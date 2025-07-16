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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты строят церкви РПЦ на ВОТ Запорожья, - Центр нацсопротивления

РФ развивает сеть РПЦ на ТОТ Запорожье для пропаганды

Российские оккупанты активизировали использование церкви как инструмента пропаганды на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на ВОТ Запорожской области разворачивается новая фаза идеологического давления - строительство храмов так называемой "Бердянской епархии" Русской православной церкви.

Строительство объектов координируют россиянин Иван Дмитриев и местный коллаборационист Евгений Балицкий.

"Кремлевская церковь - это часть "русского мира", которая служит войне, а не вере. Она напрямую финансируется правительством РФ и выполняет роль религиозной обертки для колониализма", - отмечают в Центре сопротивления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили очередной поезд оккупантов на ВОТ Запорожья, 5 цистерн сожжены дотла, - Андрющенко. ВИДЕО

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РПЦ (749) Запорожская область (3311) Центр национального сопротивления (590)


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Це не церкви, а резидентури кремлядей - "Что не доделал рускій штик доделают рускій поп і рускій учітєль".
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16.07.2025 17:19 Ответить
І прихожани упц теж агенти?
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16.07.2025 17:42 Ответить
Так. Потенційні.
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16.07.2025 17:50 Ответить
Совдеповский клуб.
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16.07.2025 17:29 Ответить
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16.07.2025 17:33 Ответить
Той баліцкій зайвих так років чотири землю топче.
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16.07.2025 17:45 Ответить
В нас на не окупованих територіях ворог також розвиває мережу гундяєвських агентів. Влада чомусь не хоче їм протидіяти.
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16.07.2025 17:55 Ответить
 
 