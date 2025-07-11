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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ
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Військові, які вперше пішли в СЗЧ, можуть повернутися без кримінальної відповідальності до 30 серпня, - ДБР

військовий,сзч

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби, мають змогу добровільно повернутися до 30 серпня 2025 року без настання кримінальної відповідальності.

Про це повідомила радниця директора ДБР з комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ..

За її словами, якщо військовий повертається самостійно до частини, командир може відновити його соціальне та фінансове забезпечення протягом 72 годин. Якщо СЗЧ тривало не більше трьох днів, кримінальне провадження не відкриватиметься.

У разі тривалішої відсутності, але за умови повернення на службу, справа може бути швидко розглянута судом, а військовий повернеться до виконання обов’язків. Також можливе переведення до іншої частини.

Сапьян уточнила, що випадки самовільного залишення служби не є масовими, і нагадала: дезертирство та СЗЧ - це різні правопорушення: "Самовільне залишення частини - це коли склалися таким чином обставини, що людина конкретно там більше не може нести службу і вона в такий спосіб, умовно кажучи, протестує проти цього. Дезертирство - це коли людина хоче з кінцями в такий спосіб та зумисно покинути військову службу", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спрощена процедура повернення із СЗЧ діятиме до 30 серпня, - Міноборони

Автор: 

кримінальна відповідальність (216) ДБР (3612) СЗЧ (82)


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Топ коментарі
+16
Вони йшли в СЗЧ не щоб повертатись. Це по перше. А по друге - яке покарання ви придумаєте для людей які вічно на війні з ризиком бути вбитим? Що в тюрму? - так це легше і простіше
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11.07.2025 11:05 Відповісти
+12
В історії воєн були 3 варіанти комплектування

- аристократія - професійні військові які діставали землі і інші речі АЛЕ ВОЮВАЛИ ЛИШЕ ВОНИ
- найманці - воювали сугубо за гроші
- мобілізація, АЛЕ ВОНА БУЛА ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО.

Це чисто вигадка ЗЕ - мобілізація але лише для бідних. В бідних нічого нема, їм нема що захищати. ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ. Черчіль аристократ і був на війнах - це логічно. А коли клоуни кайфують, а бідні воюють, в той час як влада багатіє - це Вєтнам південний. І закінчиться все так само
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11.07.2025 11:09 Відповісти
+12
А то шо? В тюрму посадять 300 тисяч людей? 🤣🤣🤣
Ну давайте вже концентраційні лагері, вам же так хочеться
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11.07.2025 11:13 Відповісти
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я 3.5 роки на нулі, в перші дні повернувся з-за кордону на захист країни. Пару днів пішов як в сзч, бо відмовляли в переводі. Інакшого вибору як перевестись не залишили.
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11.07.2025 10:58 Відповісти
всі хто повернувся дуже шкодують
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11.07.2025 11:00 Відповісти
Зараз прийде страшний Каракай та почне розповідати як би він всіх ухилянтів/сзч-шників розстріляв би!
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11.07.2025 11:13 Відповісти
хай бовтає. нічого воно не зробить.
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11.07.2025 11:45 Відповісти
Я так розумію, що подібний варіант безкримінального СЗЧ для таких як ви й залишили...питання у тому, коли вже зроблять по-людськи...
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11.07.2025 11:18 Відповісти
"Саме зараз на фронті людина отримує максимальний рівень фізичного та психологічного тиску, небаченого за всю історію воєн. Масове застосування технологій, насамперед безпілотних систем, перетворило людину на полі бою на постійну ціль для ураження впродовж усієї доби та в будь-яку пору року. Звісно, саме цей факт впливає на стійкість бійця на полі бою.

Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб - як оборони, так і наступу." - Валерій Залужний
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11.07.2025 11:05 Відповісти
Через розумову відсталість замість розробки складних парадигм зелені пішли примітивним шляхом минулого: "бусифікація " -це калька рекрутського набору холопів Московії 17-18 століття .
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11.07.2025 11:18 Відповісти
Найкраща парадигма- послом в теплі краї)
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11.07.2025 11:32 Відповісти
на Маврікій.
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11.07.2025 11:46 Відповісти
Вони йшли в СЗЧ не щоб повертатись. Це по перше. А по друге - яке покарання ви придумаєте для людей які вічно на війні з ризиком бути вбитим? Що в тюрму? - так це легше і простіше
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11.07.2025 11:05 Відповісти
В історії воєн були 3 варіанти комплектування

- аристократія - професійні військові які діставали землі і інші речі АЛЕ ВОЮВАЛИ ЛИШЕ ВОНИ
- найманці - воювали сугубо за гроші
- мобілізація, АЛЕ ВОНА БУЛА ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО.

Це чисто вигадка ЗЕ - мобілізація але лише для бідних. В бідних нічого нема, їм нема що захищати. ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ. Черчіль аристократ і був на війнах - це логічно. А коли клоуни кайфують, а бідні воюють, в той час як влада багатіє - це Вєтнам південний. І закінчиться все так само
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11.07.2025 11:09 Відповісти
пам'ятаю як до 2019 року воювали лише багаті !
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11.07.2025 11:26 Відповісти
так і повинно бути. хто більше всього має - той і повинен це майно захищати.
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11.07.2025 11:48 Відповісти
тому діти еліти всі за кордоном захищають майно своїх батьків . я не чув про жодного сина мажора на війні .
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11.07.2025 11:53 Відповісти
Чи варто вкотре повторювати, що мудрий нарід на це цілком заслуговує своїм вибором?
Питання риторичне.
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11.07.2025 12:27 Відповісти
А то шо? В тюрму посадять 300 тисяч людей? 🤣🤣🤣
Ну давайте вже концентраційні лагері, вам же так хочеться
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11.07.2025 11:13 Відповісти
Проблема в тому ,що ці концтабори потрібно побудувати , набрати охорону та годувати людей . А на це грошей немає.
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11.07.2025 11:19 Відповісти
300 000 СЗЧ-ників. Звідки такі цифри? Можна посилання?
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11.07.2025 11:52 Відповісти
але, чомусь ретельно скривають кількість сзч!
сзч, дуже багато, екстремально багато, зашкварно багато!!!
тобто, мєнти зелених дегенератів мародерів пропонують, людині, що усвідомлено прийняла рішення порушити закон, і гарантовано вижити, добровільно здатися?
в обмін на що?
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11.07.2025 11:17 Відповісти
вирахувати дійсно нереально
один знайомий з ССО у перервах між курською операцією, бойовими діями на Сумщині, Харківщині, білгородщині періодично в сзч, як і його побратими - суто вирішення поточних життєвих проблем
командування в курсі та тупо закриває очі
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11.07.2025 11:30 Відповісти
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11.07.2025 11:19 Відповісти
Це вже який дубль? Схоже бажаючих повертатися небагато.
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11.07.2025 11:23 Відповісти
Был знакомый в сзч. Месяц. На даче бухал. Этого адреса у наччасти не было, а телефон он выключил. Потом вернулся в часть - никаких проблем
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11.07.2025 11:35 Відповісти
 
 