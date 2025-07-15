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Новини Американець-шпигун отримав паспорт РФ
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Американець Мартіндейл, який 2 роки шпигував для Росії в Україні, отримав російський паспорт

Американець Деніел Мартіндейл, який шпигував для Росії в Україні, отримав російський паспорт

Американець Деніел Мартиндейл, який передавав Росії дані про ЗСУ та коригував вогонь по українських захисниках під Вугледаром на Донеччині, отримав російський паспорт за указом Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

Чоловік отримав російський паспорт у представництві самопроголошеної ДНР у Москві. Крім того, його нагородили орденом "Донецької народної республіки".

Ватажок квазіреспубліки Денис Пушилін заявив, що це "найвища форма державної вдячності, знак особливої довіри та поваги".

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За словами Мартіндейла, він хоче жити в окупованому Маріуполі або анексованому Криму.

"Люди, які живуть у цих регіонах, вони, можливо, пережили те саме, що і я. І вони розуміють, що дійсно земля звільнилася від злочинної влади, і всі ми налаштовані на краще майбутнє", - сказав шпигун.

Що відомо про американця?

Історія Мартіндейла стала відома восени минулого року. У лютому 2022 року він приїхав в Україну з Польщі під виглядом волонтера і жив на вільній від окупації частині Донбасу.

Він зв’язався з російськими окупантами через акаунт у Telegram і "попросив про можливість зустрітися", після чого його направили "далі на схід".

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Мартіндейл оселився в селі Богоявленка Донецької області, яке контролювали Сили оборони, відстежував переміщення і позиції українських військ, зокрема місце розташування командного центру, і передавав дані окупантам. Паралельно він допомагав місцевим жителям збирати дрова і лагодити дахи, пошкоджені російськими обстрілами.

Коли в село зайшли російські війська, Мартіндейла вивезли до Ростова-на-Дону і перевіряли на детекторі брехні. Зараз він живе в Москві.

Американець зізнався, що вирішив допомагати Росії, тому що ця країна символізує для нього "традиційні цінності".

Автор: 

паспорт (1163) росія (66686) шпигунство (1031) війна в Україні (5247)


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Топ коментарі
+14
таким потрібно дарувати самокат
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15.07.2025 20:11 Відповісти
+14
А у США його як завжди за педофілію шукають чи щось новеньке?
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15.07.2025 20:12 Відповісти
+5
В сім'ї не без виродка
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15.07.2025 20:11 Відповісти
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В сім'ї не без виродка
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15.07.2025 20:11 Відповісти
І чим більша сша сім"я,тим більше виродків.
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15.07.2025 22:11 Відповісти
таким потрібно дарувати самокат
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15.07.2025 20:11 Відповісти
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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15.07.2025 20:12 Відповісти
нічого,через неділю йому п"яні патріоти носа зламають і він на собі почує всі "прєлєсті " кацапського життя
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15.07.2025 21:53 Відповісти
А у США його як завжди за педофілію шукають чи щось новеньке?
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15.07.2025 20:12 Відповісти
Так. Відсмоктував у неповнолітніх негрів.
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15.07.2025 20:30 Відповісти
Хлопці - сумна новина ...

На московитщині у самому центрі болот відбуваєтся ПОВІНЬ - я просто не міг знайти місця від мук страждальця !
Як ми після цього планетарного лиха будьмо тут продовжувати існувати у просторі нашої Земної кульки ?! Хлоп"ята -- що робить будьмо ?!! Требо рятувать московитських щурів !!!
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15.07.2025 20:15 Відповісти
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15.07.2025 20:17 Відповісти
цікаво він вже від громадянства США відмовився ?
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15.07.2025 20:19 Відповісти
нам зачем эта информация?,
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15.07.2025 20:19 Відповісти
как зачем,чтобы показать работу СБУ
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15.07.2025 20:21 Відповісти
Законна ціль.
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15.07.2025 20:27 Відповісти
нічого дивного-бо лайно до лайна...
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15.07.2025 20:19 Відповісти
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15.07.2025 20:19 Відповісти
Доблєсна СБУ ********.Це ж не художні фільми знімати
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15.07.2025 20:20 Відповісти
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15.07.2025 20:22 Відповісти
ну є дурники,що очаровуються московією , а потом драпають заідти як ошпарені , приклад чеченець департьє ...
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15.07.2025 20:22 Відповісти
Кажись спочатку був Саранськ,значить мордовець,а потім чеченець,а потім "мне стидно бить русским....",а потім"Если я когда-нибудь взгрустну по такой жизни, я могу несколько дней пожить в своем сарае",
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15.07.2025 21:07 Відповісти
Судячи по ротяці і губам традиційні цінності у цього американця це сосаніє православних куйов. Міг би й на Брайтоні таких знайти. Навіщо ці ,, ценності,, аж на Донбасі шукати.
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15.07.2025 20:28 Відповісти
Ось що таке збочення по американськи, або американська мрія навиворіт!
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15.07.2025 20:29 Відповісти
от дурачок. А міг би попросити гороховського, щоб той влаштував його на якусь посаду у Білий дім.
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15.07.2025 20:38 Відповісти
Приклад, типового коригувальника-убивціУкраінців, від московитів прутня!!
Він, має бути просто повішеним, як це дієва виконують автокранами, в Сирії !!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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15.07.2025 20:44 Відповісти
Що за розбазарювання ресурсів? Та у нього одніх нирок на десяток дронів.
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15.07.2025 20:53 Відповісти
Преклонение перед США дает свои ужасные плоды.
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15.07.2025 20:50 Відповісти
Та нічого,був вже в ди-ни-ер один американець, здається "Бентлі" називався,топив за "сруській мір",воював проти України,а потім кацапи йому віддячили тим,що "забаранили",а перед тим ще й у жопу ви....ли, цього чекає щось подібне.
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15.07.2025 20:55 Відповісти
Привити йому любов до самокатів
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15.07.2025 21:19 Відповісти
СБУ слідкує за журналістами... їм ніколи таких уодів ловити. Для Гундосого журналісти і антикорупціонери головні вороги.
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15.07.2025 21:21 Відповісти
Артур Бентли -2 (фильм ужасов)
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15.07.2025 21:34 Відповісти
Ой тримайте мене семеро ! Зараз поїде в рАдную говЄнь і в підʼїзді йому нагадають хто він і де його місце! Нагадять під двері, назвуть піндосом , а гЄрой еСвеО надає по писку !
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15.07.2025 21:48 Відповісти
Буданов, працюй.
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15.07.2025 22:19 Відповісти
 
 