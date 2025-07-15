Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Силиней: обсудили оборонную поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Очень символично, что эта встреча состоялась именно в День Украинской Государственности. Спасибо за этот жест, знак солидарности с нашим народом", - отметил Зеленский.
Собеседники обсудили оборонную поддержку для украинских воинов и ее финансирование с помощью европейских инструментов, в частности в рамках SAFE. А также дроны, евроинтеграцию и открытие переговорных кластеров.
"Справедливость в этом процессе должна быть обеспечена. Благодарен народу и правительству Латвии за весомую помощь и новый оборонный пакет. Это хорошее усиление нашей армии. Спасибо за лидерство и готовность выделять даже больше чем 0,25% ВВП на поддержку Украины", - сказал президент.
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