У Києві зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря

У ніч на 10 липня Київ атакували дрони та ракети, виникли пожежі. Зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що в місті "дуже багато диму" і порадив людям після повернення додому з укриттів зачинити вікна.

"Зараз на зв'язку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами і балістикою.

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