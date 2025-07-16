Оккупанты строят церкви РПЦ на ВОТ Запорожья, - Центр нацсопротивления

Российские оккупанты активизировали использование церкви как инструмента пропаганды на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на ВОТ Запорожской области разворачивается новая фаза идеологического давления - строительство храмов так называемой "Бердянской епархии" Русской православной церкви.

Строительство объектов координируют россиянин Иван Дмитриев и местный коллаборационист Евгений Балицкий.

"Кремлевская церковь - это часть "русского мира", которая служит войне, а не вере. Она напрямую финансируется правительством РФ и выполняет роль религиозной обертки для колониализма", - отмечают в Центре сопротивления.

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