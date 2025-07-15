Зеленський зустрівся з прем’єркою Латвії Сіленею: обговорили оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже символічно, що ця зустріч відбулася саме в День Української Державності. Дякую за цей жест, знак солідарності з нашим народом", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники обговорили оборонну підтримку для українських воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. А також дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів.

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"Справедливість у цьому процесі має бути забезпечена. Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України", - сказав президент.