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Новости Загрязнение воздуха
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В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха в Киеве после атаки

В ночь на 10 июля Киев атаковали дроны и ракеты, возникли пожары. Зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГГА Тимур Ткаченко.

Он отметил, что в городе "очень много дыма" и посоветовал людям после возвращения домой из укрытий закрыть окна.

"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - отметил Ткаченко.

Напомним, российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: двое погибших, 13 пострадавших, падение обломков и пожары в шести районах

Автор: 

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10.07.2025 07:07 Ответить
 
 