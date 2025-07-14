Росіяни атакували Златопіль на Харківщині: одна загибла і семеро постраждалих, зокрема дитина
Сьогодні, 14 липня, російські війська здійснили атаку на місто Златопіль у Харківській області із використанням БпЛА, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, завдано удару БпЛА типу "Герань-2".
Зазначається, що на цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них - 13-річна дитина.
Медики оперативно надають допомогу. Усі профільні служби працюють на місці.
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