Полиция разоблачила хакеров, которые похитили 4 млн гривен со счетов украинских предприятий: им объявлено о подозрении

Правоохранители разоблачили хакеров, которые инфицировали компьютеры бухгалтеров украинских фирм вредоносным программным обеспечением и похитили со счетов предприятий 4 миллиона гривен. Дельцам объявлено о подозрениях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как установили полицейские, злоумышленники, распределив между собой обязанности, атаковали системы бухгалтерского учета юридических лиц с помощью вредоносного программного обеспечения.

Получив скрытый от пользователей удаленный доступ к компьютерам бухгалтерии, фигуранты перечисляли средства на заранее подготовленные подконтрольные счета физических лиц-предпринимателей под предлогом уплаты за предоставленные услуги, и в дальнейшем обналичивали их.

Полицейские установили организатора преступной схемы и его соратника. Последний отвечал за формирование разветвленной сети дропов. Некоторые из них за денежное вознаграждение зарегистрировались как ФЛП и передавали свои банковские счета в пользование злоумышленникам.

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Кроме этого, к схеме привлекались лица, которые регистрировали аккаунты на криптобиржах и сдавали их в аренду членам группировки.

Таким образом дельцы похитили почти 4 миллиона гривен со счетов украинских предприятий.

Следователи Нацполиции объявили мужчинам подозрения по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. К организатору применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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