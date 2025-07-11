Враг атакует Одессу ударными беспилотниками
Утром 11 июля в Одессе слышны взрывы. Рашисты атакуют город и район ударными БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", - говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения россиянами ударных БПЛА.
В 9:50 военные сообщили о группе ударных БПЛА в акватории Черного моря вблизи Одессы.
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І так було завжди, в любих війнах.
Пообщайтесь что ли с реальными одесситами, может отпустит