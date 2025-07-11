Военные, впервые ушедшие в СОЧ, могут вернуться без уголовной ответственности до 30 августа, - ГБР
Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место службы, могут добровольно вернуться до 30 августа 2025 года, без наступления уголовной ответственности.
Об этом сообщила советник директора ГБР по коммуникациям Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По ее словам, если военный возвращается самостоятельно в часть, командир может восстановить его социальное и финансовое обеспечение в течение 72 часов. Если СОЧ длилось не более трех дней, уголовное производство не будет открываться.
В случае более длительного отсутствия, но при условии возвращения на службу, дело может быть быстро рассмотрено судом, а военный вернется к исполнению обязанностей. Также возможен перевод в другую часть.
Сапьян уточнила, что случаи самовольного оставления службы не являются массовыми, и напомнила: дезертирство и СОЧ - это разные правонарушения: "Самовольное оставление части - это когда сложились таким образом обстоятельства, что человек конкретно там больше не может нести службу и он таким образом, условно говоря, протестует против этого. Дезертирство - это когда человек хочет уйти с концами таким образом и умышленно покинуть военную службу", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб - як оборони, так і наступу." - Валерій Залужний
- аристократія - професійні військові які діставали землі і інші речі АЛЕ ВОЮВАЛИ ЛИШЕ ВОНИ
- найманці - воювали сугубо за гроші
- мобілізація, АЛЕ ВОНА БУЛА ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО.
Це чисто вигадка ЗЕ - мобілізація але лише для бідних. В бідних нічого нема, їм нема що захищати. ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ. Черчіль аристократ і був на війнах - це логічно. А коли клоуни кайфують, а бідні воюють, в той час як влада багатіє - це Вєтнам південний. І закінчиться все так само
Ну давайте вже концентраційні лагері, вам же так хочеться
сзч, дуже багато, екстремально багато, зашкварно багато!!!
тобто, мєнти зелених дегенератів мародерів пропонують, людині, що усвідомлено прийняла рішення порушити закон, і гарантовано вижити, добровільно здатися?
в обмін на що?
один знайомий з ССО у перервах між курською операцією, бойовими діями на Сумщині, Харківщині, білгородщині періодично в сзч, як і його побратими - суто вирішення поточних життєвих проблем
командування в курсі та тупо закриває очі