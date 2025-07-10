Задержание двух китайских шпионов в Украине: Пекин проверяет информацию
Пекин в данное время проверяет информацию о двух гражданах Китая, которых задержали в Украине по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ.
"Китай проверяет информацию. Если к этому причастны граждане Китая, мы защитим их законные права и интересы в соответствии с законом", - сказала она.
Напомним, 9 июля СБУ сообщила о задержании двух китайских шпионов, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун".
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