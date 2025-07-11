Гегсет: США випереджатимуть РФ і Китай у "війні дронів" до 2027 року, - Fox News

Міністр оборони США Піт Гегсет видав наказ про спрощення процедур розробки та використання дронів, дозволивши командирам у званні полковника або капітана самостійно закуповувати, випробовувати і запускати в експлуатацію малі безпілотники.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на два меморандуми, підписані очільником Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нові правила скасовують обмеження, які, на думку Гегсета, стримували інновації. Тепер військові мають право використовувати як серійні дрони, так і 3D-друковані прототипи, якщо вони відповідають критеріям нацбезпеки. Також дозволено проводити тренування з ними без погоджень з бюрократичними структурами, а в контрольованому середовищі - випробовувати автономні нелетальні апарати.

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У документі зазначається, що "малі БпЛА більше схожі на боєприпаси, ніж на високотехнологічні літаки", тому вони мають бути "дешевими, витратними та швидко замінними".

Протягом 90 днів у США мають запрацювати три нові національні полігони для випробувань безпілотників. Гегсет очікує, що до 2027 року Штати стануть лідером у сфері малих дронів, випередивши Росію та Китай у так званій "війні безпілотників".

Очільник Пентагону також повідомив у соцмережі Х, що до розробки нових дронів США залучать провідних фахівців зі штучного інтелекту та інженерів.

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