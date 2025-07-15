Словаччина і Мальта продовжують блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ
Посли країн Євросоюзу у вівторок, 15 липня, не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії через незгоду Словаччини та Мальти.
Про це повідомили два дипломатичні джерела у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За їхніми словами, обидві країни не готові підтримати нові обмеження, тому питання не виносили на голосування.
Обговорення пакета санкцій перенесено на засідання Coreper (Комітету постійних представників країн ЄС), яке відбудеться 16 липня о 9:00 ранку.
Раніше про це також повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, за інформацією якого Словаччина й Мальта просигналізували, що наразі не підтримають рішення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wild MadDog
показати весь коментар15.07.2025 15:37 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Oleksandr Russu
показати весь коментар15.07.2025 15:52 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар15.07.2025 16:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nika Vesela
показати весь коментар15.07.2025 16:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар15.07.2025 18:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль