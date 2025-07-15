Американец Дэниел Мартиндейл, передававший России данные о ВСУ и корректировавший огонь по украинским защитникам под Угледаром на Донетчине, получил российский паспорт по указу Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские росСМИ.

Мужчина получил российский паспорт в представительстве самопровозглашенной ДНР в Москве. Кроме того, его наградили орденом "Донецкой народной республики".

Главарь квазиреспублики Денис Пушилин заявил, что это "высшая форма государственной благодарности, знак особого доверия и уважения".

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По словам Мартиндейла, он хочет жить в оккупированном Мариуполе или аннексированном Крыму.

"Люди, которые живут в этих регионах, они, возможно, пережили то же, что и я. И они понимают, что действительно земля освободилась от преступной власти, и все мы настроены на лучшее будущее", - сказал шпион.

Что известно об американце?

История Мартиндейла стала известна осенью прошлого года. В феврале 2022 года он приехал в Украину из Польши под видом волонтера и жил на свободной от оккупации части Донетчины.

Он связался с российскими оккупантами через аккаунт в Telegram и "попросил о возможности встретиться", после чего его направили "дальше на восток".

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Мартиндейл поселился в селе Богоявленка Донецкой области, которое контролировали Силы обороны, отслеживал перемещения и позиции украинских войск, в частности местоположение командного центра, и передавал данные оккупантам. Параллельно он помогал местным жителям собирать дрова и чинить крыши, поврежденные российскими обстрелами.

Когда в село зашли российские войска, Мартиндейла вывезли в Ростов-на-Дону и проверяли на детекторе лжи. Сейчас он живет в Москве.

Американец признался, что решил помогать России, потому что эта страна символизирует для него "традиционные ценности".