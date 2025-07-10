В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
В ночь на 10 июля Киев атаковали дроны и ракеты, возникли пожары. Зафиксирован повышенный уровень загрязненности воздуха.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГГА Тимур Ткаченко.
Он отметил, что в городе "очень много дыма" и посоветовал людям после возвращения домой из укрытий закрыть окна.
"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - отметил Ткаченко.
Напомним, российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой.
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Вячеслав #608529
показать весь комментарий10.07.2025 07:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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