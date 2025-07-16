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Новини Окуповані території
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Окупанти розбудовують церкви РПЦ на ТОТ Запоріжжя, - Центр нацспротиву

РФ розбудовує мережу РПЦ на ТОТ Запоріжжя для пропаганди

Російські окупанти активізували використання церкви як інструмента пропаганди на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на ТОТ Запорізької області розгортається нова фаза ідеологічного тиску - будівництво храмів так званої "Бердянської єпархії" Російської православної церкви.

Будівництво обʼєктів координують росіянин Іван Дмітрієв та місцевий колаборант Євгеній Баліцький.

"Кремлівська церква - це частина "руского міра", що служить війні, а не вірі. Вона напряму фінансується урядом РФ і виконує роль релігійної обгортки для колоніалізму", - наголошують у Центрі спротиву.

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РПЦ (517) Запорізька область (3843) Центр національного спротиву (840)


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Це не церкви, а резидентури кремлядей - "Что не доделал рускій штик доделают рускій поп і рускій учітєль".
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16.07.2025 17:19 Відповісти
І прихожани упц теж агенти?
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16.07.2025 17:42 Відповісти
Так. Потенційні.
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16.07.2025 17:50 Відповісти
Совдеповский клуб.
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16.07.2025 17:29 Відповісти
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16.07.2025 17:33 Відповісти
Той баліцкій зайвих так років чотири землю топче.
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16.07.2025 17:45 Відповісти
В нас на не окупованих територіях ворог також розвиває мережу гундяєвських агентів. Влада чомусь не хоче їм протидіяти.
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16.07.2025 17:55 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2025 19:22 Відповісти
 
 