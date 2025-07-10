Организации, которые помогали РФ, не должны получить выгоду от восстановления Украины, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нельзя допускать к участию в восстановлении Украины организации, которые помогали военной машине РФ.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим работать с Украиной над тем, чтобы организации, которые участвовали в финансирование российской военной машины, не получили выгоду от восстановления", - сказала Мэлони.
Она также призвала к дальнейшей поддержке Украины и усилению давления на Россию.
"Путь для нас понятен: продолжать поддерживать Украину, а с другой стороны, сохранять или усиливать давление на Россию, прежде всего с помощью санкций", - сказала премьер.
В материале отмечается, что два крупнейших банка Италии - Intesa San Paolo и UniCredit - до сих пор работают в России, хотя оба сократили свое присутствие в стране-агрессоре. Администрация Мелони дала UniCredit девять месяцев на прекращение деятельности в РФ как условие для предложения о поглощении меньшего банка-конкурента Banco BPM.
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От зараз мародьору і баризі Земленському стало "абідна".
Так у вас шанхайский барс или, по крайне мере, тигр на картинке?
Шо, мопед не мой?
То це ЗЕпідори розминались, коли вкрали в нас 1 трильон 232 млрд гривень за 6 років - попереду патужний піздінг трильонів доларів?
Невже хтось наївний досі сподівається, що зелені вбивці мародери самі підуть від такої купи бабла
https://t.me/zelyazradnik/52284
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто / © Associated Press
Снабжение вооружения для Украины от https://tsn.ua/tags/%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Италии задерживается и может случиться так, что оно поступит уже после завершения войны.
Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает https://www.repubblica.it/esteri/2025/05/13/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-424183406/ La Repubblica.
«К сожалению, прошло очень много времени с момента утверждения последнего пакета по логистике. Я надеюсь, что помощь поступит, когда война закончится, то есть, когда она больше не будет нужна», - сказал Крозетто.
Сколько подрядов должна получить Италия?