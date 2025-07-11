Побиття двох українок через національність у Чехії: чоловік отримав умовний термін

У Чехії 50-річному Зденеку Гольцкнехту, якого судили за обвинуваченням у нападі та побитті двох громадянок України у 2023 році через їхню національність, дали умовне покарання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на чеські медіа Deník.cz та České noviny.

Зазначається, що напад стався 13 серпня 2023 року у місті Пласи. Тоді Гольцкнехт –– власник ярмаркових атракціонів –– їхав на автівці, щоб зібрати атракціони.

Однак біля роликової траси сиділи дві українки з дітьми, які нібито йому заважали.

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Згідно з обвинувальним актом, який базувався на свідченнях жінок, коли чех дізнався, що жінки з України, він почав із ними лаятися.

Після цього він нібито підійшов до однієї із жінок і вдарив її по обличчю. Тоді українка сіла в його машину й хотіла забрати ключі, пише портал.

Коли Гольцкнехт хотів витягнути її звідти, на нього ззаду напала інша 34-річна українка, яку він потім теж нібито бив в обличчя, доки вона не впала й не зазнала травм. За даними обвинувачення, жінкам після нападу потрібні були операції та госпіталізація.

Тим часом адвокат Гольцкнехта стверджував, що свідки не змогли підтвердити свідчення українок і що в крові однієї з них виявили алкоголь.

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Чоловіка звинувачували в завданні тілесних ушкоджень, хуліганстві й насильстві проти групи осіб і проти окремої особи. Однак суд визнав його винним лише в хуліганстві й призначив умовне покарання у вигляді 1,5 терміну ув’язнення, відстроченим на випробувальний термін 18 місяців.

Суддя пояснила, що остаточно довести, що Гольцкнехт скоїв напад через національність українок, було неможливо. Крім того, вона вказала на суперечності у свідченнях потерпілих.