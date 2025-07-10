Союзники США в Європі не довіряють зміні риторики Трампа щодо України, - Politico

Європейські союзники України нарешті почули від президента США Дональда Трампа жорсткі заяви стосовно Росії, на які чекали. Але зараз вони цій риториці не довіряють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Видання зазначає, що у європейських столицях панує невизначеність через нещодавні зміни в політиці адміністрації Трампа щодо України та плутанини навколо того, хто приймає рішення в Пентагоні.

У Європі готуються до різних сценаріїв розвитку подій

Тому уряди країн Європи готуються до різних сценаріїв розвитку подій, що ускладнює формування будь-якої стратегії стосовно війни РФ проти України, оскільки зовнішня політика Трампа, схоже, змінюється за його примхами. Трамп може, наприклад, застосувати більше заходів проти Росії, або знову зупинити потік зброї в Україну, або навіть вивести американські війська з Європи, які підтримують оборону континенту.

"Більше нічого не дивує; ми повинні бути готові до всього", — заявив один дипломат з країни-члена НАТО.

Минулого тижня багато іноземних союзників були шоковані, коли Вашингтон несподівано призупинив постачання засобів ППО та іншої військової допомоги Києву. Цього тижня американський лідер пообіцяв надати більше засобів протиповітряної оборони Україні, заявивши при цьому, що йому набридли "безглузді" заяви російського диктатора Володимира Путіна. Проте неясно, чи переросте все це в конкретні дії, зауважує Politico.

Європа стурбована не лише питанням наданням зброї Україні. На союзників по НАТО насувається серйозний перегляд американської військової присутності в Європі. Так, якщо Вашингтон значно скоротять свою військову присутність на континенті, це ускладнить протидію російській агресії в довгостроковій перспективі або захист від майбутніх загроз.

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"Загальне враження в Європі полягає в тому, що адміністрація Трампа діє досить нескоординовано щодо України, і багато хто в столицях НАТО просто намагається встигати за мінливими настроями у Вашингтоні", — сказав інший європейський чиновник.

Зовнішня політика Трампа не змінилась

Білий дім тим часом стверджує, що адміністрація Трампа не змінила ні стратегії, ні політики. Представниця Білого дому Анна Келлі зауважила, що немає нічого більш послідовного, ніж зовнішня політика президента Трампа. Він завжди ставитиме Америку на перше місце, і він хоче миру в Україні та в усьому світі. Після перевірки Міністерства оборони на предмет відповідності іноземної військової допомоги американським інтересам, президент вирішив передати Києву додаткові оборонні боєприпаси, щоб допомогти зупинити вбивства в цій жорстокій війні.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі очолює оцінку "глобальної військової структури" Пентагону і повинен оприлюднити свої рекомендації в серпні. Зважаючи на його погляди стосовно перенесення американської уваги з Європи на Індо-Тихоокеанський регіон, європейські союзники очікують, що Вашингтон скоротить військову присутність на континенті.

Водночас жоден з чиновників, з якими поспілкувалися журналісти видання Politico, не зміг підтвердити будь-які консультації з командою Колбі щодо його "оцінки", що залишає такі країни, як Німеччина, Польща, Італія та Велика Британія, на території яких розміщено чимало американських військових і техніки, в невідомості щодо майбутнього цієї присутності.

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"Днями Трамп натякнув на певне розчарування Німеччиною і Південною Кореєю, зокрема, через те, як дорого обходиться розміщення там американських військ", - додає видання.

Хоча оцінку, яку проводить Пентагон, робить кожна адміністрація Сполучених Штатів Америки, центральна роль Колбі у скасуванні військової допомоги Україні та його давній скептицизм щодо військової присутності США в Європі викликали занепокоєння серед країн Європи.

Провідний демократ комітету Сенату з міжнародних відносин, сенатор Джин Шахін зазначила, що пропонує законодавчі зміни до щорічного законопроєкту про оборонну політику, щоб поставити "запобіжники" навколо питання потенційного скорочення військової присутності США у Європі.

Гегсета не вважають надійним співрозмовником

Своєю чергою, деякі члени НАТО заявили у коментарі виданню, що не вважають Гегсета надійним співрозмовником стосовно стратегії щодо України або ширших питань, таких як присутність США в Європі. Багатьом незрозуміло, наскільки він бере участь у прийнятті політичних рішень, і чи схиляється до думки Колбі або інших людей з більшим досвідом роботи в уряді.

"Є багато непередбачуваності з погляду політики адміністрації. Багато хаосу і, чесно кажучи, бракує належного управління зверху", — зауважив європейський чиновник.

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Так, ті кілька разів, коли Гегсет "без підготовки" говорив з союзниками, не завжди були вдалими, і йому доводилося "пояснювати" свої коментарі. За останні кілька місяців кількість публічних виступів Гегсета знизилася. Його самостійні поїздки на Близький Схід і в Європу були скасовані, оскільки Білий дім вважає за краще, щоб міністр оборони США подорожував з Трампом і менше спілкувався з союзниками.

Видання наголошує, що знервованість і розчарування в Європі контрастують з коротким припливом оптимізму після червневого саміту НАТО, на якому Трамп пообіцяв відданість Альянсу. Позитивні зустрічі президента з іншими очільниками країн-членів НАТО і його відмова від звичної критики на адресу країн-членів стали саме тією відлигою, на яку сподівалися багато союзників. Тепер ті, хто хоче озброїти Україну, просто чекають, чи переросте нова риторика Трампа в дії.