.
"Три прильоти орієнтовно у Холодногірському районі", - зазначив мер.
За попередньою інформацією, прильоти у житлових масивах міста.
За попередньою інформацією, в результаті шести останніх прильотів по Харкову є постраждалі, додав мер.
У приватному секторі Холодногірського району горить будинок.
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Кот Бегемот
показати весь коментар07.07.2025 10:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Марина #594701
показати весь коментар07.07.2025 10:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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krot_lub
показати весь коментар07.07.2025 10:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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