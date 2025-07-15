Словаччина і Мальта продовжують блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Посли країн Євросоюзу у вівторок, 15 липня, не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії через незгоду Словаччини та Мальти.

Про це повідомили два дипломатичні джерела у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За їхніми словами, обидві країни не готові підтримати нові обмеження, тому питання не виносили на голосування.

Обговорення пакета санкцій перенесено на засідання Coreper (Комітету постійних представників країн ЄС), яке відбудеться 16 липня о 9:00 ранку.

Раніше про це також повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, за інформацією якого Словаччина й Мальта просигналізували, що наразі не підтримають рішення.

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