Окупанти розбудовують церкви РПЦ на ТОТ Запоріжжя, - Центр нацспротиву

Російські окупанти активізували використання церкви як інструмента пропаганди на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на ТОТ Запорізької області розгортається нова фаза ідеологічного тиску - будівництво храмів так званої "Бердянської єпархії" Російської православної церкви.

Будівництво обʼєктів координують росіянин Іван Дмітрієв та місцевий колаборант Євгеній Баліцький.

"Кремлівська церква - це частина "руского міра", що служить війні, а не вірі. Вона напряму фінансується урядом РФ і виконує роль релігійної обгортки для колоніалізму", - наголошують у Центрі спротиву.

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