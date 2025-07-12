Окупанти запустили безпілотники по Україні, - Повітряні сили
Вдень суботи, 12 липня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Група БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 14:57.
О 16:24 повідомлялося:
- БпЛА на півночі Чернігівщини в районі Новгород - Сіверського.
- БпЛА на Сумщині в районі Дубов'язівки.
Чернігів залишайтесь в укриттях! БпЛА в напрямку міста, - повідомлялося о 16:48.
БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину, - повідомлялося о 17:05.
БпЛА північніше Києва, курс західний,- повідомлялося о 17:26.
О 18:02 ПС повідомили:
- БпЛА в північній та східній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в напрямку Києва, з північно-східного напрямку.
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Так летіли цієї ночі
Тобто, жодних засобів від східного до західного кордону для знищення Шахедів не існує?
Але ж наш боневтік постійно потужно гундосить про нові ракети, дрони перехоплювачі... , а притулені блаЗЕні постійно збирають, то на русоріз, то на пімсту, то на перехоплювачі...А потім купують "супутник" і бійців ППО в піхоту переводять...
Наш римський турист "Зеленський наприкінці липня може відвідати Фінляндію," - ЗМІ
Цікаво, якщо оголосити збір на СЛУГОРІЗ , - як швидко він буде закритий?
Р.S. Окупант планомірно та впевнено йде до 1000 ударів в день. А всі ,ті рути,пекла,паляниці,трембіти та бобри існують лише в потужно нанюханій голові Зеленського. В якій він вже війну закінчив.