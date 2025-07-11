Военные, впервые ушедшие в СОЧ, могут вернуться без уголовной ответственности до 30 августа, - ГБР

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место службы, могут добровольно вернуться до 30 августа 2025 года, без наступления уголовной ответственности.

Об этом сообщила советник директора ГБР по коммуникациям Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, если военный возвращается самостоятельно в часть, командир может восстановить его социальное и финансовое обеспечение в течение 72 часов. Если СОЧ длилось не более трех дней, уголовное производство не будет открываться.

В случае более длительного отсутствия, но при условии возвращения на службу, дело может быть быстро рассмотрено судом, а военный вернется к исполнению обязанностей. Также возможен перевод в другую часть.

Сапьян уточнила, что случаи самовольного оставления службы не являются массовыми, и напомнила: дезертирство и СОЧ - это разные правонарушения: "Самовольное оставление части - это когда сложились таким образом обстоятельства, что человек конкретно там больше не может нести службу и он таким образом, условно говоря, протестует против этого. Дезертирство - это когда человек хочет уйти с концами таким образом и умышленно покинуть военную службу", - сказала она.

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