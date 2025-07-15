Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами: Совещание с послами состоится уже на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами - командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

На совещании обсуждали ускорение запуска Специального трибунала относительно преступления агрессии России против Украины и соответствующую работу с государствами, уважающими международное право.

Также обсудили подготовку совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизацию задач для украинских представителей за рубежом.

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"Третье - наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН. Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы - время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!" - рассказал Зеленский.