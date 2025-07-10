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Новости Восстановление Украины
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Организации, которые помогали РФ, не должны получить выгоду от восстановления Украины, - Мелони

Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нельзя допускать к участию в восстановлении Украины организации, которые помогали военной машине РФ.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим работать с Украиной над тем, чтобы организации, которые участвовали в финансирование российской военной машины, не получили выгоду от восстановления", - сказала Мэлони.

Она также призвала к дальнейшей поддержке Украины и усилению давления на Россию.

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"Путь для нас понятен: продолжать поддерживать Украину, а с другой стороны, сохранять или усиливать давление на Россию, прежде всего с помощью санкций", - сказала премьер.

В материале отмечается, что два крупнейших банка Италии - Intesa San Paolo и UniCredit - до сих пор работают в России, хотя оба сократили свое присутствие в стране-агрессоре. Администрация Мелони дала UniCredit девять месяцев на прекращение деятельности в РФ как условие для предложения о поглощении меньшего банка-конкурента Banco BPM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони: Россия пытается принести темноту, голод и страх в Украину. И этот план провалился, как и другие

Автор: 

восстановления (164) Джорджа Мелони (134)


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Топ комментарии
+3
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10.07.2025 22:02 Ответить
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10.07.2025 22:05 Ответить
+2
розподіл шкури невбитого ведмідя
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10.07.2025 22:05 Ответить
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10.07.2025 22:02 Ответить
Трамп особисто контролюватиме гроші для України. Гроші - лише через зовнішній нагляд. Жодних прямих переказів. Трамп очолив американський Інвестиційний фонд реконструкції України, - голова Мінфіну США Безсент "Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим за минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього багатого майбутнього"
_______________________________________________
От зараз мародьору і баризі Земленському стало "абідна".
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10.07.2025 22:15 Ответить
Ха-ха! Наші зелені незламні мародери так потужно вжарять американців шо вони й не отямляться...
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10.07.2025 22:27 Ответить
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10.07.2025 22:05 Ответить
Если на клетке слона прочтешь надпись: "буйвол", - не верь глазам своим, советовал некогда Козьма Прутков
Так у вас шанхайский барс или, по крайне мере, тигр на картинке?
Шо, мопед не мой?
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10.07.2025 23:20 Ответить
розподіл шкури невбитого ведмідя
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10.07.2025 22:05 Ответить
Красавчики. Уже за барыши дерутся.
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10.07.2025 22:09 Ответить
Скільки скільки? Аж подих перехопило.
То це ЗЕпідори розминались, коли вкрали в нас 1 трильон 232 млрд гривень за 6 років - попереду патужний піздінг трильонів доларів?
Невже хтось наївний досі сподівається, що зелені вбивці мародери самі підуть від такої купи бабла
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10.07.2025 22:19 Ответить
Самі суки не підуть, і вигнати їх з Банкової ніяк...
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10.07.2025 22:22 Ответить
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10.07.2025 22:29 Ответить
руснявий свинопес александр лазебник шо це в нас https://www.nefterynok.info/novosti/tranzit-rosiyskoi-nafti-cherez-ukrainu-zris-na-28-u-kvitni ТУТ такє?!

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10.07.2025 22:41 Ответить
Пишіть, пишіть більше про шкуру.... згоден, але такі розмови про відновлення надихать, погодьтеся
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10.07.2025 22:11 Ответить
Організації, які допомагали РФ, не мають отримати вигоду від відновлення України і тому зеленський з єрмаком і їх організоване злочинне угрупування воєнних злочинців, покидьків, мародерів і державних зрадників нехай не сподіваються.
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10.07.2025 22:11 Ответить
Як же скучають хлопці по "великому крадівництву"...
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10.07.2025 22:14 Ответить
На конференції з відновлення України, помітили Авакова і Найема...
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10.07.2025 22:20 Ответить
Це той лисий душман шо нагрівся на захисних спорудах в енергетиці, і така ж сволота з рюкзаком...
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10.07.2025 22:24 Ответить
Тепер планують "нагріватися" на "відновленні"...
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10.07.2025 23:11 Ответить
Відео із цими чортами є.
https://t.me/zelyazradnik/52284
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10.07.2025 22:27 Ответить
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10.07.2025 22:23 Ответить
а словацько угорський рашистьський дует підкуйловників буде "проти"
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10.07.2025 23:32 Ответить


Министр обороны Италии Гвидо Крозетто / © Associated Press

Снабжение вооружения для Украины от https://tsn.ua/tags/%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Италии задерживается и может случиться так, что оно поступит уже после завершения войны.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает https://www.repubblica.it/esteri/2025/05/13/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-424183406/ La Repubblica.

«К сожалению, прошло очень много времени с момента утверждения последнего пакета по логистике. Я надеюсь, что помощь поступит, когда война закончится, то есть, когда она больше не будет нужна», - сказал Крозетто.

Сколько подрядов должна получить Италия?
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10.07.2025 23:33 Ответить
Браво. І перший кукіш Трампу замість копалин .
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10.07.2025 23:41 Ответить
 
 