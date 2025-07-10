Организации, которые помогали РФ, не должны получить выгоду от восстановления Украины, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нельзя допускать к участию в восстановлении Украины организации, которые помогали военной машине РФ.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим работать с Украиной над тем, чтобы организации, которые участвовали в финансирование российской военной машины, не получили выгоду от восстановления", - сказала Мэлони.

Она также призвала к дальнейшей поддержке Украины и усилению давления на Россию.

Также читайте: Норвегия выделит Украине $200 миллионов на восстановление энергетики, - Минэнерго

"Путь для нас понятен: продолжать поддерживать Украину, а с другой стороны, сохранять или усиливать давление на Россию, прежде всего с помощью санкций", - сказала премьер.

В материале отмечается, что два крупнейших банка Италии - Intesa San Paolo и UniCredit - до сих пор работают в России, хотя оба сократили свое присутствие в стране-агрессоре. Администрация Мелони дала UniCredit девять месяцев на прекращение деятельности в РФ как условие для предложения о поглощении меньшего банка-конкурента Banco BPM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони: Россия пытается принести темноту, голод и страх в Украину. И этот план провалился, как и другие