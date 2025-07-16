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Новини
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Збитки на понад 275 млн грн: експосадовцю Міноборони повідомили про підозру у службовій недбалості

Міноборони

Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у використанні завідомо підроблених документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років ексзаступник директора одного з департаментів Міноборони уклав 8 державних контрактів на загальну суму близько 3,1 млрд грн. При цьому, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів № 178 від 2 березня 2022 року та ст. 195 Податкового кодексу України, до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість.

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Які збитки держави?

Унаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 275 млн грн.

У ході досудового розслідування за ч.2 ст. 367 та ч. 4 ст. 358 КК України суб’єкти господарювання відшкодували понад 201 млн грн.

Автор: 

Міноборони (7561) підозра (830) Офіс Генпрокурора (3327)


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Топ коментарі
+2
Лівий стрілочник. А черговий міністр повезе бабки/крипту за кордон...
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16.07.2025 11:16 Відповісти
+1
як це поєднати - службова недбалість та використання завідома підроблених документів---то це злодійство чи так ,що цей хитродупий посадовець прикинуся дурником
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16.07.2025 11:31 Відповісти
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Лівий стрілочник. А черговий міністр повезе бабки/крипту за кордон...
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16.07.2025 11:16 Відповісти
А коли імена цих тварюк почнуть публікувати?? Все хтось та щось. Чого ви їх ховаєте? ТАК МИ НІКОЛИ З ЦИМ НЕ ПОКІНЧЕМО!!!
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16.07.2025 12:42 Відповісти
Недбало так завдали збитків на 275 лямів - 201 млн повернув - негуйово він себе чухає
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16.07.2025 11:17 Відповісти
як це поєднати - службова недбалість та використання завідома підроблених документів---то це злодійство чи так ,що цей хитродупий посадовець прикинуся дурником
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16.07.2025 11:31 Відповісти
Навіщо йому прикидатися, таких дебілів і беруть
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16.07.2025 11:35 Відповісти
Генпрокуратура йому шиє недбаліть - скоро будуть писати шо як ****** гроші - то походняк був вайлуватий
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16.07.2025 11:36 Відповісти
Зельона "недбалість"! Був би про посаді, то дістав би усну догану. А так тільки "ой, який неуважний дядько!".
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16.07.2025 11:24 Відповісти
пійде на підвищення або у посольство якесь. Це за умови, що більшу частину вкраденого вііддавалося ізеленському.
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16.07.2025 11:32 Відповісти
Та що ж ви так швидко баните таку людину, яка ненавидить Україну і у захваті від влади, яка так несамовито краде під час війни?
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16.07.2025 13:26 Відповісти
Невже раніше не бачили, а тільки коли став екс
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16.07.2025 11:33 Відповісти
Це,як би випадково, без бажання отримати вигоду, по необізнаності - вкрав... Піймали - повернув! Бо раніше вкрав ще більше...Це,як з "золотояйцевим" міністром та іншими "патріотами" України.
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16.07.2025 12:55 Відповісти
 
 