Організації, які допомагали РФ, не мають отримати вигоду від відновлення України, - Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не можна допускати до участі у відновленні України організації, які допомагали військовій машині РФ.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо працювати з Україною над тим, щоб організації, які брали участь у фінансування російської військової машини, не отримали вигоду від відновлення", – сказала Мелоні.
Вона також закликала до подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію.
"Шлях для нас зрозумілий: продовжувати підтримувати Україну, а з іншого боку, зберігати або посилювати тиск на Росію, насамперед за допомогою санкцій", – сказала прем'єрка.
У матеріалі зазначається, що два найбільші банки Італії – Intesa San Paolo та UniCredit – досі працюють у Росії, хоча обидва скоротили свою присутність у країні-агресорці. Адміністрація Мелоні дала UniCredit дев’ять місяців на припинення діяльності у РФ як умову для пропозиції про поглинання меншого банку-конкурента Banco BPM.
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От зараз мародьору і баризі Земленському стало "абідна".
То це ЗЕпідори розминались, коли вкрали в нас 1 трильон 232 млрд гривень за 6 років - попереду патужний піздінг трильонів доларів?
Невже хтось наївний досі сподівається, що зелені вбивці мародери самі підуть від такої купи бабла
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