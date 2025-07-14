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Новости Членство Украины в ЕС
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Президент Хорватии Миланович возмущен отношением ЕС к Украине: Эти люди, кажется, одержимы

Миланович о членстве Украины в ЕС

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в Европейском Союзе якобы "одержимы" Украиной, и относятся к ней иначе, чем к другим странам - кандидатам на вступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jutarnji list.

Как отмечается, Миланович заявил, что утверждение о том, что Украина является ближайшей к членству в ЕС, является "наглым оскорблением таких стран, как Черногория и Северная Македония".

"Мне кажется все более вероятным, что этот цинизм и наглость определенных европейских структур невозможно остановить. Эти люди, кажется, одержимы Украиной, будто это их способ удержаться у власти", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Хорватии Пленкович обвинил президента Милановича в том, что тот больше защищает интересы Кремля, чем собственной страны

Кроме того хорватский президент заявил, что "Украина - это страна, которая находится в состоянии войны, не имеет четко признанной территории и не способна себя финансировать".

В то же время позже Миланович отметил, что Украина "вступит в ЕС независимо от того, что об этом думаю я или (премьер-министр Хорватии Андрей, - Ред.) Пленкович", добавив, что страну "расчленили россияне, а потом - мы (Европа)".

Также читайте: Ни один хорватский солдат не поедет в Украину, это полностью исключено, - Миланович

Автор: 

Хорватия (273) членство в ЕС (1094) Евросоюз (17384) Миланович Зоран (8)


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Топ комментарии
+7
Міланович, як і Фіцо з Орбаном, почав вважать, що Україна "краде" гроші, які "призначені" для ЇХ країн...
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14.07.2025 18:16 Ответить
+7
Міланович - прорашиський політик, до відома.
На відміну від Пленковича.

Ну, така традиція в Хорватії - президнт прорашиський, протистоїть проєвросоюзівській коаліції в парламенті.
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14.07.2025 18:18 Ответить
+6
В Хорватии только президент притрушенный. Правительство и страна в целом за Украину, оказывали помощь, включая военно-техническую.
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14.07.2025 18:20 Ответить
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Видно, пам'ятає старі образи. Коли "святий" Володимир, вигнав хорватів з Карпат, під загрозою геноциду
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14.07.2025 18:14 Ответить
В Хорватии только президент притрушенный. Правительство и страна в целом за Украину, оказывали помощь, включая военно-техническую.
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14.07.2025 18:20 Ответить
Володимир не виганяв їх і не погрожував знищити, а підкорив і включив у склад держави. Міграцію хорватів на південь спровокувало значно раніше нашестя авар.
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14.07.2025 18:49 Ответить
Вигнав "білих хорватів"
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14.07.2025 19:31 Ответить
Белые хорваты с прикарпатья.
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14.07.2025 19:55 Ответить
В Європі живуть золоті люди, якщо вони й досі вірять в українців. Афганців кинули Штати, коли побачили їх корупцію. А нам не дають втопитись ! Аби ще цих зєлєнських лідорів у лайні втопити, то і в ЄС та НАТО просили б.
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14.07.2025 18:14 Ответить
і усього то навсього якихось 5...6 "потужних" менеджерів.
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14.07.2025 18:24 Ответить
Їх вже вдвічі менше стало, бо дехто втік - і не повернули! Навіть потужні не витримують ... золотого дощу !
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14.07.2025 18:30 Ответить
Міланович, як і Фіцо з Орбаном, почав вважать, що Україна "краде" гроші, які "призначені" для ЇХ країн...
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14.07.2025 18:16 Ответить
Воно мабуть забуло, як Хорватію екстерном приймали в ЕС та НАТО, постачали зброю і надавали безвідсоткові кредити, які згодом списали. Як обросли пір'ям і стали на ноги, то гонор з'явився, а сусідня Сербія досі зуби гострить через неузгоджені територіальні проблеми. Мабуть у нього вибіркова амнезія.
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14.07.2025 18:33 Ответить
До "халяви" швидко звикаєш...
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14.07.2025 18:38 Ответить
..упыри, все на одно лицо.. где то я его уже видел.. у нас тоже был похожий персонаж..
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14.07.2025 18:17 Ответить
І охота йому *******
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14.07.2025 18:17 Ответить
Міланович - прорашиський політик, до відома.
На відміну від Пленковича.

Ну, така традиція в Хорватії - президнт прорашиський, протистоїть проєвросоюзівській коаліції в парламенті.
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14.07.2025 18:18 Ответить
Чувак або дурника вмикає, або не пам'ятає, що з Хорватією відбувалося у 91-95-му роках.
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14.07.2025 18:21 Ответить
не хоче згадувати, бо прорашиський, а всі прорашисти - просербські
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14.07.2025 18:31 Ответить
Хто б ще сумнівався- найбільш активні посіпаки нациської Німеччини ,отримавши по іб**щу після розгрому у ІІ світовій війні, зараз кинулися створювати "Каолицію зашкварених", щоб максимально ср*ти Европі і Україні на кацапські криваві гроші..
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14.07.2025 18:29 Ответить
Дурбецало, хорвати за Україну, як вся держава так і окремі люди.
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14.07.2025 20:12 Ответить
В другій світовій на боці Германіі проти СРСР воювали; Болгарія, Хорватія, Угорщина, Румунія та Словаччина. Кожен із цих союзників Німеччини https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/64634/uk брав участь у Голокості, вбиваючи євреїв або передаючи їх під опіку Німеччини для вбивства.
Співпадіння - не міркую!
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14.07.2025 18:31 Ответить
"Хорват!" - це файна лайка, коли при нічному поході в сортир зпросоння ******* об кут якихось мебелів!
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14.07.2025 19:02 Ответить
Пане Мілановичу, скільки бойових корпусів та бригад мають вкупі шановні Чорногорія і Північна Македонія ??? Отож !!! Саме тому в ЄС і одержимі саме УКРАЇНОЮ. Про яку образу цих малесеньких країн йдеться ??? Вони можуть вступити до ЄС разом з нашою ДЕРЖАВОЮ. Ми - тільки за. Будемо відвертими, часи могутності македонських греків і слов"ян назавжди минули ще за часів Олександра Великого. Тепер маємо новітній етап відродження РУСИ-УКРАЇНИ - величної слов"янської держави, яка неминуче знищить недобитий московський улус Орди і стане запорукою спокою, миру і стабільності принаймні у европейській частині світу та на дотичних територіях Азії.
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14.07.2025 19:04 Ответить
Україна платить за європейські цінності кров'ю, тож захлопнув @бальник і пішов нах..!
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14.07.2025 19:12 Ответить
ці всі фіци, орбани, мілановичі - вирок для системи управління ЄС.
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14.07.2025 19:18 Ответить
ЗораЛ з російским членом в роті може говорити про розчленування.
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14.07.2025 19:29 Ответить
 
 