Зеленський провів нараду з українськими дипломатами: Нарада з послами відбудеться вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

На нараді обговорювали прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідну роботу з державами, що поважають міжнародне право.

Також обговорили підготовку наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізацію завдань для українських представників за кордоном.

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"Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!" - розповів Зеленський.