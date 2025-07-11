Избиение двух украинок из-за национальности в Чехии: мужчина получил условный срок

В Чехии 50-летнему Зденеку Гольцкнехту, которого судили по обвинению в нападении и избиении двух гражданок Украины в 2023 году из-за их национальности, дали условное наказание.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на чешские медиа Deník.cz и České noviny.

Отмечается, что нападение произошло 13 августа 2023 года в городе Пласы. Тогда Гольцкнехт - владелец ярмарочных аттракционов - ехал на машине, чтобы собрать аттракционы.

Однако возле роликовой трассы сидели две украинки с детьми, которые якобы ему мешали.

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Согласно обвинительному акту, который базировался на показаниях женщин, когда чех узнал, что женщины из Украины, он начал с ними ругаться.

После этого он якобы подошел к одной из женщин и ударил ее по лицу. Тогда украинка села в его машину и хотела забрать ключи, пишет портал.

Когда Гольцкнехт хотел вытащить ее оттуда, на него сзади напала другая 34-летняя украинка, которую он потом тоже якобы бил в лицо, пока она не упала и не получила травмы. По данным обвинения, женщинам после нападения потребовались операции и госпитализация.

Между тем адвокат Гольцкнехта утверждал, что свидетели не смогли подтвердить показания украинок и что в крови одной из них обнаружили алкоголь.

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Мужчину обвиняли в нанесении телесных повреждений, хулиганстве и насилии против группы лиц и против отдельного лица. Однако суд признал его виновным только в хулиганстве и назначил условное наказание в виде 1,5 срока заключения, отсроченным на испытательный срок 18 месяцев.

Судья пояснила, что окончательно доказать, что Гольцкнехт совершил нападение из-за национальности украинок, было невозможно. Кроме того, она указала на противоречия в показаниях потерпевших.