У Києві зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря
У ніч на 10 липня Київ атакували дрони та ракети, виникли пожежі. Зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Він зазначив, що в місті "дуже багато диму" і порадив людям після повернення додому з укриттів зачинити вікна.
"Зараз на зв'язку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами і балістикою.
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Вячеслав #608529
показати весь коментар10.07.2025 07:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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