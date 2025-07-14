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Новини Членство України в ЄС
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Президент Хорватії Міланович обурений ставленням ЄС до України: Ці люди, здається, одержимі

Міланович про членство України в ЄС

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що у Європейському Союзі нібито "одержимі" Україною, і ставляться до неї інакше, ніж до інших країн – кандидатів на вступ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jutarnji list.

Як зазначається, Міланович заявив, що твердження про те, що Україна є найближчою до членства в ЄС, є "нахабною образою таких країн, як Чорногорія та Північна Македонія".

"Мені здається дедалі імовірнішим, що цей цинізм і нахабство певних європейських структур неможливо зупинити. Ці люди, здається, одержимі Україною, ніби це їхній спосіб утриматися при владі", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Хорватії Пленкович звинуватив президента Мілановича у тому, що той більше захищає інтереси Кремля, ніж власної країни

Крім того хорватський президент заявив, що " Україна – це країна, яка перебуває у стані війни, не має чітко визнаної території і не здатна себе фінансувати".

Водночас пізніше Міланович зазначив, що Україна "вступить до ЄС незалежно від того, що про це думаю я чи (прем'єр-міністр Хорватії Андрей, – Ред.) Пленкович", додавши, що країну "розчленували росіяни, а потім - ми (Європа)".

Також читайте: Жоден хорватський солдат не поїде в Україну, це повністю виключено, - Міланович

Автор: 

Хорватія (306) членство в ЄС (1335) Євросоюз (13851) Міланович Зоран (8)


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Топ коментарі
+7
Міланович, як і Фіцо з Орбаном, почав вважать, що Україна "краде" гроші, які "призначені" для ЇХ країн...
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14.07.2025 18:16 Відповісти
+7
Міланович - прорашиський політик, до відома.
На відміну від Пленковича.

Ну, така традиція в Хорватії - президнт прорашиський, протистоїть проєвросоюзівській коаліції в парламенті.
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14.07.2025 18:18 Відповісти
+6
В Хорватии только президент притрушенный. Правительство и страна в целом за Украину, оказывали помощь, включая военно-техническую.
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14.07.2025 18:20 Відповісти
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Видно, пам'ятає старі образи. Коли "святий" Володимир, вигнав хорватів з Карпат, під загрозою геноциду
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14.07.2025 18:14 Відповісти
В Хорватии только президент притрушенный. Правительство и страна в целом за Украину, оказывали помощь, включая военно-техническую.
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14.07.2025 18:20 Відповісти
Володимир не виганяв їх і не погрожував знищити, а підкорив і включив у склад держави. Міграцію хорватів на південь спровокувало значно раніше нашестя авар.
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14.07.2025 18:49 Відповісти
Вигнав "білих хорватів"
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14.07.2025 19:31 Відповісти
Белые хорваты с прикарпатья.
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14.07.2025 19:55 Відповісти
В Європі живуть золоті люди, якщо вони й досі вірять в українців. Афганців кинули Штати, коли побачили їх корупцію. А нам не дають втопитись ! Аби ще цих зєлєнських лідорів у лайні втопити, то і в ЄС та НАТО просили б.
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14.07.2025 18:14 Відповісти
і усього то навсього якихось 5...6 "потужних" менеджерів.
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14.07.2025 18:24 Відповісти
Їх вже вдвічі менше стало, бо дехто втік - і не повернули! Навіть потужні не витримують ... золотого дощу !
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14.07.2025 18:30 Відповісти
Міланович, як і Фіцо з Орбаном, почав вважать, що Україна "краде" гроші, які "призначені" для ЇХ країн...
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14.07.2025 18:16 Відповісти
Воно мабуть забуло, як Хорватію екстерном приймали в ЕС та НАТО, постачали зброю і надавали безвідсоткові кредити, які згодом списали. Як обросли пір'ям і стали на ноги, то гонор з'явився, а сусідня Сербія досі зуби гострить через неузгоджені територіальні проблеми. Мабуть у нього вибіркова амнезія.
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14.07.2025 18:33 Відповісти
До "халяви" швидко звикаєш...
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14.07.2025 18:38 Відповісти
..упыри, все на одно лицо.. где то я его уже видел.. у нас тоже был похожий персонаж..
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14.07.2025 18:17 Відповісти
І охота йому *******
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14.07.2025 18:17 Відповісти
Міланович - прорашиський політик, до відома.
На відміну від Пленковича.

Ну, така традиція в Хорватії - президнт прорашиський, протистоїть проєвросоюзівській коаліції в парламенті.
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14.07.2025 18:18 Відповісти
Чувак або дурника вмикає, або не пам'ятає, що з Хорватією відбувалося у 91-95-му роках.
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14.07.2025 18:21 Відповісти
не хоче згадувати, бо прорашиський, а всі прорашисти - просербські
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14.07.2025 18:31 Відповісти
Хто б ще сумнівався- найбільш активні посіпаки нациської Німеччини ,отримавши по іб**щу після розгрому у ІІ світовій війні, зараз кинулися створювати "Каолицію зашкварених", щоб максимально ср*ти Европі і Україні на кацапські криваві гроші..
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14.07.2025 18:29 Відповісти
Дурбецало, хорвати за Україну, як вся держава так і окремі люди.
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14.07.2025 20:12 Відповісти
В другій світовій на боці Германіі проти СРСР воювали; Болгарія, Хорватія, Угорщина, Румунія та Словаччина. Кожен із цих союзників Німеччини https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/64634/uk брав участь у Голокості, вбиваючи євреїв або передаючи їх під опіку Німеччини для вбивства.
Співпадіння - не міркую!
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14.07.2025 18:31 Відповісти
"Хорват!" - це файна лайка, коли при нічному поході в сортир зпросоння ******* об кут якихось мебелів!
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14.07.2025 19:02 Відповісти
Пане Мілановичу, скільки бойових корпусів та бригад мають вкупі шановні Чорногорія і Північна Македонія ??? Отож !!! Саме тому в ЄС і одержимі саме УКРАЇНОЮ. Про яку образу цих малесеньких країн йдеться ??? Вони можуть вступити до ЄС разом з нашою ДЕРЖАВОЮ. Ми - тільки за. Будемо відвертими, часи могутності македонських греків і слов"ян назавжди минули ще за часів Олександра Великого. Тепер маємо новітній етап відродження РУСИ-УКРАЇНИ - величної слов"янської держави, яка неминуче знищить недобитий московський улус Орди і стане запорукою спокою, миру і стабільності принаймні у европейській частині світу та на дотичних територіях Азії.
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14.07.2025 19:04 Відповісти
Україна платить за європейські цінності кров'ю, тож захлопнув @бальник і пішов нах..!
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14.07.2025 19:12 Відповісти
ці всі фіци, орбани, мілановичі - вирок для системи управління ЄС.
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14.07.2025 19:18 Відповісти
ЗораЛ з російским членом в роті може говорити про розчленування.
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14.07.2025 19:29 Відповісти
 
 