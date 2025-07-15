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Новини Нарада Зеленського та українських дипломатів
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Зеленський провів нараду з українськими дипломатами: Нарада з послами відбудеться вже наступного тижня

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. 

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

На нараді обговорювали прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідну роботу з державами, що поважають міжнародне право. 

Також обговорили підготовку наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізацію завдань для українських представників за кордоном. 

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"Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!" - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24742) МЗС (4223) дипломати (571) Офіс Президента (2037)


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Ну яку нараду це безтолкове та бездарне чмо може провести. Воно елементарного поняття немає практично нівчому, дуб дубом.
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15.07.2025 19:47 Відповісти
Як у старому анекдоті про прапорщика - як прикрити рукою бейджик, то дуб дубом - а як відкрити беджик, то там написано "президент всея України"....
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15.07.2025 20:27 Відповісти
Ресторанний бізнес?
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15.07.2025 19:49 Відповісти
"""запасні варіанти " для "зелено- рашистської агентури і грабіжників " із подвійним громадянством.
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15.07.2025 20:03 Відповісти
Якась маячня. Так, є посада Завгосп Іноземних Справ. А до чого тут Офіс?
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15.07.2025 20:07 Відповісти
нарада з послицею в Болгарії відбудеться в сауні
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15.07.2025 20:14 Відповісти
Погомоніли, пісюнами помірялися...
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15.07.2025 20:19 Відповісти
коли нараду з фізиками-ядерщиками?
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15.07.2025 22:06 Відповісти
 
 