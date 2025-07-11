Військові, які вперше пішли в СЗЧ, можуть повернутися без кримінальної відповідальності до 30 серпня, - ДБР
Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби, мають змогу добровільно повернутися до 30 серпня 2025 року без настання кримінальної відповідальності.
Про це повідомила радниця директора ДБР з комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ..
За її словами, якщо військовий повертається самостійно до частини, командир може відновити його соціальне та фінансове забезпечення протягом 72 годин. Якщо СЗЧ тривало не більше трьох днів, кримінальне провадження не відкриватиметься.
У разі тривалішої відсутності, але за умови повернення на службу, справа може бути швидко розглянута судом, а військовий повернеться до виконання обов’язків. Також можливе переведення до іншої частини.
Сапьян уточнила, що випадки самовільного залишення служби не є масовими, і нагадала: дезертирство та СЗЧ - це різні правопорушення: "Самовільне залишення частини - це коли склалися таким чином обставини, що людина конкретно там більше не може нести службу і вона в такий спосіб, умовно кажучи, протестує проти цього. Дезертирство - це коли людина хоче з кінцями в такий спосіб та зумисно покинути військову службу", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб - як оборони, так і наступу." - Валерій Залужний
- аристократія - професійні військові які діставали землі і інші речі АЛЕ ВОЮВАЛИ ЛИШЕ ВОНИ
- найманці - воювали сугубо за гроші
- мобілізація, АЛЕ ВОНА БУЛА ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО.
Це чисто вигадка ЗЕ - мобілізація але лише для бідних. В бідних нічого нема, їм нема що захищати. ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ. Черчіль аристократ і був на війнах - це логічно. А коли клоуни кайфують, а бідні воюють, в той час як влада багатіє - це Вєтнам південний. І закінчиться все так само
Питання риторичне.
Ну давайте вже концентраційні лагері, вам же так хочеться
сзч, дуже багато, екстремально багато, зашкварно багато!!!
тобто, мєнти зелених дегенератів мародерів пропонують, людині, що усвідомлено прийняла рішення порушити закон, і гарантовано вижити, добровільно здатися?
в обмін на що?
один знайомий з ССО у перервах між курською операцією, бойовими діями на Сумщині, Харківщині, білгородщині періодично в сзч, як і його побратими - суто вирішення поточних життєвих проблем
командування в курсі та тупо закриває очі