Президент Хорватии Миланович возмущен отношением ЕС к Украине: Эти люди, кажется, одержимы
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в Европейском Союзе якобы "одержимы" Украиной, и относятся к ней иначе, чем к другим странам - кандидатам на вступление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jutarnji list.
Как отмечается, Миланович заявил, что утверждение о том, что Украина является ближайшей к членству в ЕС, является "наглым оскорблением таких стран, как Черногория и Северная Македония".
"Мне кажется все более вероятным, что этот цинизм и наглость определенных европейских структур невозможно остановить. Эти люди, кажется, одержимы Украиной, будто это их способ удержаться у власти", - сказал он.
Кроме того хорватский президент заявил, что "Украина - это страна, которая находится в состоянии войны, не имеет четко признанной территории и не способна себя финансировать".
В то же время позже Миланович отметил, что Украина "вступит в ЕС независимо от того, что об этом думаю я или (премьер-министр Хорватии Андрей, - Ред.) Пленкович", добавив, что страну "расчленили россияне, а потом - мы (Европа)".
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На відміну від Пленковича.
Ну, така традиція в Хорватії - президнт прорашиський, протистоїть проєвросоюзівській коаліції в парламенті.
Співпадіння - не міркую!