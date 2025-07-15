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Новости Американец-шпион получил паспорт РФ
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Американец Мартиндейл, 2 года шпионивший для России в Украине, получил российский паспорт

Американец Дэниел Мартиндейл, который шпионил для России в Украине, получил российский паспорт

Американец Дэниел Мартиндейл, передававший России данные о ВСУ и корректировавший огонь по украинским защитникам под Угледаром на Донетчине, получил российский паспорт по указу Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские росСМИ.

Мужчина получил российский паспорт в представительстве самопровозглашенной ДНР в Москве. Кроме того, его наградили орденом "Донецкой народной республики".

Главарь квазиреспублики Денис Пушилин заявил, что это "высшая форма государственной благодарности, знак особого доверия и уважения".

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По словам Мартиндейла, он хочет жить в оккупированном Мариуполе или аннексированном Крыму.

"Люди, которые живут в этих регионах, они, возможно, пережили то же, что и я. И они понимают, что действительно земля освободилась от преступной власти, и все мы настроены на лучшее будущее", - сказал шпион.

Что известно об американце?

История Мартиндейла стала известна осенью прошлого года. В феврале 2022 года он приехал в Украину из Польши под видом волонтера и жил на свободной от оккупации части Донетчины.

Он связался с российскими оккупантами через аккаунт в Telegram и "попросил о возможности встретиться", после чего его направили "дальше на восток".

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Мартиндейл поселился в селе Богоявленка Донецкой области, которое контролировали Силы обороны, отслеживал перемещения и позиции украинских войск, в частности местоположение командного центра, и передавал данные оккупантам. Параллельно он помогал местным жителям собирать дрова и чинить крыши, поврежденные российскими обстрелами.

Когда в село зашли российские войска, Мартиндейла вывезли в Ростов-на-Дону и проверяли на детекторе лжи. Сейчас он живет в Москве.

Американец признался, что решил помогать России, потому что эта страна символизирует для него "традиционные ценности".

Автор: 

паспорт (1183) россия (96590) шпионаж (1426) война в Украине (5210)


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Топ комментарии
+7
А у США його як завжди за педофілію шукають чи щось новеньке?
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15.07.2025 20:12 Ответить
+6
таким потрібно дарувати самокат
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15.07.2025 20:11 Ответить
+4
как зачем,чтобы показать работу СБУ
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15.07.2025 20:21 Ответить
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В сім'ї не без виродка
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15.07.2025 20:11 Ответить
таким потрібно дарувати самокат
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15.07.2025 20:11 Ответить
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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15.07.2025 20:12 Ответить
А у США його як завжди за педофілію шукають чи щось новеньке?
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15.07.2025 20:12 Ответить
Так. Відсмоктував у неповнолітніх негрів.
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15.07.2025 20:30 Ответить
Хлопці - сумна новина ...

На московитщині у самому центрі болот відбуваєтся ПОВІНЬ - я просто не міг знайти місця від мук страждальця !
Як ми після цього планетарного лиха будьмо тут продовжувати існувати у просторі нашої Земної кульки ?! Хлоп"ята -- що робить будьмо ?!! Требо рятувать московитських щурів !!!
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15.07.2025 20:15 Ответить
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15.07.2025 20:17 Ответить
цікаво він вже від громадянства США відмовився ?
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15.07.2025 20:19 Ответить
нам зачем эта информация?,
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15.07.2025 20:19 Ответить
как зачем,чтобы показать работу СБУ
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15.07.2025 20:21 Ответить
Законна ціль.
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15.07.2025 20:27 Ответить
нічого дивного-бо лайно до лайна...
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15.07.2025 20:19 Ответить
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15.07.2025 20:19 Ответить
Доблєсна СБУ ********.Це ж не художні фільми знімати
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15.07.2025 20:20 Ответить
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15.07.2025 20:22 Ответить
ну є дурники,що очаровуються московією , а потом драпають заідти як ошпарені , приклад чеченець департьє ...
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15.07.2025 20:22 Ответить
Судячи по ротяці і губам традиційні цінності у цього американця це сосаніє православних куйов. Міг би й на Брайтоні таких знайти. Навіщо ці ,, ценності,, аж на Донбасі шукати.
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15.07.2025 20:28 Ответить
Ось що таке збочення по американськи, або американська мрія навиворіт!
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15.07.2025 20:29 Ответить
от дурачок. А міг би попросити гороховського, щоб той влаштував його на якусь посаду у Білий дім.
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15.07.2025 20:38 Ответить
Приклад, типового коригувальника-убивціУкраінців, від московитів прутня!!
Він, має бути просто повішеним, як це дієва виконують автокранами, в Сирії !!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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15.07.2025 20:44 Ответить
Що за розбазарювання ресурсів? Та у нього одніх нирок на десяток дронів.
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15.07.2025 20:53 Ответить
Преклонение перед США дает свои ужасные плоды.
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15.07.2025 20:50 Ответить
Та нічого,був вже в ди-ни-ер один американець, здається "Бентлі" називався,топив за "сруській мір",воював проти України,а потім кацапи йому віддячили тим,що "забаранили",а перед тим ще й у жопу ви....ли, цього чекає щось подібне.
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15.07.2025 20:55 Ответить
 
 