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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни атакували Златопіль на Харківщині: одна загибла і семеро постраждалих, зокрема дитина

Російські обстріли Харківщини

Сьогодні, 14 липня, російські війська здійснили атаку на місто Златопіль у Харківській області із використанням БпЛА, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, завдано удару БпЛА типу "Герань-2".

Зазначається, що на цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них - 13-річна дитина.

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Медики оперативно надають допомогу. Усі профільні служби працюють на місці.

Автор: 

обстріл (29848) Харківська область (1281) Лозівський район (8) Златопіль (4)


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