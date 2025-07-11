Військові, які вперше пішли в СЗЧ, можуть повернутися без кримінальної відповідальності до 30 серпня, - ДБР

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби, мають змогу добровільно повернутися до 30 серпня 2025 року без настання кримінальної відповідальності.

Про це повідомила радниця директора ДБР з комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ..

За її словами, якщо військовий повертається самостійно до частини, командир може відновити його соціальне та фінансове забезпечення протягом 72 годин. Якщо СЗЧ тривало не більше трьох днів, кримінальне провадження не відкриватиметься.

У разі тривалішої відсутності, але за умови повернення на службу, справа може бути швидко розглянута судом, а військовий повернеться до виконання обов’язків. Також можливе переведення до іншої частини.

Сапьян уточнила, що випадки самовільного залишення служби не є масовими, і нагадала: дезертирство та СЗЧ - це різні правопорушення: "Самовільне залишення частини - це коли склалися таким чином обставини, що людина конкретно там більше не може нести службу і вона в такий спосіб, умовно кажучи, протестує проти цього. Дезертирство - це коли людина хоче з кінцями в такий спосіб та зумисно покинути військову службу", - сказала вона.

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