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Новости Встреча Зеленского и Силини
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Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Силиней: обсудили оборонную поддержку Украины

Зеленский и Силеня

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Очень символично, что эта встреча состоялась именно в День Украинской Государственности. Спасибо за этот жест, знак солидарности с нашим народом", - отметил Зеленский.

Собеседники обсудили оборонную поддержку для украинских воинов и ее финансирование с помощью европейских инструментов, в частности в рамках SAFE. А также дроны, евроинтеграцию и открытие переговорных кластеров.

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"Справедливость в этом процессе должна быть обеспечена. Благодарен народу и правительству Латвии за весомую помощь и новый оборонный пакет. Это хорошее усиление нашей армии. Спасибо за лидерство и готовность выделять даже больше чем 0,25% ВВП на поддержку Украины", - сказал президент.

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Потужно, як завжди
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15.07.2025 18:57 Ответить
Отримавши надпотужного собачого пеніса від Трампа, Зельман опять подався у мандри.
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15.07.2025 19:08 Ответить
 
 