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Новости Производство дронов
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Хегсет: США будут опережать РФ и Китай в "войне дронов" до 2027 года, - Fox News

гегсет

Министр обороны США Пит Хегсет издал приказ об упрощении процедур разработки и использования дронов, позволив командирам в звании полковника или капитана самостоятельно закупать, испытывать и запускать в эксплуатацию малые беспилотники.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на два меморандума, подписанные главой Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новые правила отменяют ограничения, которые, по мнению Хегсета, сдерживали инновации. Теперь военные имеют право использовать как серийные дроны, так и 3D-печатные прототипы, если они соответствуют критериям нацбезопасности. Также разрешено проводить тренировки с ними без согласований с бюрократическими структурами, а в контролируемой среде - испытывать автономные нелетальные аппараты.

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В документе отмечается, что "малые БпЛА больше похожи на боеприпасы, чем на высокотехнологичные самолеты", поэтому они должны быть "дешевыми, затратными и быстро заменяемыми".

В течение 90 дней в США должны заработать три новых национальных полигона для испытаний беспилотников. Хегсет ожидает, что к 2027 году Штаты станут лидером в сфере малых дронов, опередив Россию и Китай в так называемой "войне беспилотников".

Глава Пентагона также сообщил в соцсети Х, что к разработке новых дронов США привлекут ведущих специалистов по искусственному интеллекту и инженеров.

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Автор: 

Китай (3084) россия (96557) дроны (4276) Пит Хегсет (87)


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Топ комментарии
+7
"Хвалилася синиця море запалити..." Пентагон похвалився,що вони ВПЕРШЕ ів історії США скинули з безпілотника бойову гранату. О так!
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11.07.2025 13:56 Ответить
+5
Умеров покусав?
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11.07.2025 13:53 Ответить
+5
о.. в США засмерділо своїми відосиками ))))

завтра ..буде ..мільйони ..мільярди ..переможемо ..поборемо ..потужно .. ))))))))
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11.07.2025 13:55 Ответить
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Умеров покусав?
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11.07.2025 13:53 Ответить
скоріше Оманська Гнида
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11.07.2025 13:56 Ответить
"Хвалилася синиця море запалити..." Пентагон похвалився,що вони ВПЕРШЕ ів історії США скинули з безпілотника бойову гранату. О так!
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11.07.2025 13:56 Ответить
о.. в США засмерділо своїми відосиками ))))

завтра ..буде ..мільйони ..мільярди ..переможемо ..поборемо ..потужно .. ))))))))
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11.07.2025 13:55 Ответить
У п'ятницю, 11 липня, Білий дім https://x.com/WhiteHouse опублікував зображення президента США Дональда Трампа в образі Супермена.
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11.07.2025 13:57 Ответить
А комусь іще не подобаються зображення на офіційних сайтах наших міністерок…
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11.07.2025 14:00 Ответить
Кажуть у них там дуже Потужна пентагон-бюрократія. І звикла купувати за захмарними цінами. Завдяки брендам типу "петріот" та "стелс" вони звикли себе вважати технологічним Пупом Світу . А як буде в реальному бою - от ХтоЗна (хз) ...
Останні років 20 вони б'ються тільки з терористами які в тапках і чалмах і діють малими групами. Досвід компартії "кнр" м'ясними хвилями вони давно забули
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11.07.2025 14:04 Ответить
попроси піаніста ,він тобі 10 000 000 зробить
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11.07.2025 14:12 Ответить
я їх всіх победю ! марення алкаша .
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11.07.2025 14:14 Ответить
Ну да , с таким министром обороны США , это врядли.
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11.07.2025 14:18 Ответить
такой же дурачек, как и папка....
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11.07.2025 14:18 Ответить
Ще один Мілярдодроновик!
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11.07.2025 14:25 Ответить
А по кіздежу ще до кінця 2025!!!
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11.07.2025 14:49 Ответить
 
 