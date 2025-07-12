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Оккупанты запустили беспилотники по Украине, - Воздушные силы
Днем субботы, 12 июля, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Группа БпЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 14:57.
В 16:24 сообщалось:
- БпЛА на севере Черниговщины в районе Новгород - Северского.
- БпЛА на Сумщине в районе Дубовязовки.
Чернигов оставайтесь в укрытиях! БпЛА в направлении города, - сообщалось в 16:48.
БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину, - сообщалось в 17:05.
БпЛА севернее Киева, курс западный, - сообщалось в 17:26.
В 18:02 ВС сообщили:
- БпЛА в северной и восточной части Житомирщины, курс западный.
- БпЛА в направлении Киева, с северо-восточного направления.
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Так летіли цієї ночі
Тобто, жодних засобів від східного до західного кордону для знищення Шахедів не існує?
Але ж наш боневтік постійно потужно гундосить про нові ракети, дрони перехоплювачі... , а притулені блаЗЕні постійно збирають, то на русоріз, то на пімсту, то на перехоплювачі...А потім купують "супутник" і бійців ППО в піхоту переводять...
Наш римський турист "Зеленський наприкінці липня може відвідати Фінляндію," - ЗМІ
Цікаво, якщо оголосити збір на СЛУГОРІЗ , - як швидко він буде закритий?
Р.S. Окупант планомірно та впевнено йде до 1000 ударів в день. А всі ,ті рути,пекла,паляниці,трембіти та бобри існують лише в потужно нанюханій голові Зеленського. В якій він вже війну закінчив.
Але судячи, що шахедів небагато, і вони пролітають багато де, здається це розвідка перед масованою атакою: серед білого дня літають, фоткають, а вночі приведуть 500 іранців.
нах*й збивати цих? Якісь ракети витрачати. Набагато цікавіше, коли 500-700 налетить на все розвідане