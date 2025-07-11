Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками
Зранку 11 липня в Одесі лунають вибухи. Рашисти атакують місто та район ударними БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", - йдеться в повідомленні.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.
О 9:50 військові повідомили про групу ударних БпЛА в акваторії Чорного моря поблизу Одеси.
Топ коментарі
+3 Only
показати весь коментар11.07.2025 10:10 Відповісти Посилання
+2 Frol Fedoroff
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+1 Frol Fedoroff
показати весь коментар11.07.2025 10:15 Відповісти Посилання
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