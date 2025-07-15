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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия и Мальта продолжают блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Санкции против РФ

Послы стран Евросоюза во вторник, 15 июля, не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России из-за несогласия Словакии и Мальты.

Об этом сообщили два дипломатических источника в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По их словам, обе страны не готовы поддержать новые ограничения, поэтому вопрос не выносили на голосование.

Обсуждение пакета санкций перенесено на заседание Coreper (Комитета постоянных представителей стран ЕС), которое состоится 16 июля в 9:00 утра.

Ранее об этом также сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, по информации которого Словакия и Мальта просигнализировали, что пока не поддержат решение.

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кацапські грошики у дії
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15.07.2025 15:37 Ответить
Країна, розміром з місто, блокує ініціативу цілого блоку ЄС...
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15.07.2025 15:52 Ответить
То заблокувати їм дотаціі від ЄС !!))
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15.07.2025 16:18 Ответить
Набридло. Ніхто вже не переймається в ЄС наскільки нікчемно вони виглядають особливо в очах путіна, сі, кімчена і навіть.хусітів в сандалях.
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15.07.2025 16:45 Ответить
 
 