Оккупанты запустили беспилотники по Украине, - Воздушные силы

Днем субботы, 12 июля, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа БпЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 14:57.

В 16:24 сообщалось:

БпЛА на севере Черниговщины в районе Новгород - Северского.

БпЛА на Сумщине в районе Дубовязовки.

Чернигов оставайтесь в укрытиях! БпЛА в направлении города, - сообщалось в 16:48.

БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину, - сообщалось в 17:05.

БпЛА севернее Киева, курс западный, - сообщалось в 17:26.

В 18:02 ВС сообщили:

БпЛА в северной и восточной части Житомирщины, курс западный.

БпЛА в направлении Киева, с северо-восточного направления.

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