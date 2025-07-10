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Новини Відновлення України
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Організації, які допомагали РФ, не мають отримати вигоду від відновлення України, - Мелоні

Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не можна допускати до участі у відновленні України організації, які допомагали військовій машині РФ.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо працювати з Україною над тим, щоб організації, які брали участь у фінансування російської військової машини, не отримали вигоду від відновлення", – сказала Мелоні.

Вона також закликала до подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію.

Також читайте: Норвегія виділить Україні $200 мільйонів на відновлення енергетики, – Міненерго

"Шлях для нас зрозумілий: продовжувати підтримувати Україну, а з іншого боку, зберігати або посилювати тиск на Росію, насамперед за допомогою санкцій", – сказала прем'єрка.

У матеріалі зазначається, що два найбільші банки Італії – Intesa San Paolo та UniCredit – досі працюють у Росії, хоча обидва скоротили свою присутність у країні-агресорці. Адміністрація Мелоні дала UniCredit дев’ять місяців на припинення діяльності у РФ як умову для пропозиції про поглинання меншого банку-конкурента Banco BPM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелоні: Росія намагається принести темряву, голод і страх в Україну. І цей план провалився, як і інші

Автор: 

відновлення (628) Мелоні Джорджа (159)


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Топ коментарі
+3
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10.07.2025 22:02 Відповісти
+2
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10.07.2025 22:05 Відповісти
+2
розподіл шкури невбитого ведмідя
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10.07.2025 22:05 Відповісти
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10.07.2025 22:02 Відповісти
Трамп особисто контролюватиме гроші для України. Гроші - лише через зовнішній нагляд. Жодних прямих переказів. Трамп очолив американський Інвестиційний фонд реконструкції України, - голова Мінфіну США Безсент "Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим за минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього багатого майбутнього"
_______________________________________________
От зараз мародьору і баризі Земленському стало "абідна".
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10.07.2025 22:15 Відповісти
Ха-ха! Наші зелені незламні мародери так потужно вжарять американців шо вони й не отямляться...
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10.07.2025 22:27 Відповісти
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10.07.2025 22:05 Відповісти
розподіл шкури невбитого ведмідя
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10.07.2025 22:05 Відповісти
Красавчики. Уже за барыши дерутся.
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10.07.2025 22:09 Відповісти
Скільки скільки? Аж подих перехопило.
То це ЗЕпідори розминались, коли вкрали в нас 1 трильон 232 млрд гривень за 6 років - попереду патужний піздінг трильонів доларів?
Невже хтось наївний досі сподівається, що зелені вбивці мародери самі підуть від такої купи бабла
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10.07.2025 22:19 Відповісти
Самі суки не підуть, і вигнати їх з Банкової ніяк...
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10.07.2025 22:22 Відповісти
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10.07.2025 22:29 Відповісти
руснявий свинопес александр лазебник шо це в нас https://www.nefterynok.info/novosti/tranzit-rosiyskoi-nafti-cherez-ukrainu-zris-na-28-u-kvitni ТУТ такє?!

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10.07.2025 22:41 Відповісти
Пишіть, пишіть більше про шкуру.... згоден, але такі розмови про відновлення надихать, погодьтеся
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10.07.2025 22:11 Відповісти
Організації, які допомагали РФ, не мають отримати вигоду від відновлення України і тому зеленський з єрмаком і їх організоване злочинне угрупування воєнних злочинців, покидьків, мародерів і державних зрадників нехай не сподіваються.
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10.07.2025 22:11 Відповісти
Як же скучають хлопці по "великому крадівництву"...
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10.07.2025 22:14 Відповісти
На конференції з відновлення України, помітили Авакова і Найема...
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10.07.2025 22:20 Відповісти
Це той лисий душман шо нагрівся на захисних спорудах в енергетиці, і така ж сволота з рюкзаком...
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10.07.2025 22:24 Відповісти
Відео із цими чортами є.
https://t.me/zelyazradnik/52284
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10.07.2025 22:27 Відповісти
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10.07.2025 22:23 Відповісти
 
 