Враг атакует Одессу ударными беспилотниками

Утром 11 июля в Одессе слышны взрывы. Рашисты атакуют город и район ударными БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения россиянами ударных БПЛА.

В 9:50 военные сообщили о группе ударных БПЛА в акватории Черного моря вблизи Одессы.

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