Словакия и Мальта продолжают блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Послы стран Евросоюза во вторник, 15 июля, не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России из-за несогласия Словакии и Мальты.

Об этом сообщили два дипломатических источника в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По их словам, обе страны не готовы поддержать новые ограничения, поэтому вопрос не выносили на голосование.

Обсуждение пакета санкций перенесено на заседание Coreper (Комитета постоянных представителей стран ЕС), которое состоится 16 июля в 9:00 утра.

Ранее об этом также сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, по информации которого Словакия и Мальта просигнализировали, что пока не поддержат решение.

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