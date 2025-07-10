Організації, які допомагали РФ, не мають отримати вигоду від відновлення України, - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не можна допускати до участі у відновленні України організації, які допомагали військовій машині РФ.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо працювати з Україною над тим, щоб організації, які брали участь у фінансування російської військової машини, не отримали вигоду від відновлення", – сказала Мелоні.

Вона також закликала до подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію.

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"Шлях для нас зрозумілий: продовжувати підтримувати Україну, а з іншого боку, зберігати або посилювати тиск на Росію, насамперед за допомогою санкцій", – сказала прем'єрка.

У матеріалі зазначається, що два найбільші банки Італії – Intesa San Paolo та UniCredit – досі працюють у Росії, хоча обидва скоротили свою присутність у країні-агресорці. Адміністрація Мелоні дала UniCredit дев’ять місяців на припинення діяльності у РФ як умову для пропозиції про поглинання меншого банку-конкурента Banco BPM.

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