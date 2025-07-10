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Новини Китайські шпигуни збирали дані про ракету Нептун
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Затримання двох китайських шпигунів в Україні: Пекін перевіряє інформацію

Затримання китайських шпигунів. Пекін відреагував

Пекін наразі перевіряє інформацію щодо двох громадян Китаю, який затримали в Україні за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай перевіряє інформацію. Якщо до цього причетні громадяни Китаю, ми захистимо їхні законні права та інтереси відповідно до закону", - сказала вона.

Нагадаємо, 9 липня СБУ повідомила про затримання двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун".

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Автор: 

Китай (4757) шпигунство (1030)


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Топ коментарі
+8
Китай - це найбільший ворог України, в услуженні якого кацапи.
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10.07.2025 14:44 Відповісти
+5
А що там перевіряти: "вони звільнилися зі шпигунів ще у тому році"...
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10.07.2025 14:41 Відповісти
+3
Косоморді падли.
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10.07.2025 14:41 Відповісти
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А що там перевіряти: "вони звільнилися зі шпигунів ще у тому році"...
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10.07.2025 14:41 Відповісти
Намагалися видавати себе за уродзоних українців, нащадків запорізьких козаків!
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10.07.2025 14:41 Відповісти
Косоморді падли.
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10.07.2025 14:41 Відповісти
Китай - це найбільший ворог України, в услуженні якого кацапи.
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10.07.2025 14:44 Відповісти
Якщо кацапи в услуженні Китаю, то і Трамп з США в услуженні Китаю! Тут немає логіки. За росією і Трампом стоїть інша сила і це не Китай.
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10.07.2025 15:00 Відповісти
Трамп це не США, це ганьба Америки
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10.07.2025 15:22 Відповісти
О, теоретики Великої змови та Тіньового уряду Землі підтягнулися.
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10.07.2025 15:24 Відповісти
Не тільки України, а всьго людства! Вони як таргани, сарана, **********.........!
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10.07.2025 15:03 Відповісти
перерва в шпіонажі проти України на "два тижні", поки не перевірять всіх своїх шпіонів... з півтора міліарда

.
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10.07.2025 14:45 Відповісти
В пекіні з часом дійдуть висновку, що вони взагалі не китайці, а "жовта чума" якась.....
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10.07.2025 14:46 Відповісти
китайська гидота
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10.07.2025 14:52 Відповісти
Якщо запропонують обмін, одна косоока мавпа на одну панду !
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10.07.2025 15:01 Відповісти
70% всього **китайського**--це викрадення технологій. Майже всі авто дуже схожі на брендові авто Європи,Японії,ну може за виключенням якогось фонаря чи дзеркала.
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10.07.2025 15:10 Відповісти
Загугліть у кого найпродуктивніший суперкомп'ютер, у кого до позавчора був рекорд по тривалості циклу запуску термоядерного реактора. Нажаль комуністичний Китай накачали технологічно як Совок перед 2 світовою
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10.07.2025 16:15 Відповісти
 
 