Ущерб на сумму более 275 млн грн: экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в служебной халатности
Бывшему чиновнику Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и в использовании заведомо поддельных документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в течение 2022-2023 годов экс-заместитель директора одного из департаментов Минобороны заключил 8 государственных контрактов на общую сумму около 3,1 млрд грн. При этом, вопреки требованиям Постановления Кабинета Министров № 178 от 2 марта 2022 года и ст. 195 Налогового кодекса Украины, в сумму контрактов неправомерно был включен налог на добавленную стоимость.
Какие убытки государства?
В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на более 275 млн грн.
В ходе досудебного расследования по ч.2 ст. 367 и ч. 4 ст. 358 УК Украины субъекты хозяйствования возместили более 201 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль