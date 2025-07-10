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Новости Китайские шпионы собрали данные о ракете Нептун
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Задержание двух китайских шпионов в Украине: Пекин проверяет информацию

Задержание китайских шпионов. Пекин отреагировал

Пекин в данное время проверяет информацию о двух гражданах Китая, которых задержали в Украине по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ.

"Китай проверяет информацию. Если к этому причастны граждане Китая, мы защитим их законные права и интересы в соответствии с законом", - сказала она.

Напомним, 9 июля СБУ сообщила о задержании двух китайских шпионов, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун".

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Автор: 

Китай (3083) шпионаж (1426)


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Топ комментарии
+3
Китай - це найбільший ворог України, в услуженні якого кацапи.
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10.07.2025 14:44 Ответить
+2
А що там перевіряти: "вони звільнилися зі шпигунів ще у тому році"...
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10.07.2025 14:41 Ответить
+2
Намагалися видавати себе за уродзоних українців, нащадків запорізьких козаків!
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10.07.2025 14:41 Ответить
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А що там перевіряти: "вони звільнилися зі шпигунів ще у тому році"...
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10.07.2025 14:41 Ответить
Намагалися видавати себе за уродзоних українців, нащадків запорізьких козаків!
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10.07.2025 14:41 Ответить
Косоморді падли.
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10.07.2025 14:41 Ответить
Китай - це найбільший ворог України, в услуженні якого кацапи.
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10.07.2025 14:44 Ответить
Якщо кацапи в услуженні Китаю, то і Трамп з США в услуженні Китаю! Тут немає логіки. За росією і Трампом стоїть інша сила і це не Китай.
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10.07.2025 15:00 Ответить
Не тільки України, а всьго людства! Вони як таргани, сарана, **********.........!
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10.07.2025 15:03 Ответить
перерва в шпіонажі проти України на "два тижні", поки не перевірять всіх своїх шпіонів... з півтора міліарда

.
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10.07.2025 14:45 Ответить
В пекіні з часом дійдуть висновку, що вони взагалі не китайці, а "жовта чума" якась.....
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10.07.2025 14:46 Ответить
китайська гидота
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10.07.2025 14:52 Ответить
Якщо запропонують обмін, одна косоока мавпа на одну панду !
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10.07.2025 15:01 Ответить
70% всього **китайського**--це викрадення технологій. Майже всі авто дуже схожі на брендові авто Європи,Японії,ну може за виключенням якогось фонаря чи дзеркала.
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10.07.2025 15:10 Ответить
 
 