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Новости Атака беспилотников
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Оккупанты запустили беспилотники по Украине, - Воздушные силы

Враг атакует шахедами

Днем субботы, 12 июля, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа БпЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 14:57.

В 16:24 сообщалось:

  • БпЛА на севере Черниговщины в районе Новгород - Северского.
  • БпЛА на Сумщине в районе Дубовязовки.

Чернигов оставайтесь в укрытиях! БпЛА в направлении города, - сообщалось в 16:48.

БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину, - сообщалось в 17:05.

БпЛА севернее Киева, курс западный, - сообщалось в 17:26.

В 18:02 ВС сообщили:

  • БпЛА в северной и восточной части Житомирщины, курс западный.
  • БпЛА в направлении Киева, с северо-восточного направления.

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беспилотник (3919) атака (450) Воздушные силы (2513)


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Ворог не припиняє терор ні на день ні на ніч ,а чи анологічна відповідь є по рашистану ? ворог розуміє тільки силу і ті хто думає що рашиський чорт порозумнішає, це маячня ,тільки знищення рашиської паскуди прискорить крах імперії зла і огидного шовіністичного "русского мира".
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12.07.2025 18:40 Ответить
Цієї ночі з'явилась думка, як захистити вікно від вибухової хвилі: Відкрити вікно, через верх перекинути на вулицю штору і причинити створку.
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12.07.2025 18:45 Ответить
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12.07.2025 18:50 Ответить
Польща, піднімай винищувачі
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12.07.2025 19:00 Ответить
Сьогоднішня масова атака по містах на заході України показала, що шахеди безперешкодно летять через всю країну.
Так летіли цієї ночі
Тобто, жодних засобів від східного до західного кордону для знищення Шахедів не існує?
Але ж наш боневтік постійно потужно гундосить про нові ракети, дрони перехоплювачі... , а притулені блаЗЕні постійно збирають, то на русоріз, то на пімсту, то на перехоплювачі...А потім купують "супутник" і бійців ППО в піхоту переводять...
Наш римський турист "Зеленський наприкінці липня може відвідати Фінляндію," - ЗМІ
Цікаво, якщо оголосити збір на СЛУГОРІЗ , - як швидко він буде закритий?
Р.S. Окупант планомірно та впевнено йде до 1000 ударів в день. А всі ,ті рути,пекла,паляниці,трембіти та бобри існують лише в потужно нанюханій голові Зеленського. В якій він вже війну закінчив.

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12.07.2025 19:04 Ответить
Новостью стало если бы не запустили. Но все збс(есть всякие договоренности по последним сообщениям).
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12.07.2025 19:22 Ответить
цілодобовий терор.

Але судячи, що шахедів небагато, і вони пролітають багато де, здається це розвідка перед масованою атакою: серед білого дня літають, фоткають, а вночі приведуть 500 іранців.

нах*й збивати цих? Якісь ракети витрачати. Набагато цікавіше, коли 500-700 налетить на все розвідане
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12.07.2025 19:31 Ответить
 
 