Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Силиней: обсудили оборонную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Очень символично, что эта встреча состоялась именно в День Украинской Государственности. Спасибо за этот жест, знак солидарности с нашим народом", - отметил Зеленский.

Собеседники обсудили оборонную поддержку для украинских воинов и ее финансирование с помощью европейских инструментов, в частности в рамках SAFE. А также дроны, евроинтеграцию и открытие переговорных кластеров.

Также читайте: Премьер Латвии Силиня прибыла в Киев

"Справедливость в этом процессе должна быть обеспечена. Благодарен народу и правительству Латвии за весомую помощь и новый оборонный пакет. Это хорошее усиление нашей армии. Спасибо за лидерство и готовность выделять даже больше чем 0,25% ВВП на поддержку Украины", - сказал президент.