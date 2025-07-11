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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ
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Военные, впервые ушедшие в СОЧ, могут вернуться без уголовной ответственности до 30 августа, - ГБР

военный, сзч

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место службы, могут добровольно вернуться до 30 августа 2025 года, без наступления уголовной ответственности.

Об этом сообщила советник директора ГБР по коммуникациям Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, если военный возвращается самостоятельно в часть, командир может восстановить его социальное и финансовое обеспечение в течение 72 часов. Если СОЧ длилось не более трех дней, уголовное производство не будет открываться.

В случае более длительного отсутствия, но при условии возвращения на службу, дело может быть быстро рассмотрено судом, а военный вернется к исполнению обязанностей. Также возможен перевод в другую часть.

Сапьян уточнила, что случаи самовольного оставления службы не являются массовыми, и напомнила: дезертирство и СОЧ - это разные правонарушения: "Самовольное оставление части - это когда сложились таким образом обстоятельства, что человек конкретно там больше не может нести службу и он таким образом, условно говоря, протестует против этого. Дезертирство - это когда человек хочет уйти с концами таким образом и умышленно покинуть военную службу", - сказала она.

Читайте также: Упрощенная процедура возвращения из СОЧ будет действовать до 30 августа, - Минобороны

Автор: 

уголовная ответственность (441) ГБР (3095) СОЧ (83)


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Топ комментарии
+14
Вони йшли в СЗЧ не щоб повертатись. Це по перше. А по друге - яке покарання ви придумаєте для людей які вічно на війні з ризиком бути вбитим? Що в тюрму? - так це легше і простіше
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11.07.2025 11:05 Ответить
+10
А то шо? В тюрму посадять 300 тисяч людей? 🤣🤣🤣
Ну давайте вже концентраційні лагері, вам же так хочеться
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11.07.2025 11:13 Ответить
+9
В історії воєн були 3 варіанти комплектування

- аристократія - професійні військові які діставали землі і інші речі АЛЕ ВОЮВАЛИ ЛИШЕ ВОНИ
- найманці - воювали сугубо за гроші
- мобілізація, АЛЕ ВОНА БУЛА ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО.

Це чисто вигадка ЗЕ - мобілізація але лише для бідних. В бідних нічого нема, їм нема що захищати. ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ. Черчіль аристократ і був на війнах - це логічно. А коли клоуни кайфують, а бідні воюють, в той час як влада багатіє - це Вєтнам південний. І закінчиться все так само
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11.07.2025 11:09 Ответить
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я 3.5 роки на нулі, в перші дні повернувся з-за кордону на захист країни. Пару днів пішов як в сзч, бо відмовляли в переводі. Інакшого вибору як перевестись не залишили.
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11.07.2025 10:58 Ответить
всі хто повернувся дуже шкодують
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11.07.2025 11:00 Ответить
Зараз прийде страшний Каракай та почне розповідати як би він всіх ухилянтів/сзч-шників розстріляв би!
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11.07.2025 11:13 Ответить
хай бовтає. нічого воно не зробить.
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11.07.2025 11:45 Ответить
Я так розумію, що подібний варіант безкримінального СЗЧ для таких як ви й залишили...питання у тому, коли вже зроблять по-людськи...
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11.07.2025 11:18 Ответить
"Саме зараз на фронті людина отримує максимальний рівень фізичного та психологічного тиску, небаченого за всю історію воєн. Масове застосування технологій, насамперед безпілотних систем, перетворило людину на полі бою на постійну ціль для ураження впродовж усієї доби та в будь-яку пору року. Звісно, саме цей факт впливає на стійкість бійця на полі бою.

Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб - як оборони, так і наступу." - Валерій Залужний
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11.07.2025 11:05 Ответить
Через розумову відсталість замість розробки складних парадигм зелені пішли примітивним шляхом минулого: "бусифікація " -це калька рекрутського набору холопів Московії 17-18 століття .
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11.07.2025 11:18 Ответить
Найкраща парадигма- послом в теплі краї)
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11.07.2025 11:32 Ответить
на Маврікій.
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11.07.2025 11:46 Ответить
Вони йшли в СЗЧ не щоб повертатись. Це по перше. А по друге - яке покарання ви придумаєте для людей які вічно на війні з ризиком бути вбитим? Що в тюрму? - так це легше і простіше
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11.07.2025 11:05 Ответить
В історії воєн були 3 варіанти комплектування

- аристократія - професійні військові які діставали землі і інші речі АЛЕ ВОЮВАЛИ ЛИШЕ ВОНИ
- найманці - воювали сугубо за гроші
- мобілізація, АЛЕ ВОНА БУЛА ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО.

Це чисто вигадка ЗЕ - мобілізація але лише для бідних. В бідних нічого нема, їм нема що захищати. ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ. Черчіль аристократ і був на війнах - це логічно. А коли клоуни кайфують, а бідні воюють, в той час як влада багатіє - це Вєтнам південний. І закінчиться все так само
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11.07.2025 11:09 Ответить
пам'ятаю як до 2019 року воювали лише багаті !
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11.07.2025 11:26 Ответить
так і повинно бути. хто більше всього має - той і повинен це майно захищати.
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11.07.2025 11:48 Ответить
тому діти еліти всі за кордоном захищають майно своїх батьків . я не чув про жодного сина мажора на війні .
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11.07.2025 11:53 Ответить
А то шо? В тюрму посадять 300 тисяч людей? 🤣🤣🤣
Ну давайте вже концентраційні лагері, вам же так хочеться
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11.07.2025 11:13 Ответить
Проблема в тому ,що ці концтабори потрібно побудувати , набрати охорону та годувати людей . А на це грошей немає.
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11.07.2025 11:19 Ответить
300 000 СЗЧ-ників. Звідки такі цифри? Можна посилання?
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11.07.2025 11:52 Ответить
але, чомусь ретельно скривають кількість сзч!
сзч, дуже багато, екстремально багато, зашкварно багато!!!
тобто, мєнти зелених дегенератів мародерів пропонують, людині, що усвідомлено прийняла рішення порушити закон, і гарантовано вижити, добровільно здатися?
в обмін на що?
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11.07.2025 11:17 Ответить
вирахувати дійсно нереально
один знайомий з ССО у перервах між курською операцією, бойовими діями на Сумщині, Харківщині, білгородщині періодично в сзч, як і його побратими - суто вирішення поточних життєвих проблем
командування в курсі та тупо закриває очі
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11.07.2025 11:30 Ответить
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11.07.2025 11:19 Ответить
Це вже який дубль? Схоже бажаючих повертатися небагато.
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11.07.2025 11:23 Ответить
Был знакомый в сзч. Месяц. На даче бухал. Этого адреса у наччасти не было, а телефон он выключил. Потом вернулся в часть - никаких проблем
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11.07.2025 11:35 Ответить
 
 