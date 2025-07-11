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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Враг атакует Одессу ударными беспилотниками

россияне атакуют шахедами Одессу

Утром 11 июля в Одессе слышны взрывы. Рашисты атакуют город и район ударными БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения россиянами ударных БПЛА.

В 9:50 военные сообщили о группе ударных БПЛА в акватории Черного моря вблизи Одессы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне атаковали Николаев "шахедами" - под ударом был объект транспортной инфраструктуры

Автор: 

беспилотник (3910) Одесса (7976) Одесская область (3720) Одесский район (232)


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Топ комментарии
+3
Вони всюди є, не тільки в Одесі.
І так було завжди, в любих війнах.
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11.07.2025 10:10 Ответить
+2
Тримайся, Одеса! І може настав той час, коли треба дійсно спалити вату і руцькошелепних запроданців?
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11.07.2025 10:04 Ответить
+1
І що далі? Зрозуміти і пробачить? А вони пробачать при нагоді?
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11.07.2025 10:15 Ответить
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Тримайся, Одеса! І може настав той час, коли треба дійсно спалити вату і руцькошелепних запроданців?
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11.07.2025 10:04 Ответить
Вони всюди є, не тільки в Одесі.
І так було завжди, в любих війнах.
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11.07.2025 10:10 Ответить
І що далі? Зрозуміти і пробачить? А вони пробачать при нагоді?
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11.07.2025 10:15 Ответить
Непонятно к какой Одессе вы обращаетесь. Даже немногочисленные украиноязычные одесситы будут защищать своих "руцькошелепних" друзей и родственников. Придется тогда уж всех сжечь.
Пообщайтесь что ли с реальными одесситами, может отпустит
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11.07.2025 12:14 Ответить
тцк?
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11.07.2025 10:44 Ответить
ні , по всьому місту іпашили.
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11.07.2025 10:49 Ответить
атака шахедами відбулась білим днем, раніше такого не ставалося. шахеди летіли низько так щоб їх було добре видно, демонстраційно. схоже що в кремлі хтось запсихував.
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11.07.2025 10:52 Ответить
ТЦК
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11.07.2025 11:12 Ответить
Сперва разведчики-безпилотники с моря. Потом обстрел шахедами. Может ещё добавятся ракеты чуть позже.
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11.07.2025 11:22 Ответить
Спасение утопающих - дело рук самих. https://youtu.be/WhUznxR_ffk?si=2_P6E8LOmQB3uwuq
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11.07.2025 11:58 Ответить
 
 