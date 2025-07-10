Союзники США в Европе не доверяют изменению риторики Трампа в отношении Украины, - Politico

Европейские союзники Украины наконец услышали от президента США Дональда Трампа жесткие заявления в отношении России, которых ждали. Но сейчас они этой риторике не доверяют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что в европейских столицах царит неопределенность из-за недавних изменений в политике администрации Трампа по Украине и путаницы вокруг того, кто принимает решения в Пентагоне.

В Европе готовятся к различным сценариям развития событий

Поэтому правительства стран Европы готовятся к различным сценариям развития событий, что затрудняет формирование какой-либо стратегии в отношении войны РФ против Украины, поскольку внешняя политика Трампа, похоже, меняется по его прихотям. Трамп может, например, применить больше мер против России, или снова остановить поток оружия в Украину, или даже вывести американские войска из Европы, которые поддерживают оборону континента.

"Больше ничего не удивляет; мы должны быть готовы ко всему", - заявил один дипломат из страны-члена НАТО.

На прошлой неделе многие иностранные союзники были шокированы, когда Вашингтон неожиданно приостановил поставки средств ПВО и другой военной помощи Киеву. На этой неделе американский лидер пообещал предоставить больше средств противовоздушной обороны Украине, заявив при этом, что ему надоели "бессмысленные" заявления российского диктатора Владимира Путина. Однако неясно, перерастет ли все это в конкретные действия, замечает Politico.

Европа обеспокоена не только вопросом предоставления оружия Украине. На союзников по НАТО надвигается серьезный пересмотр американского военного присутствия в Европе. Так, если Вашингтон значительно сократят свое военное присутствие на континенте, это усложнит противодействие российской агрессии в долгосрочной перспективе или защиту от будущих угроз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подавляющее большинство граждан ЕС считает Трампа врагом Европы, - опрос

"Общее впечатление в Европе заключается в том, что администрация Трампа действует достаточно нескоординировано в отношении Украины, и многие в столицах НАТО просто пытаются успевать за меняющимися настроениями в Вашингтоне", - сказал другой европейский чиновник.

Внешняя политика Трампа не изменилась

Белый дом тем временем утверждает, что администрация Трампа не изменила ни стратегии, ни политики. Представительница Белого дома Анна Келли отметила, что нет ничего более последовательного, чем внешняя политика президента Трампа. Он всегда будет ставить Америку на первое место, и он хочет мира в Украине и во всем мире. После проверки Министерства обороны на предмет соответствия иностранной военной помощи американским интересам, президент решил передать Киеву дополнительные оборонительные боеприпасы, чтобы помочь остановить убийства в этой жестокой войне.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби возглавляет оценку "глобальной военной структуры" Пентагона и должен обнародовать свои рекомендации в августе. Учитывая его взгляды относительно переноса американского внимания с Европы на Индо-Тихоокеанский регион, европейские союзники ожидают, что Вашингтон сократит военное присутствие на континенте.

В то же время ни один из чиновников, с которыми пообщались журналисты издания Politico, не смог подтвердить какие-либо консультации с командой Колби относительно его "оценки", что оставляет такие страны, как Германия, Польша, Италия и Великобритания, на территории которых размещено немало американских военных и техники, в неизвестности относительно будущего этого присутствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов ввести санкции против РФ, но хочет больше личного контроля над ними, - Politico

"На днях Трамп намекнул на определенное разочарование Германией и Южной Кореей, в частности, из-за того, как дорого обходится размещение там американских войск", - добавляет издание.

Хотя оценку, которую проводит Пентагон, делает каждая администрация Соединенных Штатов Америки, центральная роль Колби в отмене военной помощи Украине и его давний скептицизм относительно военного присутствия США в Европе вызвали беспокойство среди стран Европы.

Ведущий демократ комитета Сената по международным отношениям, сенатор Джин Шахин отметила, что предлагает законодательные изменения в ежегодный законопроект об оборонной политике, чтобы поставить "предохранители" вокруг вопроса потенциального сокращения военного присутствия США в Европе.

Хегсета не считают надежным собеседником

В свою очередь, некоторые члены НАТО заявили в комментарии изданию, что не считают Хегсета надежным собеседником относительно стратегии в отношении Украины или более широких вопросов, таких как присутствие США в Европе. Многим непонятно, насколько он участвует в принятии политических решений, и склоняется ли к мнению Колби или других людей с большим опытом работы в правительстве.

"Есть много непредсказуемости с точки зрения политики администрации. Много хаоса и, честно говоря, не хватает надлежащего управления сверху", - отметил европейский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гегсет не информировал Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине, - CNN

Да, те несколько раз, когда Хегсет "без подготовки" говорил с союзниками, не всегда были удачными, и ему приходилось "объяснять" свои комментарии. За последние несколько месяцев количество публичных выступлений Гегсета снизилось. Его самостоятельные поездки на Ближний Восток и в Европу были отменены, поскольку Белый дом предпочитает, чтобы министр обороны США путешествовал с Трампом и меньше общался с союзниками.

Издание отмечает, что нервозность и разочарование в Европе контрастируют с коротким приливом оптимизма после июньского саммита НАТО, на котором Трамп пообещал преданность Альянсу. Позитивные встречи президента с другими руководителями стран-членов НАТО и его отказ от привычной критики в адрес стран-членов стали именно той оттепелью, на которую надеялись многие союзники. Теперь те, кто хочет вооружить Украину, просто ждут, перерастет ли новая риторика Трампа в действия.