Збитки на понад 275 млн грн: експосадовцю Міноборони повідомили про підозру у службовій недбалості

Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у використанні завідомо підроблених документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років ексзаступник директора одного з департаментів Міноборони уклав 8 державних контрактів на загальну суму близько 3,1 млрд грн. При цьому, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів № 178 від 2 березня 2022 року та ст. 195 Податкового кодексу України, до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість.

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Які збитки держави?

Унаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 275 млн грн.

У ході досудового розслідування за ч.2 ст. 367 та ч. 4 ст. 358 КК України суб’єкти господарювання відшкодували понад 201 млн грн.