Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками

Зранку 11 липня в Одесі лунають вибухи. Рашисти атакують місто та район ударними БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", - йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.

О 9:50 військові повідомили про групу ударних БпЛА в акваторії Чорного моря поблизу Одеси.

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