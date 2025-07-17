На фронті зафіксовано 72 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Бачівськ, Пономаренки, Проходи, Олександрівка, Велика Писарівка, Студенок, Сімейкіне Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 181 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири – з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай та в напрямку Піщаного.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Двічі окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки противника у бік Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість штурмових дій у районах Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, три боєзіткнення тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Сили оборони відбили три ворожі штурми, ще три боєзіткнення досі тривають.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих атак не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів по Степногірську та Ольгівці.