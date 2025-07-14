Полиция разоблачила хакеров, которые похитили 4 млн гривен со счетов украинских предприятий: им объявлено о подозрении
Правоохранители разоблачили хакеров, которые инфицировали компьютеры бухгалтеров украинских фирм вредоносным программным обеспечением и похитили со счетов предприятий 4 миллиона гривен. Дельцам объявлено о подозрениях.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как установили полицейские, злоумышленники, распределив между собой обязанности, атаковали системы бухгалтерского учета юридических лиц с помощью вредоносного программного обеспечения.
Получив скрытый от пользователей удаленный доступ к компьютерам бухгалтерии, фигуранты перечисляли средства на заранее подготовленные подконтрольные счета физических лиц-предпринимателей под предлогом уплаты за предоставленные услуги, и в дальнейшем обналичивали их.
Полицейские установили организатора преступной схемы и его соратника. Последний отвечал за формирование разветвленной сети дропов. Некоторые из них за денежное вознаграждение зарегистрировались как ФЛП и передавали свои банковские счета в пользование злоумышленникам.
Кроме этого, к схеме привлекались лица, которые регистрировали аккаунты на криптобиржах и сдавали их в аренду членам группировки.
Таким образом дельцы похитили почти 4 миллиона гривен со счетов украинских предприятий.
Следователи Нацполиции объявили мужчинам подозрения по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. К организатору применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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