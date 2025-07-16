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Новости
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Ущерб на сумму более 275 млн грн: экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в служебной халатности

Міноборони

Бывшему чиновнику Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и в использовании заведомо поддельных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов экс-заместитель директора одного из департаментов Минобороны заключил 8 государственных контрактов на общую сумму около 3,1 млрд грн. При этом, вопреки требованиям Постановления Кабинета Министров № 178 от 2 марта 2022 года и ст. 195 Налогового кодекса Украины, в сумму контрактов неправомерно был включен налог на добавленную стоимость.

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Какие убытки государства?

В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на более 275 млн грн.

В ходе досудебного расследования по ч.2 ст. 367 и ч. 4 ст. 358 УК Украины субъекты хозяйствования возместили более 201 млн грн.

Автор: 

Минобороны (9487) подозрение (538) Офис Генпрокурора (2536)


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Топ комментарии
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Лівий стрілочник. А черговий міністр повезе бабки/крипту за кордон...
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16.07.2025 11:16 Ответить
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Лівий стрілочник. А черговий міністр повезе бабки/крипту за кордон...
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16.07.2025 11:16 Ответить
Недбало так завдали збитків на 275 лямів - 201 млн повернув - негуйово він себе чухає
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16.07.2025 11:17 Ответить
як це поєднати - службова недбалість та використання завідома підроблених документів---то це злодійство чи так ,що цей хитродупий посадовець прикинуся дурником
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16.07.2025 11:31 Ответить
Навіщо йому прикидатися, таких дебілів і беруть
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16.07.2025 11:35 Ответить
Генпрокуратура йому шиє недбаліть - скоро будуть писати шо як ****** гроші - то походняк був вайлуватий
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16.07.2025 11:36 Ответить
Зельона "недбалість"! Був би про посаді, то дістав би усну догану. А так тільки "ой, який неуважний дядько!".
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16.07.2025 11:24 Ответить
пійде на підвищення або у посольство якесь. Це за умови, що більшу частину вкраденого вііддавалося ізеленському.
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16.07.2025 11:32 Ответить
Невже раніше не бачили, а тільки коли став екс
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16.07.2025 11:33 Ответить
 
 