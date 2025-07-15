Американець Мартіндейл, який 2 роки шпигував для Росії в Україні, отримав російський паспорт

Американець Деніел Мартиндейл, який передавав Росії дані про ЗСУ та коригував вогонь по українських захисниках під Вугледаром на Донеччині, отримав російський паспорт за указом Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

Чоловік отримав російський паспорт у представництві самопроголошеної ДНР у Москві. Крім того, його нагородили орденом "Донецької народної республіки".

Ватажок квазіреспубліки Денис Пушилін заявив, що це "найвища форма державної вдячності, знак особливої довіри та поваги".

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За словами Мартіндейла, він хоче жити в окупованому Маріуполі або анексованому Криму.

"Люди, які живуть у цих регіонах, вони, можливо, пережили те саме, що і я. І вони розуміють, що дійсно земля звільнилася від злочинної влади, і всі ми налаштовані на краще майбутнє", - сказав шпигун.

Що відомо про американця?

Історія Мартіндейла стала відома восени минулого року. У лютому 2022 року він приїхав в Україну з Польщі під виглядом волонтера і жив на вільній від окупації частині Донбасу.

Він зв’язався з російськими окупантами через акаунт у Telegram і "попросив про можливість зустрітися", після чого його направили "далі на схід".

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Мартіндейл оселився в селі Богоявленка Донецької області, яке контролювали Сили оборони, відстежував переміщення і позиції українських військ, зокрема місце розташування командного центру, і передавав дані окупантам. Паралельно він допомагав місцевим жителям збирати дрова і лагодити дахи, пошкоджені російськими обстрілами.

Коли в село зайшли російські війська, Мартіндейла вивезли до Ростова-на-Дону і перевіряли на детекторі брехні. Зараз він живе в Москві.

Американець зізнався, що вирішив допомагати Росії, тому що ця країна символізує для нього "традиційні цінності".