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Новини Атака безпілотників
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Окупанти запустили безпілотники по Україні, - Повітряні сили

ворог атакує шахедами

Вдень суботи, 12 липня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Група БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 14:57.

О 16:24 повідомлялося:

  • БпЛА  на півночі Чернігівщини в районі Новгород - Сіверського.
  • БпЛА  на Сумщині в районі Дубов'язівки.

Чернігів залишайтесь в укриттях! БпЛА в напрямку міста, - повідомлялося о 16:48.

БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину, - повідомлялося о 17:05.

БпЛА північніше Києва, курс західний,- повідомлялося о 17:26.

О 18:02 ПС повідомили:

  • БпЛА в північній та східній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в напрямку Києва, з північно-східного напрямку.

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Ворог не припиняє терор ні на день ні на ніч ,а чи анологічна відповідь є по рашистану ? ворог розуміє тільки силу і ті хто думає що рашиський чорт порозумнішає, це маячня ,тільки знищення рашиської паскуди прискорить крах імперії зла і огидного шовіністичного "русского мира".
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12.07.2025 18:40 Відповісти
Цієї ночі з'явилась думка, як захистити вікно від вибухової хвилі: Відкрити вікно, через верх перекинути на вулицю штору і причинити створку.
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12.07.2025 18:45 Відповісти
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12.07.2025 18:50 Відповісти
Польща, піднімай винищувачі
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12.07.2025 19:00 Відповісти
Сьогоднішня масова атака по містах на заході України показала, що шахеди безперешкодно летять через всю країну.
Так летіли цієї ночі
Тобто, жодних засобів від східного до західного кордону для знищення Шахедів не існує?
Але ж наш боневтік постійно потужно гундосить про нові ракети, дрони перехоплювачі... , а притулені блаЗЕні постійно збирають, то на русоріз, то на пімсту, то на перехоплювачі...А потім купують "супутник" і бійців ППО в піхоту переводять...
Наш римський турист "Зеленський наприкінці липня може відвідати Фінляндію," - ЗМІ
Цікаво, якщо оголосити збір на СЛУГОРІЗ , - як швидко він буде закритий?
Р.S. Окупант планомірно та впевнено йде до 1000 ударів в день. А всі ,ті рути,пекла,паляниці,трембіти та бобри існують лише в потужно нанюханій голові Зеленського. В якій він вже війну закінчив.

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12.07.2025 19:04 Відповісти
 
 