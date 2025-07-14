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Новини Викриття шахрайської кіберкампанії
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Поліція викрила хакерів, які викрали 4 млн гривень з рахунків українських підприємств: їм оголошено про підозри

викриття кібершахраїв

Правоохоронці викрили хакерів, які інфікували комп’ютери бухгалтерів українських фірм шкідливим програмним забезпеченням та викрали з рахунків підприємств 4 мільйони гривень. Ділкам оголошено про підозри.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановили поліцейські, зловмисники, розподіливши між собою обов’язки, атакували системи бухгалтерського обліку юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Отримавши прихований від користувачів віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерії, фігуранти перераховували кошти на заздалегідь підготовлені підконтрольні рахунки фізичних осіб-підприємців під приводом сплати за надані послуги, та в подальшому обготівковували їх.

Поліцейські встановили організатора злочинної схеми та його поплічника. Останній відповідав за формування розгалуженої мережі дропів. Деякі з них за грошову винагороду зареєструвалися як ФОПи і передавали свої банківські рахунки в користування зловмисникам.

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Окрім цього, до схеми залучалися особи, які реєстрували акаунти на криптобіржах і здавали їх в оренду членам угруповання.

У такий спосіб ділки викрали майже 4 мільйона гривень з рахунків українських підприємств.

Слідчі Нацполіції оголосили чоловікам підозри за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. До організатора застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

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Автор: 

шахрайство (1130) Нацполіція (15352) кібератака (424)


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Підприємці, які регулярно обкрадають своїх працівників - хароші. А гакери, які обкрадають підприємців - погані.
Не плутайте!
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14.07.2025 17:04 Відповісти
Відразу видно шарікова з позицією "взять всьо і падєліть"
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14.07.2025 17:08 Відповісти
 
 