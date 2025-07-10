Затримання двох китайських шпигунів в Україні: Пекін перевіряє інформацію

Пекін наразі перевіряє інформацію щодо двох громадян Китаю, який затримали в Україні за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай перевіряє інформацію. Якщо до цього причетні громадяни Китаю, ми захистимо їхні законні права та інтереси відповідно до закону", - сказала вона.

Нагадаємо, 9 липня СБУ повідомила про затримання двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун".

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