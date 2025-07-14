Президент Хорватії Міланович обурений ставленням ЄС до України: Ці люди, здається, одержимі
Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що у Європейському Союзі нібито "одержимі" Україною, і ставляться до неї інакше, ніж до інших країн – кандидатів на вступ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jutarnji list.
Як зазначається, Міланович заявив, що твердження про те, що Україна є найближчою до членства в ЄС, є "нахабною образою таких країн, як Чорногорія та Північна Македонія".
"Мені здається дедалі імовірнішим, що цей цинізм і нахабство певних європейських структур неможливо зупинити. Ці люди, здається, одержимі Україною, ніби це їхній спосіб утриматися при владі", – сказав він.
Крім того хорватський президент заявив, що " Україна – це країна, яка перебуває у стані війни, не має чітко визнаної території і не здатна себе фінансувати".
Водночас пізніше Міланович зазначив, що Україна "вступить до ЄС незалежно від того, що про це думаю я чи (прем'єр-міністр Хорватії Андрей, – Ред.) Пленкович", додавши, що країну "розчленували росіяни, а потім - ми (Європа)".
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На відміну від Пленковича.
Ну, така традиція в Хорватії - президнт прорашиський, протистоїть проєвросоюзівській коаліції в парламенті.
Співпадіння - не міркую!