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Новости Совещание Зеленского и украинских дипломатов
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Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами: Совещание с послами состоится уже на следующей неделе

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами - командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

На совещании обсуждали ускорение запуска Специального трибунала относительно преступления агрессии России против Украины и соответствующую работу с государствами, уважающими международное право.

Также обсудили подготовку совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизацию задач для украинских представителей за рубежом.

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"Третье - наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН. Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы - время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!" - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21234) МИД (7051) дипломаты (641) Офис Президента (1806)


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Ну яку нараду це безтолкове та бездарне чмо може провести. Воно елементарного поняття немає практично нівчому, дуб дубом.
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15.07.2025 19:47 Ответить
Як у старому анекдоті про прапорщика - як прикрити рукою бейджик, то дуб дубом - а як відкрити беджик, то там написано "президент всея України"....
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15.07.2025 20:27 Ответить
Ресторанний бізнес?
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15.07.2025 19:49 Ответить
"""запасні варіанти " для "зелено- рашистської агентури і грабіжників " із подвійним громадянством.
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15.07.2025 20:03 Ответить
Якась маячня. Так, є посада Завгосп Іноземних Справ. А до чого тут Офіс?
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15.07.2025 20:07 Ответить
нарада з послицею в Болгарії відбудеться в сауні
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15.07.2025 20:14 Ответить
Погомоніли, пісюнами помірялися...
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15.07.2025 20:19 Ответить
 
 