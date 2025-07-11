Хегсет: США будут опережать РФ и Китай в "войне дронов" до 2027 года, - Fox News

Министр обороны США Пит Хегсет издал приказ об упрощении процедур разработки и использования дронов, позволив командирам в звании полковника или капитана самостоятельно закупать, испытывать и запускать в эксплуатацию малые беспилотники.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на два меморандума, подписанные главой Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новые правила отменяют ограничения, которые, по мнению Хегсета, сдерживали инновации. Теперь военные имеют право использовать как серийные дроны, так и 3D-печатные прототипы, если они соответствуют критериям нацбезопасности. Также разрешено проводить тренировки с ними без согласований с бюрократическими структурами, а в контролируемой среде - испытывать автономные нелетальные аппараты.

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В документе отмечается, что "малые БпЛА больше похожи на боеприпасы, чем на высокотехнологичные самолеты", поэтому они должны быть "дешевыми, затратными и быстро заменяемыми".

В течение 90 дней в США должны заработать три новых национальных полигона для испытаний беспилотников. Хегсет ожидает, что к 2027 году Штаты станут лидером в сфере малых дронов, опередив Россию и Китай в так называемой "войне беспилотников".

Глава Пентагона также сообщил в соцсети Х, что к разработке новых дронов США привлекут ведущих специалистов по искусственному интеллекту и инженеров.

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