Американец Мартиндейл, 2 года шпионивший для России в Украине, получил российский паспорт
Американец Дэниел Мартиндейл, передававший России данные о ВСУ и корректировавший огонь по украинским защитникам под Угледаром на Донетчине, получил российский паспорт по указу Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские росСМИ.
Мужчина получил российский паспорт в представительстве самопровозглашенной ДНР в Москве. Кроме того, его наградили орденом "Донецкой народной республики".
Главарь квазиреспублики Денис Пушилин заявил, что это "высшая форма государственной благодарности, знак особого доверия и уважения".
По словам Мартиндейла, он хочет жить в оккупированном Мариуполе или аннексированном Крыму.
"Люди, которые живут в этих регионах, они, возможно, пережили то же, что и я. И они понимают, что действительно земля освободилась от преступной власти, и все мы настроены на лучшее будущее", - сказал шпион.
Что известно об американце?
История Мартиндейла стала известна осенью прошлого года. В феврале 2022 года он приехал в Украину из Польши под видом волонтера и жил на свободной от оккупации части Донетчины.
Он связался с российскими оккупантами через аккаунт в Telegram и "попросил о возможности встретиться", после чего его направили "дальше на восток".
Мартиндейл поселился в селе Богоявленка Донецкой области, которое контролировали Силы обороны, отслеживал перемещения и позиции украинских войск, в частности местоположение командного центра, и передавал данные оккупантам. Параллельно он помогал местным жителям собирать дрова и чинить крыши, поврежденные российскими обстрелами.
Когда в село зашли российские войска, Мартиндейла вывезли в Ростов-на-Дону и проверяли на детекторе лжи. Сейчас он живет в Москве.
Американец признался, что решил помогать России, потому что эта страна символизирует для него "традиционные ценности".
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На московитщині у самому центрі болот відбуваєтся ПОВІНЬ - я просто не міг знайти місця від мук страждальця !
Як ми після цього планетарного лиха будьмо тут продовжувати існувати у просторі нашої Земної кульки ?! Хлоп"ята -- що робить будьмо ?!! Требо рятувать московитських щурів !!!
Він, має бути просто повішеним, як це дієва виконують автокранами, в Сирії !!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!