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Новини Виробництво дронів
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Гегсет: США випереджатимуть РФ і Китай у "війні дронів" до 2027 року, - Fox News

гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет видав наказ про спрощення процедур розробки та використання дронів, дозволивши командирам у званні полковника або капітана самостійно закуповувати, випробовувати і запускати в експлуатацію малі безпілотники.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на два меморандуми, підписані очільником Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нові правила скасовують обмеження, які, на думку Гегсета, стримували інновації. Тепер військові мають право використовувати як серійні дрони, так і 3D-друковані прототипи, якщо вони відповідають критеріям нацбезпеки. Також дозволено проводити тренування з ними без погоджень з бюрократичними структурами, а в контрольованому середовищі - випробовувати автономні нелетальні апарати.

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У документі зазначається, що "малі БпЛА більше схожі на боєприпаси, ніж на високотехнологічні літаки", тому вони мають бути "дешевими, витратними та швидко замінними".

Протягом 90 днів у США мають запрацювати три нові національні полігони для випробувань безпілотників. Гегсет очікує, що до 2027 року Штати стануть лідером у сфері малих дронів, випередивши Росію та Китай у так званій "війні безпілотників".

Очільник Пентагону також повідомив у соцмережі Х, що до розробки нових дронів США залучать провідних фахівців зі штучного інтелекту та інженерів.

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Автор: 

Китай (4758) росія (66641) дрони (5090) Гегсет Піт (87)


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Топ коментарі
+8
"Хвалилася синиця море запалити..." Пентагон похвалився,що вони ВПЕРШЕ ів історії США скинули з безпілотника бойову гранату. О так!
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11.07.2025 13:56 Відповісти
+5
Умеров покусав?
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11.07.2025 13:53 Відповісти
+5
о.. в США засмерділо своїми відосиками ))))

завтра ..буде ..мільйони ..мільярди ..переможемо ..поборемо ..потужно .. ))))))))
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11.07.2025 13:55 Відповісти
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Умеров покусав?
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11.07.2025 13:53 Відповісти
скоріше Оманська Гнида
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11.07.2025 13:56 Відповісти
"Хвалилася синиця море запалити..." Пентагон похвалився,що вони ВПЕРШЕ ів історії США скинули з безпілотника бойову гранату. О так!
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11.07.2025 13:56 Відповісти
о.. в США засмерділо своїми відосиками ))))

завтра ..буде ..мільйони ..мільярди ..переможемо ..поборемо ..потужно .. ))))))))
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11.07.2025 13:55 Відповісти
У п'ятницю, 11 липня, Білий дім https://x.com/WhiteHouse опублікував зображення президента США Дональда Трампа в образі Супермена.
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11.07.2025 13:57 Відповісти
А комусь іще не подобаються зображення на офіційних сайтах наших міністерок…
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11.07.2025 14:00 Відповісти
Кажуть у них там дуже Потужна пентагон-бюрократія. І звикла купувати за захмарними цінами. Завдяки брендам типу "петріот" та "стелс" вони звикли себе вважати технологічним Пупом Світу . А як буде в реальному бою - от ХтоЗна (хз) ...
Останні років 20 вони б'ються тільки з терористами які в тапках і чалмах і діють малими групами. Досвід компартії "кнр" м'ясними хвилями вони давно забули
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11.07.2025 14:04 Відповісти
попроси піаніста ,він тобі 10 000 000 зробить
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11.07.2025 14:12 Відповісти
я їх всіх победю ! марення алкаша .
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11.07.2025 14:14 Відповісти
Ну да , с таким министром обороны США , это врядли.
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11.07.2025 14:18 Відповісти
такой же дурачек, как и папка....
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11.07.2025 14:18 Відповісти
Ще один Мілярдодроновик!
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11.07.2025 14:25 Відповісти
А по кіздежу ще до кінця 2025!!!
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11.07.2025 14:49 Відповісти
 
 