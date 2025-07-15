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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина і Мальта продовжують блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Санкції проти РФ

Посли країн Євросоюзу у вівторок, 15 липня, не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії через незгоду Словаччини та Мальти.

Про це повідомили два дипломатичні джерела у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За їхніми словами, обидві країни не готові підтримати нові обмеження, тому питання не виносили на голосування.

Обговорення пакета санкцій перенесено на засідання Coreper (Комітету постійних представників країн ЄС), яке відбудеться 16 липня о 9:00 ранку.

Раніше про це також повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, за інформацією якого Словаччина й Мальта просигналізували, що наразі не підтримають рішення.

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Автор: 

санкції (12365) Словаччина (1157) Євросоюз (13860) Мальта (104)


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кацапські грошики у дії
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15.07.2025 15:37 Відповісти
Країна, розміром з місто, блокує ініціативу цілого блоку ЄС...
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15.07.2025 15:52 Відповісти
То заблокувати їм дотаціі від ЄС !!))
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15.07.2025 16:18 Відповісти
Набридло. Ніхто вже не переймається в ЄС наскільки нікчемно вони виглядають особливо в очах путіна, сі, кімчена і навіть.хусітів в сандалях.
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15.07.2025 16:45 Відповісти
Достатньо мати свою кишенькову Мальту і триндець ЄС.
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15.07.2025 18:22 Відповісти
 
 