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Новини Зустріч Зеленського та Сіленії
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Зеленський зустрівся з прем’єркою Латвії Сіленею: обговорили оборонну підтримку України

Зеленський та Сіленія

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже символічно, що ця зустріч відбулася саме в День Української Державності. Дякую за цей жест, знак солідарності з нашим народом", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники обговорили оборонну підтримку для українських воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. А також дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів. 

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"Справедливість у цьому процесі має бути забезпечена. Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24742) Латвія (1378) Сіліня Евіка (1)


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Потужно, як завжди
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15.07.2025 18:57 Відповісти
Отримавши надпотужного собачого пеніса від Трампа, Зельман опять подався у мандри.
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15.07.2025 19:08 Відповісти
З Монако чи Кіпром ще зустрінься, ****
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15.07.2025 21:38 Відповісти
 
 