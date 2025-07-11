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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками

росіяни атакують шахедами Одесу

Зранку 11 липня в Одесі лунають вибухи. Рашисти атакують місто та район ударними БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", - йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.

О 9:50 військові повідомили про групу ударних БпЛА в акваторії Чорного моря поблизу Одеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни атакували Миколаїв "шахедами" - під ударом був об’єкт транспортної інфраструктури

Автор: 

безпілотник (4494) Одеса (5561) Одеська область (3379) Одеський район (241)


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Топ коментарі
+3
Вони всюди є, не тільки в Одесі.
І так було завжди, в любих війнах.
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11.07.2025 10:10 Відповісти
+2
Тримайся, Одеса! І може настав той час, коли треба дійсно спалити вату і руцькошелепних запроданців?
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11.07.2025 10:04 Відповісти
+1
І що далі? Зрозуміти і пробачить? А вони пробачать при нагоді?
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11.07.2025 10:15 Відповісти
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Тримайся, Одеса! І може настав той час, коли треба дійсно спалити вату і руцькошелепних запроданців?
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11.07.2025 10:04 Відповісти
Вони всюди є, не тільки в Одесі.
І так було завжди, в любих війнах.
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11.07.2025 10:10 Відповісти
І що далі? Зрозуміти і пробачить? А вони пробачать при нагоді?
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11.07.2025 10:15 Відповісти
тцк?
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11.07.2025 10:44 Відповісти
ні , по всьому місту іпашили.
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11.07.2025 10:49 Відповісти
атака шахедами відбулась білим днем, раніше такого не ставалося. шахеди летіли низько так щоб їх було добре видно, демонстраційно. схоже що в кремлі хтось запсихував.
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11.07.2025 10:52 Відповісти
ТЦК
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11.07.2025 11:12 Відповісти
Сперва разведчики-безпилотники с моря. Потом обстрел шахедами. Может ещё добавятся ракеты чуть позже.
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11.07.2025 11:22 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих. https://youtu.be/WhUznxR_ffk?si=2_P6E8LOmQB3uwuq
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11.07.2025 11:58 Відповісти
 
 